https://ria.ru/20211025/grechka-1756111693.html

В "Руспродсоюзе" объяснили причины подорожания гречки

В "Руспродсоюзе" объяснили причины подорожания гречки - РИА Новости, 25.10.2021

В "Руспродсоюзе" объяснили причины подорожания гречки

Производители гречки вынуждены либо поднять отпускные цены, либо разориться и уйти с рынка, заявил РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T12:37

2021-10-25T12:37

2021-10-25T12:38

общество

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

руспродсоюз

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Производители гречки вынуждены либо поднять отпускные цены, либо разориться и уйти с рынка, заявил РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов.Газета "Коммерсант" в понедельник сообщила, что российские производители круп начали предупреждать торговые сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10-20% в ноябре. По данным издания, причиной является рост стоимости сырья и упаковки. В Минсельхозе РФ заверили, что объемы производства крупяных культур в России в полной мере обеспечивают потребности отечественного рынка в основных видах круп."Сегодня вопрос стоит критично: производители вынуждены либо поднять отпускные цены, либо разориться и уйти с рынка", - сказал Леонов.Он подтвердил, что стоимость сырья на рынке круп действительно растет. Так, за октябрь средняя оптовая цена гречневой крупы первого сорта выросла на 11,8 рубля (на 17,5%), до 79,3 рубля за килограмм. В октябре прошлого года килограмм гречневой крупы первого сорта в среднем стоил 57,3 рубля.Кроме сырья, дорожает логистика, в том числе международные перевозки и стоимость фрахта: по словам Леонова, грузоперевозки за год подорожали минимум на 20%, а по многим видам упаковки рост цены превысил 100%. Даже рост отпускных цен в пределах 10% не покрывает кратный рост издержек производителей, говорит он.По его словам, поставщики за счет собственной рентабельности сдерживали рост себестоимости, работая "в минус" в надежде на стабилизацию ситуации, но их собственные ресурсы ограничены. При этом наценка торговых сетей, которая зачастую превышает 100%, за последние два года не снижалась ни разу, отметил Леонов.Ассоциация считает, что торговые сети должны вслед за производителями позаботиться о потребителях и хотя бы минимально пожертвовать собственной маржой. "Это единственный способ избежать массовых банкротств пищевых предприятий и роста цен на полке", - сказал зампред правления "Руспродсоюза".

https://ria.ru/20210920/grechka-1750926069.html

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общество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), руспродсоюз, россия