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Дом в Набережных Челнах, где произошел взрыв газа, не был аварийным
Дом в Набережных Челнах, где произошел взрыв газа, не был аварийным - РИА Новости, 25.10.2021
Дом в Набережных Челнах, где произошел взрыв газа, не был аварийным
Жилой пятиэтажный многоквартирный дом в Набережных Челнах, в котором произошел взрыв, был введен в эксплуатацию более 40 лет, газифицирован, но не был... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:11
2021-10-25T18:11
2021-10-25T18:16
происшествия
набережные челны
взрыв в доме в набережных челнах
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Жилой пятиэтажный многоквартирный дом в Набережных Челнах, в котором произошел взрыв, был введен в эксплуатацию более 40 лет, газифицирован, но не был аварийным, следует из выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).В понедельник вечером на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах произошел взрыв газовоздушной смеси. Дом 48/20 (Улица Татарстан, 25/117) расположен на пересечении улиц Татарстан и Шамиля Усманова.Дом был введен в эскплуатацию в 1979 году, в нем 15 подъездов, в которых расположено 223 квартиры. Дом не аварийный, в нем центральное газоснабжение, железобетонные перекрытия, панельные несущие стены, находится под управлением управляющей компании "Камстройсервис".
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происшествия, набережные челны, взрыв в доме в набережных челнах
18:11 25.10.2021 (обновлено: 18:16 25.10.2021)
Дом в Набережных Челнах, где произошел взрыв газа, не был аварийным
Дом в Набережных Челнах, где произошел взрыв, построили более 40 лет назад