Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211025/apples-1755468583.html
Тренер Меган Фокс поделился рецептом диетического блюда для перекуса
Тренер Меган Фокс поделился рецептом диетического блюда для перекуса - РИА Новости, 25.10.2021
Тренер Меган Фокс поделился рецептом диетического блюда для перекуса
Звездный тренер Харли Пастернак поделился рецептом диетического блюда, которое рекомендует всем своим клиентам, включая Меган Фокс, Ариану Гранде и Рианну,... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T07:00
2021-10-25T07:00
культура
новости культуры
стиль жизни
еда
диета
меган фокс
похудение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755468555_0:114:3083:1848_1920x0_80_0_0_1433d0ea6425b074f6867808c8b08ec1.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Звездный тренер Харли Пастернак поделился рецептом диетического блюда, которое рекомендует всем своим клиентам, включая Меган Фокс, Ариану Гранде и Рианну, сообщает Insider. Любимое лакомство звездного тренера — запеченные с греческим йогуртом и корицей яблоки. На четыре яблока среднего размера понадобится 200-300 граммов греческого йогурта, четыре палочки корицы, две чайные ложки молотой корицы и подсластителя (его при желании можно заменить медом или вообще не использовать). Далее из фруктов необходимо удалить сердцевину и поместить в центр целиком палочки корицу. Затем яблоки нужно запечь. Это можно сделать в микроволновке (держать их там 4-6 минут) или в духовке (15-20 минут). Главное, чтобы они стали мягкими.Пока яблоки готовятся, йогурт, молотую корицу и заменитель сахара необходимо взбить, а после заполнить ей фрукты. Готовый продукт можно также сбрызнуть сиропом без сахара и подавать. В одной порции такого блюда, которое вполне может сойти за десерт, содержится около 110 калорий, шесть граммов белка (примерно столько же в одном курином яйце) и пять клетчатки.
https://ria.ru/20210826/pasta-1747026475.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755468555_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_a81522c7ccd4947d5c9c3a5d4cdedab6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, стиль жизни, еда, диета, меган фокс, похудение
07:00 25.10.2021
 
Тренер Меган Фокс поделился рецептом диетического блюда для перекуса

Тренер Меган Фокс и Рианны поделился рецептом диетического блюда для перекуса

© Depositphotos / timolinaЗапеченные яблоки с медом и орехами
Запеченные яблоки с медом и орехами - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Depositphotos / timolina
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Звездный тренер Харли Пастернак поделился рецептом диетического блюда, которое рекомендует всем своим клиентам, включая Меган Фокс, Ариану Гранде и Рианну, сообщает Insider.
Любимое лакомство звездного тренера — запеченные с греческим йогуртом и корицей яблоки.
На четыре яблока среднего размера понадобится 200-300 граммов греческого йогурта, четыре палочки корицы, две чайные ложки молотой корицы и подсластителя (его при желании можно заменить медом или вообще не использовать).
Далее из фруктов необходимо удалить сердцевину и поместить в центр целиком палочки корицу. Затем яблоки нужно запечь. Это можно сделать в микроволновке (держать их там 4-6 минут) или в духовке (15-20 минут). Главное, чтобы они стали мягкими.
Пока яблоки готовятся, йогурт, молотую корицу и заменитель сахара необходимо взбить, а после заполнить ей фрукты. Готовый продукт можно также сбрызнуть сиропом без сахара и подавать.
В одной порции такого блюда, которое вполне может сойти за десерт, содержится около 110 калорий, шесть граммов белка (примерно столько же в одном курином яйце) и пять клетчатки.
Паста с томатами - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 06:30Культура
Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты
 
КультураНовости культурыСтиль жизниЕдадиетаМеган ФоксПохудение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:27Не менее 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантам в Судане
12:27В Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета Приднестровья
12:22Власти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноября
12:21Задержали бывшего руководителя администрации главы Коми
12:19"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к России
12:18Верховный суд разъяснил правила вынесения приговоров в особом порядке
12:17Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности
12:16В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денге
12:14В Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детей
12:11В Кремле ответили на вопрос о кураторстве вице-премьеров
12:10В Судане врачи, пилоты и банкиры бастуют против действий военных 1:00
12:10Власти мониторят цены на продовольствие, заявил Песков
12:08В Кремле рассказали, когда премьер Израиля снова встретится с Путиным
12:07Путин встретится с главой Федеральной таможенной службы
12:06Китайская драма о войне стала самым кассовым фильмом в мире в 2021 году
12:06Президент Абхазии отправился с рабочим визитом в Москву
12:05Путин поздравил Мирзиеева с победой на выборах главы Узбекистана
12:04В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками газа в Молдавию
12:02Путин и премьер Израиля обсудили пандемию COVID-19
12:02Мер поддержки бизнеса и населения на данном этапе достаточно, заявил Песков
Лента новостейМолния
Не менее 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантам в СуданеВ Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета ПриднестровьяВласти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноябряЗадержали бывшего руководителя администрации главы Коми"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к РоссииВерховный суд разъяснил правила вынесения приговоров в особом порядке Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денгеВ Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детейВ Кремле ответили на вопрос о кураторстве вице-премьеровВ Судане врачи, пилоты и банкиры бастуют против действий военныхВласти мониторят цены на продовольствие, заявил ПесковВ Кремле рассказали, когда премьер Израиля снова встретится с ПутинымПутин встретится с главой Федеральной таможенной службыКитайская драма о войне стала самым кассовым фильмом в мире в 2021 годуПрезидент Абхазии отправился с рабочим визитом в МосквуПутин поздравил Мирзиеева с победой на выборах главы УзбекистанаВ Кремле прокомментировали ситуацию с поставками газа в МолдавиюПутин и премьер Израиля обсудили пандемию COVID-19Мер поддержки бизнеса и населения на данном этапе достаточно, заявил Песков