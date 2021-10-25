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"Устал говорить!" Мясников рассказал, кому нельзя принимать антибиотики
"Не поможет": Мясников рассказал, кому нельзя принимать антибиотики - РИА Новости, 25.10.2021
"Устал говорить!" Мясников рассказал, кому нельзя принимать антибиотики
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал отказаться от приема антибиотиков при кашле и вирусном бронхите. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T05:05
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общество
здоровье
россия
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал отказаться от приема антибиотиков при кашле и вирусном бронхите.По его словам, такие препараты перестают действовать при бесконтрольном применении.Медик подчеркнул, что антибиотики также противопоказаны при гайморите.Мясников заключил, что антибиотики не подходят для первичного лечения бронхита.
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общество, здоровье, россия, александр мясников (врач)
05:05 25.10.2021 (обновлено: 08:35 25.10.2021)
 
"Не поможет": Мясников рассказал, кому нельзя принимать антибиотики

Доктор Мясников: при кашле и вирусном бронхите необходимо отказаться от антибиотиков

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал отказаться от приема антибиотиков при кашле и вирусном бронхите.
По его словам, такие препараты перестают действовать при бесконтрольном применении.

"У вас болит горло — вам нельзя антибиотики, бронхит — вам не надо антибиотики. Просто подождите, дайте противокашлевые. Посмотрите, может, это не инфекционный (бронхит. — Прим. ред.), потому что в большинстве случаев это неинфекционный", — пояснил Мясников.

Медик подчеркнул, что антибиотики также противопоказаны при гайморите.

"Я уже устал говорить: антибиотики вне больницы вы можете принимать, когда у вас стрептококковая ангина с температурой 40 для профилактики болезней сердца, когда у вас у половые инфекции или у вас была или есть пневмония и вы лечите ее в домашних условиях", — отметил врач.

Мясников заключил, что антибиотики не подходят для первичного лечения бронхита.
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24 августа, 18:34Наука
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ОбществоЗдоровьеРоссияАлександр Мясников (врач)
 
 
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