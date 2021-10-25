https://ria.ru/20211025/antibiotiki-1756062144.html

"Устал говорить!" Мясников рассказал, кому нельзя принимать антибиотики

"Не поможет": Мясников рассказал, кому нельзя принимать антибиотики - РИА Новости, 25.10.2021

"Устал говорить!" Мясников рассказал, кому нельзя принимать антибиотики

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал отказаться от приема антибиотиков при кашле и вирусном бронхите. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T05:05

2021-10-25T05:05

2021-10-25T08:35

общество

здоровье

россия

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал отказаться от приема антибиотиков при кашле и вирусном бронхите.По его словам, такие препараты перестают действовать при бесконтрольном применении.Медик подчеркнул, что антибиотики также противопоказаны при гайморите.Мясников заключил, что антибиотики не подходят для первичного лечения бронхита.

https://ria.ru/20210824/antibiotiki-1747088807.html

россия

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2021

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общество, здоровье, россия, александр мясников (врач)