https://ria.ru/20211025/delta-shtamm-1756079785.html

Опубликовано фото дельта-штамма коронавируса

Опубликовано фото дельта-штамма коронавируса - РИА Новости, 25.10.2021

Опубликовано фото дельта-штамма коронавируса

ГНЦ ВБ "Вектор" впервые опубликовал фотографии дельта-штамма коронавируса, снятые на камеру электронного микроскопа. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T10:16

2021-10-25T10:16

2021-10-25T10:55

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. ГНЦ ВБ "Вектор" впервые опубликовал фотографии дельта-штамма коронавируса, снятые на камеру электронного микроскопа. Изображение размещено эксклюзивно на ресурсах РИА Новости.Ультратонкие срезы залитых в эпоксидные смолы клеток окрашены по стандартной методике пробоподготовки для электронной микроскопии, уточнили в центре.По данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года. Он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, удлинился период его выведения из организма, что затрудняет определение медиками момента выздоровления.Главные симптомы — головная боль, насморк, боль в горле, высокая температура. Причем обычно обоняние не пропадает и нет кашля. Также, по оценкам специалистов, для этой разновидности коронавируса характерны боли в животе, рвота и обильные выделения из носа — как при риновирусе. Возможны быстрая утомляемость, чувство подавленности и уныния.На 19 октября 2021-го дельта-штамм обнаружили в 193 государствах и территориях, в мире он стал доминирующим. В России первые единичные случаи зарегистрировали в апреле 2021 года. В сентябре этот вариант SARS-CoV-2 составил 97 процентов всех мутаций, которые секвенированы в стране.

https://ria.ru/20211021/shtamm-1755574693.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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