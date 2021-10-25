https://ria.ru/20211025/bennet-1756103777.html
В Кремле рассказали, когда премьер Израиля снова встретится с Путиным
В Кремле рассказали, когда премьер Израиля снова встретится с Путиным - РИА Новости, 25.10.2021
В Кремле рассказали, когда премьер Израиля снова встретится с Путиным
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет может посетить Россию во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) или просто встретиться с... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:08
2021-10-25T12:08
2021-10-25T12:08
в мире
израиль
санкт-петербург
сочи
владимир путин
дмитрий песков
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет может посетить Россию во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) или просто встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербурге, детали еще согласуют по дипломатическим каналам, рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее Путин позвонил Беннету после состоявшейся накануне в Сочи встречи и пригласил его посетить Санкт-Петербург вместе с супругой."Возможны разные варианты. Президент рассказывал и про Петербургский экономический форум, в целом о Петербурге, поэтому далее по дипломатическим каналам уже будет выбран вариант с датами, который больше устраивает израильского премьера, и мы надеемся, что этот визит сможет осуществиться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли приурочен визит к какому-то мероприятию или пройдет как встреча.
https://ria.ru/20211024/izrail-1756016679.html
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в мире, израиль, санкт-петербург, сочи, владимир путин, дмитрий песков, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, нафтали беннет
В Кремле рассказали, когда премьер Израиля снова встретится с Путиным
Песков: Беннет может приехать на ПМЭФ или просто встретиться с Путиным, детали согласуют