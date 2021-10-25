https://ria.ru/20211025/dom-1756189054.html

Дом в Набережных Челнах, где произошел взрыв газа, не был аварийным

Дом в Набережных Челнах, где произошел взрыв газа, не был аварийным - РИА Новости, 25.10.2021

Дом в Набережных Челнах, где произошел взрыв газа, не был аварийным

Жилой пятиэтажный многоквартирный дом в Набережных Челнах, в котором произошел взрыв, был введен в эксплуатацию более 40 лет, газифицирован, но не был... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T18:11

2021-10-25T18:11

2021-10-25T18:16

происшествия

набережные челны

взрыв в доме в набережных челнах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756196188_0:47:1024:623_1920x0_80_0_0_25731d2430ae8e85fd91e776747ee700.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Жилой пятиэтажный многоквартирный дом в Набережных Челнах, в котором произошел взрыв, был введен в эксплуатацию более 40 лет, газифицирован, но не был аварийным, следует из выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).В понедельник вечером на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах произошел взрыв газовоздушной смеси. Дом 48/20 (Улица Татарстан, 25/117) расположен на пересечении улиц Татарстан и Шамиля Усманова.Дом был введен в эскплуатацию в 1979 году, в нем 15 подъездов, в которых расположено 223 квартиры. Дом не аварийный, в нем центральное газоснабжение, железобетонные перекрытия, панельные несущие стены, находится под управлением управляющей компании "Камстройсервис".

набережные челны

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, набережные челны, взрыв в доме в набережных челнах