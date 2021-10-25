https://ria.ru/20211025/evropa-1756126110.html

ЕС прокомментировал заявление Турции о высылке десяти послов

ЕС прокомментировал заявление Турции о высылке десяти послов - РИА Новости, 25.10.2021

ЕС прокомментировал заявление Турции о высылке десяти послов

ЕС принял к сведению решение Турции объявить десять послов персонами нон грата, но причастные страны еще не получили официальных уведомлений, сообщил на... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T13:50

2021-10-25T13:50

2021-10-25T13:50

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. ЕС принял к сведению решение Турции объявить десять послов персонами нон грата, но причастные страны еще не получили официальных уведомлений, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.Посольства 10 стран – Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США – ранее выступили с призывом к Турции освободить турецкого правозащитника Осману Кавалу. После этого МИД Турции подтвердил вызов послов этих стран, им напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Вслед за этим президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что дал указание МИД Турции объявить персонами нон грата послов 10 стран, в том числе США, призвавших освободить правозащитника Кавалу.Осман Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале были предъявлены новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

https://ria.ru/20211024/turtsiya-1756001567.html

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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, евросоюз