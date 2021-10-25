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В Совфеде возьмут на контроль случаи с пытками в колониях
В Совфеде возьмут на контроль случаи с пытками в колониях - РИА Новости, 25.10.2021
В Совфеде возьмут на контроль случаи с пытками в колониях
В Совете Федерации возьмут на контроль случаи с пытками в колониях в целях предотвращения повторных правонарушений и искоренения таких ситуаций в целом, заявил... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:55
2021-10-25T15:39
общество
совет федерации рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
эдуард исаков
инна святенко
россия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В Совете Федерации возьмут на контроль случаи с пытками в колониях в целях предотвращения повторных правонарушений и искоренения таких ситуаций в целом, заявил член экономического комитета Совфеда Эдуард Исаков в понедельник в ходе совещания комитета по соцполитике.Законодатели обсуждали социальные аспекты создания системы пробации в РФ."Социально-бытовая адаптация, трудовая адаптация начинается в исправительных учреждениях. Но эти позитивные начинания полностью перечеркивают опубликованные в сети интернет видео-материалы о зверствах и пытках в колониях", - сказал парламентарий.Он отметил, что "в целях предотвращения повторного совершения преступления, пока мы не искореним такие случаи, об эффективной системе пробации мы даже не можем говорить". Сенатор подчеркнул, что осужденные – это наши граждане, которые когда-то оступились, и нужно создать оптимальные, человеческие условия в местах отбывания наказания."Совет Федерации, комитет по экономической политике планируют эти случаи взять на контроль в целях предотвращения совершения преступлений", - сказал Исаков.Он подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы подобные ситуации были искоренены.Глава социального комитета Инна Святенко в свою очередь подчеркнула, что такие ситуации вызывают беспокойство у всех, включая правозащитников и ФСИН.Ранее в YouTube появились видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.
https://ria.ru/20211023/rozysk-1755933657.html
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общество, совет федерации рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), эдуард исаков, инна святенко, россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
14:55 25.10.2021 (обновлено: 15:39 25.10.2021)
 
В Совфеде возьмут на контроль случаи с пытками в колониях

В Совете Федерации возьмут на контроль случаи с пытками в колониях

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В Совете Федерации возьмут на контроль случаи с пытками в колониях в целях предотвращения повторных правонарушений и искоренения таких ситуаций в целом, заявил член экономического комитета Совфеда Эдуард Исаков в понедельник в ходе совещания комитета по соцполитике.
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"Социально-бытовая адаптация, трудовая адаптация начинается в исправительных учреждениях. Но эти позитивные начинания полностью перечеркивают опубликованные в сети интернет видео-материалы о зверствах и пытках в колониях", - сказал парламентарий.
Он отметил, что "в целях предотвращения повторного совершения преступления, пока мы не искореним такие случаи, об эффективной системе пробации мы даже не можем говорить". Сенатор подчеркнул, что осужденные – это наши граждане, которые когда-то оступились, и нужно создать оптимальные, человеческие условия в местах отбывания наказания.
"Совет Федерации, комитет по экономической политике планируют эти случаи взять на контроль в целях предотвращения совершения преступлений", - сказал Исаков.
Он подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы подобные ситуации были искоренены.
Глава социального комитета Инна Святенко в свою очередь подчеркнула, что такие ситуации вызывают беспокойство у всех, включая правозащитников и ФСИН.
Ранее в YouTube появились видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.
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ОбществоСовет Федерации РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Эдуард ИсаковИнна СвятенкоРоссияСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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