https://ria.ru/20211025/erdogan-1756175502.html

Эксперт посоветовал Эрдогану отказаться от высылки десяти послов

Эксперт посоветовал Эрдогану отказаться от высылки десяти послов - РИА Новости, 25.10.2021

Эксперт посоветовал Эрдогану отказаться от высылки десяти послов

Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о высылке 10 европейских послов рассчитано на внутреннюю аудиторию, после громких слов Эрдогану лучше отказаться от... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:20

2021-10-25T17:20

2021-10-25T17:20

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о высылке 10 европейских послов рассчитано на внутреннюю аудиторию, после громких слов Эрдогану лучше отказаться от своего намерения, заявил РИА Новости специалист по вопросам глобального управления Лувенского католического университета в Бельгии Пьер Веркотрен.Ранее посольства 10 стран – Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США – выступили с призывом к Турции освободить известного турецкого правозащитника Османа Кавалу. Вслед за этим президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что дал указание МИД Турции объявить персонами нон грата послов 10 стран, призвавших освободить Кавалу."Вызывает недоумение тот факт, что Эрдоган готов серьезно навредить отношениям Турции с 10 европейскими странами, семь из которых являются членами НАТО, только потому, что эти страны выразили протест или поддерживают оппонента, который содержится под стражей без суда в течение четырех лет. На мой взгляд, Эрдоган мог бы отступить, просто забыть о своей угрозе … Похоже, что это лучший дальнейший шаг", - заявил Веркотрен.Осман Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале были предъявлены новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

https://ria.ru/20211025/vmeshatelstvo-1756161056.html

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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция