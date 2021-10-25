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Британская королева признала Крым и разозлила турок
Турок разозлила "смена позиции" британской королевы по Крыму - РИА Новости, 25.10.2021
Британская королева признала Крым и разозлила турок
"Признание" королевским двором Крыма частью России показывает непоследовательность британских политиков, написал журналист турецкой газеты Dikgazete Илбер Васфи РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:24
2021-10-25T16:53
в мире
республика крым
турция
великобритания
елизавета ii
россия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. "Признание" королевским двором Крыма частью России показывает непоследовательность британских политиков, написал журналист турецкой газеты Dikgazete Илбер Васфи Сел.В материале автор напомнил о письме Елизаветы II севастопольским школьникам, отправленном на российский, а не украинский адрес."Признание таким образом Крыма территорией России в очередной раз демонстрирует явное противоречие между громкими заявлениями британского правительства и фактом полного безразличия", — отметил он.По мнению турецкого журналиста, такой жест выдает настоящее отношение к украинским союзникам. Это вредит образу Великобритании на международной арене, добавил он.Кроме того, в тексте уточняется, что расхождение между словами и поступками Лондона подставляет западных партнеров Соединенного Королевства.Он также напомнил, что королева Елизавета II имеет русские корни и приходится внучатой племянницей императору Николаю II. По мнению журналиста, этот факт доказывает, что письмо не было ошибкой, так как королева "может тосковать по прошлому и своим предкам".Школьники из севастопольской Малой академии наук получили от британского королевского двора ответ на письмо, которое написали Елизавете II еще летом. В нем фрейлина Филиппа де Пасс отметила, что королева была рада узнать об интересе российских детей к английскому языку. При этом в адресе на конверте было указано: "Севастополь. Россия".Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины и непризнании Крыма российским. В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не приемлет подобные высказывания. Он также выразил надежду, что турецкая сторона в будущем изменит свою позицию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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республика крым
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в мире, республика крым, турция, великобритания, елизавета ii, россия
16:24 25.10.2021 (обновлено: 16:53 25.10.2021)
 
Турок разозлила "смена позиции" британской королевы по Крыму

Dikgazete: британская внешняя политика по Крыму демонстрирует непрофессионализм

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКоролева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. "Признание" королевским двором Крыма частью России показывает непоследовательность британских политиков, написал журналист турецкой газеты Dikgazete Илбер Васфи Сел.
В материале автор напомнил о письме Елизаветы II севастопольским школьникам, отправленном на российский, а не украинский адрес.
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"Признание таким образом Крыма территорией России в очередной раз демонстрирует явное противоречие между громкими заявлениями британского правительства и фактом полного безразличия", — отметил он.
По мнению турецкого журналиста, такой жест выдает настоящее отношение к украинским союзникам. Это вредит образу Великобритании на международной арене, добавил он.
Кроме того, в тексте уточняется, что расхождение между словами и поступками Лондона подставляет западных партнеров Соединенного Королевства.
"Непоследовательность британских политиков и общий недостаток профессионализма могут в любой момент поставить Турцию и другие страны в затруднительное положение в контексте международных проблем, по которым Лондон неоднократно объявлял о согласованности подходов", — объяснил автор свою позицию.
Он также напомнил, что королева Елизавета II имеет русские корни и приходится внучатой племянницей императору Николаю II. По мнению журналиста, этот факт доказывает, что письмо не было ошибкой, так как королева "может тосковать по прошлому и своим предкам".
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Школьники из севастопольской Малой академии наук получили от британского королевского двора ответ на письмо, которое написали Елизавете II еще летом. В нем фрейлина Филиппа де Пасс отметила, что королева была рада узнать об интересе российских детей к английскому языку. При этом в адресе на конверте было указано: "Севастополь. Россия".
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины и непризнании Крыма российским. В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не приемлет подобные высказывания. Он также выразил надежду, что турецкая сторона в будущем изменит свою позицию.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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В миреРеспублика КрымТурцияВеликобританияЕлизавета IIРоссия
 
 
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