https://ria.ru/20211025/konflikty-1756125644.html
В России зафиксировали рост межнациональных и религиозных конфликтов
В России зафиксировали рост межнациональных и религиозных конфликтов - РИА Новости, 25.10.2021
В России зафиксировали рост межнациональных и религиозных конфликтов
С января по август 2021 года фиксируется рост межнациональных и религиозных конфликтов, хотя в предыдущие годы был явный тренд на их спад, заявил член СПЧ... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:48
2021-10-25T17:48
2021-10-25T17:48
религия
чувашская республика (чувашия)
москва
александр брод
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. С января по август 2021 года фиксируется рост межнациональных и религиозных конфликтов, хотя в предыдущие годы был явный тренд на их спад, заявил член СПЧ Александр Брод, представляя доклад, посвященный проявлениям агрессивной ксенофобии и радикального национализма в России в 2021 году.Член СПЧ подчеркнул, что в подготовке доклада упор был сделан как на открытые источники, так и на данные национально-культурных, религиозных организаций федерального и регионального уровней, а также статистику правоохранительных органов."Мы на протяжении последних лет постоянно говорили о том, что фиксируется спад общего числа нападений, актов вандализма, нетерпимости на этнической и религиозной почвах. Однако сегодня вынуждены констатировать, что в период с января по август наблюдается их рост. Конечно, речь не идет о десятках или сотнях инцидентов, но тенденция настораживает. Если в прошлом году имели место всего семь нападений, то в этом году их уже 17. Число пострадавших в актах агрессии также выросло с 8 до 19. Также мы видим рост числа актов вандализма по мотивам национальной и религиозной нетерпимости. К сентябрю мониторинг зафиксировал 19 таких случаев. За весь прошлый год их было зафиксировано 23", – подчеркнул Брод, выступая на круглом столе: "Предупреждение агрессивной ксенофобии и радикального национализма в России", который приурочен к Международному дню борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом.Как отмечает член СПЧ, расширилась и география таких нападений."Растет и число регионов. За первые восемь месяцев года такие нападения произошли в Новосибирской, Нижегородской, Тульской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге. География случаев вандализма представлена Белгородской, Калужской, Липецкой, Мурманской, Новосибирской, Новгородской, Саратовской областями, Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским, Приморским, Ставропольским краями, Чувашской республикой и республикой Карелия", – пояснил Брод.Формируются определённые ксенофобские настроения и на бытовом уровне. Брод привел в пример исследование, согласно которому 17% россиян готовы сдавать свое жилье исключительно людям славянской внешности."В своих рекомендациях мы уделяем внимание мониторингу, проводимому, в том числе и силами неправительственных организаций. Мы вообще рекомендуем активно подключать к обсуждению Советы при президенте, институты Общественных палат, федеральных и региональных омбудсменов. Пока этот ресурс недостаточно востребован. Также мы хотим, чтобы было уделено внимание снижению уровня жизни населения. Это один из факторов роста подобных настроений.
https://ria.ru/20211025/ritorika-1756114068.html
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чувашская республика (чувашия), москва, александр брод, здоровье - общество, россия
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.
С января по август 2021 года фиксируется рост межнациональных и религиозных конфликтов, хотя в предыдущие годы был явный тренд на их спад, заявил член СПЧ Александр Брод
, представляя доклад, посвященный проявлениям агрессивной ксенофобии и радикального национализма в России
в 2021 году.
Член СПЧ подчеркнул, что в подготовке доклада упор был сделан как на открытые источники, так и на данные национально-культурных, религиозных организаций федерального и регионального уровней, а также статистику правоохранительных органов.
"Мы на протяжении последних лет постоянно говорили о том, что фиксируется спад общего числа нападений, актов вандализма, нетерпимости на этнической и религиозной почвах. Однако сегодня вынуждены констатировать, что в период с января по август наблюдается их рост. Конечно, речь не идет о десятках или сотнях инцидентов, но тенденция настораживает. Если в прошлом году имели место всего семь нападений, то в этом году их уже 17. Число пострадавших в актах агрессии также выросло с 8 до 19. Также мы видим рост числа актов вандализма по мотивам национальной и религиозной нетерпимости. К сентябрю мониторинг зафиксировал 19 таких случаев. За весь прошлый год их было зафиксировано 23", – подчеркнул Брод, выступая на круглом столе: "Предупреждение агрессивной ксенофобии и радикального национализма в России", который приурочен к Международному дню борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом.
Как отмечает член СПЧ, расширилась и география таких нападений.
"Растет и число регионов. За первые восемь месяцев года такие нападения произошли в Новосибирской, Нижегородской, Тульской областях
, а также в Москве
и Санкт-Петербурге
. География случаев вандализма представлена Белгородской, Калужской, Липецкой, Мурманской, Новосибирской, Новгородской, Саратовской областями
, Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским, Приморским, Ставропольским краями
, Чувашской республикой
и республикой Карелия", – пояснил Брод.
Формируются определённые ксенофобские настроения и на бытовом уровне. Брод привел в пример исследование, согласно которому 17% россиян готовы сдавать свое жилье исключительно людям славянской внешности.
"В своих рекомендациях мы уделяем внимание мониторингу, проводимому, в том числе и силами неправительственных организаций. Мы вообще рекомендуем активно подключать к обсуждению Советы при президенте, институты Общественных палат, федеральных и региональных омбудсменов. Пока этот ресурс недостаточно востребован. Также мы хотим, чтобы было уделено внимание снижению уровня жизни населения. Это один из факторов роста подобных настроений.