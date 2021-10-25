14:55 25.10.2021 (обновлено: 15:39 25.10.2021)
В Совфеде возьмут на контроль случаи с пытками в колониях
В Совете Федерации возьмут на контроль случаи с пытками в колониях
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В Совете Федерации возьмут на контроль случаи с пытками в колониях в целях предотвращения повторных правонарушений и искоренения таких ситуаций в целом, заявил член экономического комитета Совфеда Эдуард Исаков в понедельник в ходе совещания комитета по соцполитике.
Законодатели обсуждали социальные аспекты создания системы пробации в РФ.
"Социально-бытовая адаптация, трудовая адаптация начинается в исправительных учреждениях. Но эти позитивные начинания полностью перечеркивают опубликованные в сети интернет видео-материалы о зверствах и пытках в колониях", - сказал парламентарий.
Он отметил, что "в целях предотвращения повторного совершения преступления, пока мы не искореним такие случаи, об эффективной системе пробации мы даже не можем говорить". Сенатор подчеркнул, что осужденные – это наши граждане, которые когда-то оступились, и нужно создать оптимальные, человеческие условия в местах отбывания наказания.
"Совет Федерации, комитет по экономической политике планируют эти случаи взять на контроль в целях предотвращения совершения преступлений", - сказал Исаков.
Он подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы подобные ситуации были искоренены.
Глава социального комитета Инна Святенко в свою очередь подчеркнула, что такие ситуации вызывают беспокойство у всех, включая правозащитников и ФСИН.
Ранее в YouTube появились видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.
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