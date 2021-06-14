https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736906671.html

В Роспотребнадзоре заявили об изменении симптомов COVID-19 из-за мутаций

В Роспотребнадзоре заявили об изменении симптомов COVID-19 из-за мутаций - РИА Новости, 14.06.2021

В Роспотребнадзоре заявили об изменении симптомов COVID-19 из-за мутаций

Изменения в наборе основных проявлений коронавируса объясняются его мутациями. Об этом РИА Новости заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T01:29

2021-06-14T01:29

2021-06-14T01:45

распространение коронавируса

наталья пшеничная

коронавирус в россии

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Изменения в наборе основных проявлений коронавируса объясняются его мутациями. Об этом РИА Новости заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Так, индийскому штамму коронавируса более свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта — боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота, — а также боль в суставах, потеря слуха.Накануне в британском таблоиде Mirror появилась статья, в которой со ссылкой на ученых из Королевского колледжа Лондона сообщалось об изменении симптомов COVID-19. Самыми распространенными проявлениями инфекции назывались головная боль, насморк и боль в горле.Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, относит к основным симптомам COVID-19 лихорадку, сухой кашель и утомляемость.Самые частые симптомыРанее директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что температура при COVID-19 бывает почти в 100% случаев, кашель - более чем в половине случаев."Клинические особенности COVID-19 в РФ. Мы говорим о том, что температура наблюдалась практически в 100% случаев, кашель - более 50% случаев, диарея - достаточно редко, менее 1%, и ринит составлял порядка 20%", - сказал Акимкин.Согласно результатам глобального анализа, проведенного Международным консорциумом по исследованию неврологической дисфункции при COVID (GCS-NeuroCOVID), проблемы в этой сфере возникают более чем у 80% пациентов, госпитализированных с COVID-19, а риск смерти при наличии неврологических осложнений возрастает в шесть раз. Статья опубликована в журнале JAMA Network Open.В отчете отмечается, что из 3744 госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 82 процента имели неврологические симптомы: примерно четыре из десяти пациентов сообщали о головных болях, а трое из десяти заявляли, что потеряли обоняние или вкус.Лечить стало сложнееСложности в лечении пациентов с коронавирусом, с которыми сталкиваются врачи, вероятнее всего связаны с появлением новых мутаций SARS-CoV-2, заявил в беседе с радиостанцией "Эхо Москвы" главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко."Что настораживает, есть ощущение, что меняется вирус. <…> Заставляет задуматься о том, что он за эти полтора года несколько тоже изменил свое лицо", — сказал он.Оригинальные варианты мутаций коронавируса есть в России, в частности в Москве, их свойства и отличия от других штаммов в настоящее время изучаются, заявил, в свою очередь, РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем", — сказал он.Ситуация с коронавирусом в РоссииВ России за последние сутки выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах.Наибольшее число новых заразившихся зафиксировали в Москве (7704), Московской области (953) и Санкт-Петербурге (862).Вакцинация от коронавируса идет во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи под названием "Спутник V".Кроме того, в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736904324.html

https://ria.ru/20210430/kovid-1730670752.html

https://ria.ru/20210428/vkus-1730367153.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, коронавирус в россии, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество