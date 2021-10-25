https://ria.ru/20211025/koroleva-1756159926.html

Британская королева признала Крым и разозлила турок

Турок разозлила "смена позиции" британской королевы по Крыму - РИА Новости, 25.10.2021

Британская королева признала Крым и разозлила турок

"Признание" королевским двором Крыма частью России показывает непоследовательность британских политиков, написал журналист турецкой газеты Dikgazete Илбер Васфи РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T16:24

2021-10-25T16:24

2021-10-25T16:53

в мире

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турция

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елизавета ii

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. "Признание" королевским двором Крыма частью России показывает непоследовательность британских политиков, написал журналист турецкой газеты Dikgazete Илбер Васфи Сел.В материале автор напомнил о письме Елизаветы II севастопольским школьникам, отправленном на российский, а не украинский адрес."Признание таким образом Крыма территорией России в очередной раз демонстрирует явное противоречие между громкими заявлениями британского правительства и фактом полного безразличия", — отметил он.По мнению турецкого журналиста, такой жест выдает настоящее отношение к украинским союзникам. Это вредит образу Великобритании на международной арене, добавил он.Кроме того, в тексте уточняется, что расхождение между словами и поступками Лондона подставляет западных партнеров Соединенного Королевства.Он также напомнил, что королева Елизавета II имеет русские корни и приходится внучатой племянницей императору Николаю II. По мнению журналиста, этот факт доказывает, что письмо не было ошибкой, так как королева "может тосковать по прошлому и своим предкам".Школьники из севастопольской Малой академии наук получили от британского королевского двора ответ на письмо, которое написали Елизавете II еще летом. В нем фрейлина Филиппа де Пасс отметила, что королева была рада узнать об интересе российских детей к английскому языку. При этом в адресе на конверте было указано: "Севастополь. Россия".Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины и непризнании Крыма российским. В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не приемлет подобные высказывания. Он также выразил надежду, что турецкая сторона в будущем изменит свою позицию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20211024/trebovaniya-1756021346.html

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в мире, республика крым, турция, великобритания, елизавета ii, россия