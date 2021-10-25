https://ria.ru/20211025/apples-1755468583.html

Тренер Меган Фокс поделился рецептом диетического блюда для перекуса

Тренер Меган Фокс поделился рецептом диетического блюда для перекуса - РИА Новости, 25.10.2021

Тренер Меган Фокс поделился рецептом диетического блюда для перекуса

Звездный тренер Харли Пастернак поделился рецептом диетического блюда, которое рекомендует всем своим клиентам, включая Меган Фокс, Ариану Гранде и Рианну,... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T07:00

2021-10-25T07:00

2021-10-25T07:00

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Звездный тренер Харли Пастернак поделился рецептом диетического блюда, которое рекомендует всем своим клиентам, включая Меган Фокс, Ариану Гранде и Рианну, сообщает Insider. Любимое лакомство звездного тренера — запеченные с греческим йогуртом и корицей яблоки. На четыре яблока среднего размера понадобится 200-300 граммов греческого йогурта, четыре палочки корицы, две чайные ложки молотой корицы и подсластителя (его при желании можно заменить медом или вообще не использовать). Далее из фруктов необходимо удалить сердцевину и поместить в центр целиком палочки корицу. Затем яблоки нужно запечь. Это можно сделать в микроволновке (держать их там 4-6 минут) или в духовке (15-20 минут). Главное, чтобы они стали мягкими.Пока яблоки готовятся, йогурт, молотую корицу и заменитель сахара необходимо взбить, а после заполнить ей фрукты. Готовый продукт можно также сбрызнуть сиропом без сахара и подавать. В одной порции такого блюда, которое вполне может сойти за десерт, содержится около 110 калорий, шесть граммов белка (примерно столько же в одном курином яйце) и пять клетчатки.

https://ria.ru/20210826/pasta-1747026475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, стиль жизни, еда, диета, меган фокс, похудение