https://ria.ru/20211025/antibiotiki-1756062144.html
"Устал говорить!" Мясников рассказал, кому нельзя принимать антибиотики
"Не поможет": Мясников рассказал, кому нельзя принимать антибиотики - РИА Новости, 25.10.2021
"Устал говорить!" Мясников рассказал, кому нельзя принимать антибиотики
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал отказаться от приема антибиотиков при кашле и вирусном бронхите. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T05:05
2021-10-25T05:05
2021-10-25T08:35
общество
здоровье
россия
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал отказаться от приема антибиотиков при кашле и вирусном бронхите.По его словам, такие препараты перестают действовать при бесконтрольном применении.Медик подчеркнул, что антибиотики также противопоказаны при гайморите.Мясников заключил, что антибиотики не подходят для первичного лечения бронхита.
https://ria.ru/20210824/antibiotiki-1747088807.html
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общество, здоровье, россия, александр мясников (врач)
05:05 25.10.2021 (обновлено: 08:35 25.10.2021)
"Не поможет": Мясников рассказал, кому нельзя принимать антибиотики
Доктор Мясников: при кашле и вирусном бронхите необходимо отказаться от антибиотиков