10:16 25.10.2021 (обновлено: 10:55 25.10.2021)
Опубликовано фото дельта-штамма коронавируса
Центр "Вектор" впервые опубликовал фото дельта-штамма коронавируса
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. ГНЦ ВБ "Вектор" впервые опубликовал фотографии дельта-штамма коронавируса, снятые на камеру электронного микроскопа.
Изображение размещено эксклюзивно на ресурсах РИА Новости.
"Вирус был искусственно выращен на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки", — говорится в сообщении.
Ультратонкие срезы залитых в эпоксидные смолы клеток окрашены по стандартной методике пробоподготовки для электронной микроскопии, уточнили в центре.
Дельта-штамм коронавируса
По данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года. Он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, удлинился период его выведения из организма, что затрудняет определение медиками момента выздоровления.
Главные симптомы — головная боль, насморк, боль в горле, высокая температура. Причем обычно обоняние не пропадает и нет кашля. Также, по оценкам специалистов, для этой разновидности коронавируса характерны боли в животе, рвота и обильные выделения из носа — как при риновирусе. Возможны быстрая утомляемость, чувство подавленности и уныния.
На 19 октября 2021-го дельта-штамм обнаружили в 193 государствах и территориях, в мире он стал доминирующим. В России первые единичные случаи зарегистрировали в апреле 2021 года. В сентябре этот вариант SARS-CoV-2 составил 97 процентов всех мутаций, которые секвенированы в стране.
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