ЕС прокомментировал заявление Турции о высылке десяти послов
Питер Стано: ЕС принял к сведению заявление Турции о высылке десяти послов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. ЕС принял к сведению решение Турции объявить десять послов персонами нон грата, но причастные страны еще не получили официальных уведомлений, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.
Посольства 10 стран – Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США – ранее выступили с призывом к Турции освободить турецкого правозащитника Осману Кавалу. После этого МИД Турции подтвердил вызов послов этих стран, им напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Вслед за этим президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что дал указание МИД Турции объявить персонами нон грата послов 10 стран, в том числе США, призвавших освободить правозащитника Кавалу.
"Мы приняли к сведению и внимательно следим за развитием (ситуации - ред.) после недавнего заявления Эрдогана. Страны пока еще не получили уведомлений, поэтому я пока воздержусь от дальнейших комментариев", - сказал он.
Осман Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.
В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале были предъявлены новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.