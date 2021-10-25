https://ria.ru/20211025/bulavin-1756103607.html

Путин встретится с главой Федеральной таможенной службы

Путин встретится с главой Федеральной таможенной службы - РИА Новости, 25.10.2021

Путин встретится с главой Федеральной таможенной службы

Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимиром Булавиным, а также проведет несколько... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T12:07

2021-10-25T12:07

2021-10-25T12:07

политика

владимир путин

дмитрий песков

федеральная таможенная служба (фтс россии)

владимир булавин

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимиром Булавиным, а также проведет несколько международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня президент имеет в виду встретиться с Булавиным - руководителем Федеральной таможенной службы - и обсудить с ним итоги работы ведомства за истекший период, перспективные вопросы и так далее. То есть сверка часов. Ведомство чрезвычайно важное с точки зрения наполнения бюджета страны. Поэтому такой интерес главы государства", - сказал Песков.Также пресс-служба Кремля в течения дня будет информировать "о нескольких международных телефонных разговорах, которые сегодня запланированы", добавил Песков.

https://ria.ru/20211025/fts-1756059731.html

россия

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политика, владимир путин, дмитрий песков, федеральная таможенная служба (фтс россии), владимир булавин, россия