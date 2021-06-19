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Двойной мутант. Что известно об индийском штамме коронавируса

Двойной мутант. Что известно об индийском штамме коронавируса - РИА Новости, 19.06.2021

Двойной мутант. Что известно об индийском штамме коронавируса

В среду, 16 июня, представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что SARS-CoV-2 B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии и получивший название... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T08:00

2021-06-19T08:00

2021-06-19T11:28

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. В среду, 16 июня, представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что SARS-CoV-2 B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии и получивший название "Дельта" в официальной классификации ВОЗ, уже распространился более чем в 80 странах и продолжает мутировать. О том, что почти 90 процентов москвичей с COVID-19 оказались с индийским штаммом, накануне сообщил в эфире Первого канала мэр столицы Сергей Собянин. Чем опасен этот вариант и как его отличить по симптомам от других, — в материале РИА Новости.Вызывающий особое беспокойствоВирусологи каждый месяц фиксируют один-два новых штамма коронавируса. Чтобы уйти от топонимов, ВОЗ предложила обозначать их буквами греческого алфавита.Первые четыре — британский B.1.1.7 "Альфа", южноафриканский B.1.351 "Бета", бразильский P.1 "Гамма" и индийский B.1.617.2 "Дельта" — объединили в группу VOC: Variants of Concern — вызывающие беспокойство. Последний выделили особо как "вызывающий глобальную озабоченность". В ВОЗ отмечают, что он передается значительно быстрее и симптомы от него серьезнее.По информации Национальной службы здравоохранения Шотландии, опубликованной в журнале Lancet, риск госпитализации с "Дельта" в два раза выше, чем с "Альфа".По самым последним данным Службы общественного здравоохранения Великобритании (PHE), 99 процентов новых случаев COVID-19 в Соединенном Королевстве — это "Дельта". Похожая ситуация и в других странах, в том числе в России — индийский штамм стремительно вытесняет все остальные.Как отличитьПока нет четких рекомендаций, позволяющих отличить по симптомам "Дельту", но некоторые особенности известны.Профессор Тим Спектор из Великобритании, научный руководитель онлайнового приложения COVID Symptom Study, в интервью BBC сообщил, что "Дельта" больше похожа на простуду, а заражаются им в основном молодые. Они же и распространяют, так как продолжают вести активную жизнь, принимая COVID-19 за более легкое заболевание.Главные симптомы нового штамма, по словам профессора, — головная боль, насморк, боль в горле, высокая температура. Причем обычно обоняние не пропадает и нет кашля. Как сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, для "Дельты" характерны боли в животе, рвота, а также обильные выделения из носа — как при риновирусе.В обновленном списке симптомов COVID-19, опубликованном Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), — усталость, боли в мышцах и горле, головная боль, заложенность носа или насморк, тошнота или рвота, диарея.Возможны быстрая утомляемость, чувство подавленности и уныния. Специалисты рекомендуют тест на COVID-19 при первых же признаках недомогания.Секрет "успеха" коварного штаммаНапуганные эпидемиологической ситуацией в Индии, близкой к гуманитарной катастрофе, ученые бросились изучать новый штамм. Практически сразу стало ясно, что он существенно — по разным оценкам, от 30 до 100 процентов — заразнее, чем предыдущие.Причина, как считают специалисты, — в мутациях, изменениях в спайковом белке, с помощью которого вирус связывается с рецептором ACE2 на поверхности клеток человека. Насчитали четыре таких мутации: одни облегчают проникновение вируса внутрь клеток, другие усиливают его способность закрепляться в них. Поэтому в научной среде индийский штамм называют двойным мутантом. "Дельта" быстрее заражает клетки и легче обходит иммунную защиту. И вакцины против него менее эффективны. Но, подчеркивают ученые, все не так страшно.Вакцины все-таки работаютСогласно отчету, опубликованному на этой неделе Службой общественного здравоохранения Великобритании, Pfizer-BioNTech и AstraZeneca неплохо проявили себя против этого штамма, хотя полноценная защита возникала у привитых только после второй дозы. Эффективность от тяжелых случаев и госпитализации — 96 процентов для Pfizer-BioNTech и 92 для AstraZeneca. Одна доза — не больше 30-36 процентов. Этим, по мнению авторов отчета, отчасти можно объяснить стремительное распространение вируса в Индии, где на момент вспышки "Дельты" полную вакцинацию прошли чуть больше трех процентов населения. Для сравнения: против "Альфы" одна доза дает примерно 50 процентов защиты.Но тут важны и другие параметры — количество антител и то, как долго они сохраняются в организме.Британские ученые из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне представили в журнале Lancet результаты исследования активности антител, образующихся после вакцины Pfizer-BioNTech против "Дельты" и "Альфы". Оказалось, что от "Дельты" антител было в пять раз меньше и они обеспечивали лишь 79 процентов защиты. От "Альфы" — 92.Что касается отечественных препаратов, то, как сообщили на днях в твиттере разработчики "Спутника V", сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи подготовили для публикации в рецензируемом журнале статью с доказательствами большей эффективности российской вакцины против "Дельты", чем любой другой, по которой есть открытые данные.

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737580390.html

https://ria.ru/20210618/sputnik-v-1737502125.html

https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734869929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье, воз