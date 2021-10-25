Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211025/fud-kort-1756117290.html
Петербургским фуд-кортам разрешат работу на вынос и доставку
Петербургским фуд-кортам разрешат работу на вынос и доставку - РИА Новости, 25.10.2021
Петербургским фуд-кортам разрешат работу на вынос и доставку
В Санкт-Петербурге планируют разрешить фуд-кортам работать на вынос и на доставку с 30 октября до 7 ноября, сообщил первый заместитель председателя городского... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T13:06
2021-10-25T13:06
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584529236_0:13:3115:1765_1920x0_80_0_0_984a569441f762090c426b8b4f7eb58c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. В Санкт-Петербурге планируют разрешить фуд-кортам работать на вынос и на доставку с 30 октября до 7 ноября, сообщил первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов."На доставку (работа фуд-кортов – ред.) разрешена. На вынос мы будем отдельно контролировать для того, чтобы залы приема пищи были закрыты. Если администрация торгового комплекса сможет обеспечить неприем пищи в этом торговом комплексе, конечно. Мы сейчас этот момент дорабатываем, думаю, что методические рекомендации сегодня к вечеру появятся. Мы считаем, что мы придем к консенсусу и работа на вынос и доставку будет разрешена", - сказал он в ходе видеоконференции по вопросу функционирования организаций Петербурга в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20211023/peterburg-1755977014.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584529236_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f5ebd00d02e83d4286693e4c4e64e73f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, санкт-петербург, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:06 25.10.2021
 
Петербургским фуд-кортам разрешат работу на вынос и доставку

Петербургским фуд-кортам разрешат работу на вынос и доставку в нерабочие дни

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗакрытый фуд-корт в торгово-развлекательном комплексе “Атлантик-сити” в Санкт-Петербурге
Закрытый фуд-корт в торгово-развлекательном комплексе “Атлантик-сити” в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. В Санкт-Петербурге планируют разрешить фуд-кортам работать на вынос и на доставку с 30 октября до 7 ноября, сообщил первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.
"На доставку (работа фуд-кортов – ред.) разрешена. На вынос мы будем отдельно контролировать для того, чтобы залы приема пищи были закрыты. Если администрация торгового комплекса сможет обеспечить неприем пищи в этом торговом комплексе, конечно. Мы сейчас этот момент дорабатываем, думаю, что методические рекомендации сегодня к вечеру появятся. Мы считаем, что мы придем к консенсусу и работа на вынос и доставку будет разрешена", - сказал он в ходе видеоконференции по вопросу функционирования организаций Петербурга в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Вид на реку Охта и пожарную каланчу в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября, 21:34Распространение коронавируса
В Петербурге ужесточили ограничения из-за коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:19В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к России
04:15Мошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?
04:14Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде Оксфорда
04:08Эксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19
03:46Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироваться
03:31У северных Курил произошло землетрясение
03:26Биолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользы
03:16Эксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2
03:15Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля
03:07"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с Британией
03:00Ученые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходов
03:00Юрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканами
02:38Bloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"
02:16В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатов
02:15Специалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХ
02:15Иммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболеть
01:54При стрельбе в Айдахо погибли два человека
01:46Международная "тройка" по Судану объявила ультиматум военным
01:36Возле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы
01:36В Раде призвали украинцев готовиться к голоду и смерти
Лента новостейМолния
В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к РоссииМошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде ОксфордаЭксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироватьсяУ северных Курил произошло землетрясениеБиолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользыЭксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с БританиейУченые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходовЮрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканамиBloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатовСпециалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХИммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболетьПри стрельбе в Айдахо погибли два человекаМеждународная "тройка" по Судану объявила ультиматум военнымВозле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работыВ Раде призвали украинцев готовиться к голоду и смерти