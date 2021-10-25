https://ria.ru/20211025/kontrol-1756139707.html

В Совфеде возьмут на контроль случаи с пытками в колониях

В Совфеде возьмут на контроль случаи с пытками в колониях - РИА Новости, 25.10.2021

В Совфеде возьмут на контроль случаи с пытками в колониях

В Совете Федерации возьмут на контроль случаи с пытками в колониях в целях предотвращения повторных правонарушений и искоренения таких ситуаций в целом, заявил... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:55

2021-10-25T14:55

2021-10-25T15:39

общество

совет федерации рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

эдуард исаков

инна святенко

россия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В Совете Федерации возьмут на контроль случаи с пытками в колониях в целях предотвращения повторных правонарушений и искоренения таких ситуаций в целом, заявил член экономического комитета Совфеда Эдуард Исаков в понедельник в ходе совещания комитета по соцполитике.Законодатели обсуждали социальные аспекты создания системы пробации в РФ."Социально-бытовая адаптация, трудовая адаптация начинается в исправительных учреждениях. Но эти позитивные начинания полностью перечеркивают опубликованные в сети интернет видео-материалы о зверствах и пытках в колониях", - сказал парламентарий.Он отметил, что "в целях предотвращения повторного совершения преступления, пока мы не искореним такие случаи, об эффективной системе пробации мы даже не можем говорить". Сенатор подчеркнул, что осужденные – это наши граждане, которые когда-то оступились, и нужно создать оптимальные, человеческие условия в местах отбывания наказания."Совет Федерации, комитет по экономической политике планируют эти случаи взять на контроль в целях предотвращения совершения преступлений", - сказал Исаков.Он подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы подобные ситуации были искоренены.Глава социального комитета Инна Святенко в свою очередь подчеркнула, что такие ситуации вызывают беспокойство у всех, включая правозащитников и ФСИН.Ранее в YouTube появились видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.

https://ria.ru/20211023/rozysk-1755933657.html

https://ria.ru/20211015/onk-1754800994.html

россия

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет федерации рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), эдуард исаков, инна святенко, россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)