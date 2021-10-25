https://ria.ru/20211025/fud-kort-1756117290.html
Петербургским фуд-кортам разрешат работу на вынос и доставку
Петербургским фуд-кортам разрешат работу на вынос и доставку - РИА Новости, 25.10.2021
Петербургским фуд-кортам разрешат работу на вынос и доставку
В Санкт-Петербурге планируют разрешить фуд-кортам работать на вынос и на доставку с 30 октября до 7 ноября, сообщил первый заместитель председателя городского... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T13:06
2021-10-25T13:06
2021-10-25T13:06
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. В Санкт-Петербурге планируют разрешить фуд-кортам работать на вынос и на доставку с 30 октября до 7 ноября, сообщил первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов."На доставку (работа фуд-кортов – ред.) разрешена. На вынос мы будем отдельно контролировать для того, чтобы залы приема пищи были закрыты. Если администрация торгового комплекса сможет обеспечить неприем пищи в этом торговом комплексе, конечно. Мы сейчас этот момент дорабатываем, думаю, что методические рекомендации сегодня к вечеру появятся. Мы считаем, что мы придем к консенсусу и работа на вынос и доставку будет разрешена", - сказал он в ходе видеоконференции по вопросу функционирования организаций Петербурга в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20211023/peterburg-1755977014.html
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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Петербургским фуд-кортам разрешат работу на вынос и доставку
Петербургским фуд-кортам разрешат работу на вынос и доставку в нерабочие дни