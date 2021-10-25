Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211025/delta-shtamm-1756079785.html
Опубликовано фото дельта-штамма коронавируса
Опубликовано фото дельта-штамма коронавируса - РИА Новости, 25.10.2021
Опубликовано фото дельта-штамма коронавируса
ГНЦ ВБ "Вектор" впервые опубликовал фотографии дельта-штамма коронавируса, снятые на камеру электронного микроскопа. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T10:16
2021-10-25T10:55
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756083919_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_583557b39bf2296c1043871092d08a17.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. ГНЦ ВБ "Вектор" впервые опубликовал фотографии дельта-штамма коронавируса, снятые на камеру электронного микроскопа. Изображение размещено эксклюзивно на ресурсах РИА Новости.Ультратонкие срезы залитых в эпоксидные смолы клеток окрашены по стандартной методике пробоподготовки для электронной микроскопии, уточнили в центре.По данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года. Он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, удлинился период его выведения из организма, что затрудняет определение медиками момента выздоровления.Главные симптомы — головная боль, насморк, боль в горле, высокая температура. Причем обычно обоняние не пропадает и нет кашля. Также, по оценкам специалистов, для этой разновидности коронавируса характерны боли в животе, рвота и обильные выделения из носа — как при риновирусе. Возможны быстрая утомляемость, чувство подавленности и уныния.На 19 октября 2021-го дельта-штамм обнаружили в 193 государствах и территориях, в мире он стал доминирующим. В России первые единичные случаи зарегистрировали в апреле 2021 года. В сентябре этот вариант SARS-CoV-2 составил 97 процентов всех мутаций, которые секвенированы в стране.
https://ria.ru/20211021/shtamm-1755574693.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756083919_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_2b9672fd64fc7c16e05b860e22d87edf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:16 25.10.2021 (обновлено: 10:55 25.10.2021)
 
Опубликовано фото дельта-штамма коронавируса

Центр "Вектор" впервые опубликовал фото дельта-штамма коронавируса

© РИА Новости / Центр "Вектор" Дельта-штамм коронавируса
Дельта-штамм коронавируса - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Центр "Вектор"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. ГНЦ ВБ "Вектор" впервые опубликовал фотографии дельта-штамма коронавируса, снятые на камеру электронного микроскопа.
Изображение размещено эксклюзивно на ресурсах РИА Новости.
"Вирус был искусственно выращен на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки", — говорится в сообщении.
Ультратонкие срезы залитых в эпоксидные смолы клеток окрашены по стандартной методике пробоподготовки для электронной микроскопии, уточнили в центре.
© РИА Новости / Центр "Вектор" Дельта-штамм коронавируса
Дельта-штамм коронавируса - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Центр "Вектор"
Дельта-штамм коронавируса
По данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года. Он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, удлинился период его выведения из организма, что затрудняет определение медиками момента выздоровления.
Главные симптомы — головная боль, насморк, боль в горле, высокая температура. Причем обычно обоняние не пропадает и нет кашля. Также, по оценкам специалистов, для этой разновидности коронавируса характерны боли в животе, рвота и обильные выделения из носа — как при риновирусе. Возможны быстрая утомляемость, чувство подавленности и уныния.
На 19 октября 2021-го дельта-штамм обнаружили в 193 государствах и территориях, в мире он стал доминирующим. В России первые единичные случаи зарегистрировали в апреле 2021 года. В сентябре этот вариант SARS-CoV-2 составил 97 процентов всех мутаций, которые секвенированы в стране.
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 13:49
Штаммы коронавируса COVID-19, выявленные в России
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"КоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:30В Москве за три дня до локдауна выстроились очереди в пункты вакцинации
12:29В Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашиш
12:29В Южной Корее стартовали ежегодные военные учения
12:27Не менее 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантам в Судане
12:27В Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета Приднестровья
12:22Власти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноября
12:21Задержали бывшего руководителя администрации главы Коми
12:19"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к России
12:18Верховный суд разъяснил правила вынесения приговоров в особом порядке
12:17Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности
12:16В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денге
12:14В Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детей
12:11В Кремле ответили на вопрос о кураторстве вице-премьеров
12:10В Судане врачи, пилоты и банкиры бастуют против действий военных 1:00
12:10Власти мониторят цены на продовольствие, заявил Песков
12:08В Кремле рассказали, когда премьер Израиля снова встретится с Путиным
12:07Путин встретится с главой Федеральной таможенной службы
12:06Китайская драма о войне стала самым кассовым фильмом в мире в 2021 году
12:06Президент Абхазии отправился с рабочим визитом в Москву
12:05Путин поздравил Мирзиеева с победой на выборах главы Узбекистана
Лента новостейМолния
В Москве за три дня до локдауна выстроились очереди в пункты вакцинацииВ Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашишВ Южной Корее стартовали ежегодные военные ученияНе менее 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантам в СуданеВ Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета ПриднестровьяВласти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноябряЗадержали бывшего руководителя администрации главы Коми"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к РоссииВерховный суд разъяснил правила вынесения приговоров в особом порядке Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денгеВ Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детейВ Кремле ответили на вопрос о кураторстве вице-премьеровВ Судане врачи, пилоты и банкиры бастуют против действий военныхВласти мониторят цены на продовольствие, заявил ПесковВ Кремле рассказали, когда премьер Израиля снова встретится с ПутинымПутин встретится с главой Федеральной таможенной службыКитайская драма о войне стала самым кассовым фильмом в мире в 2021 годуПрезидент Абхазии отправился с рабочим визитом в МосквуПутин поздравил Мирзиеева с победой на выборах главы Узбекистана