https://ria.ru/20220523/gaymorit-1790270816.html

Гайморит у взрослых: причины, симптомы, способы лечения и профилактики

Гайморит у взрослых: симптомы, признаки, быстрая диагностика, эффективное лечение

Гайморит у взрослых: причины, симптомы, способы лечения и профилактики

Гайморит далеко не всегда сопровождается повышением температуры и требует приема таблеток. Однако важно уметь быстро, буквально по первым признакам понять,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T21:24

2022-05-23T21:24

2022-05-23T21:24

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Гайморит далеко не всегда сопровождается повышением температуры и требует приема таблеток. Однако важно уметь быстро, буквально по первым признакам понять, когда обычный насморк перерастает в опасное заболевание. Какими симптомами сопровождается гайморит у взрослых, какое самое эффективное лечение и можно ли справиться с ним дома - в материале РИА Новости.Гайморит у взрослыхГайморит относится к достаточно распространенным заболеваниям и представляет собой воспаление расположенных по обе стороны от крыльев носа гайморовых пазух. Их еще называют верхнечелюстными пазухами, это наполненные воздухом полости, которые выполняют сразу несколько важных функций в организме человека (например, помогают согревать вдыхаемый человеком воздух).Как и в случае со многими другими болезнями, самолечение (как и отсутствие правильного лечения) при гайморите может привести к серьезным последствиям. Например, к переходу заболевания в хроническую форму или, например, развитию другого очень опасного недуга (менингита). Именно по этой причине при обнаружении тревожных симптомов следует как можно быстрее обратиться за помощью к врачу-оториноларингологу.ПричиныК появлению гайморита могут привести различные причины. Основная - это попавшие в гайморовые пазухи вирусы или бактерии, которые вызывают воспаление.Существует и ряд других факторов, которые также способны сыграть свою роль в развитии болезни. К ним относятся, например, снижение иммунитета (актуально в период межсезонья, когда организм становится более уязвимым), имеющиеся в анамнезе аллергические заболевания, индивидуальные особенности физиологии (например, искривленная перегородка) или случившиеся в прошлом травмы, проблемы с зубами и так далее.ПатогенезЗдоровые гайморовые пазухи заполнены воздухом и связаны с полостью носа отверстиями. Именно через них выходит вся образующаяся в полостях слизь.Когда в пазухи попадают вирусы или бактерии, их оболочка начинает отекать, а слизи становится в разы больше, чем обычно. “В таких условиях пазухи уже не могут самоочищаться столь же эффективно как прежде, а потому слизь начинает застаиваться, что создает благоприятные условия для развития бактерий. Все это в итоге и приводит к развитию воспаления, которое называется гайморитом”, - рассказывает врач-оториноларинголог Светлана Чубарова.СимптомыСтолкнуться с неприятными симптомами гайморита человек может практически в любом возрасте и в любое время года. Исключение составляют лишь дети в возрасте до пяти лет: считается, что гайморовы пазухи у них еще недостаточно развиты, а потому и гайморит у них если и встречается, то крайне редко. Первые проявления гайморита легко спутать с началом ОРВИ. Это насморк и заложенность носа, которые не проходят в течение длительного периода (больше недели). Также человек может заметить, что начал хуже различать запахи.Еще один характерный симптом - боль в районе переносицы и пазух. Эти неприятные ощущения имеют свойство усиливаться при движении, например, при повороте или наклоне головы, а также часто становятся более интенсивными к концу дня.Нередко при гайморите у человека повышается температура, в среднем - до отметки в 38 °С, однако может подниматься и выше. Недуг также нередко сопровождается повышенной утомляемостью, слабостью, головными болями. У больного даже может измениться голос из-за того, что дышать носом ему становится очень сложно.“Порой гайморит может возникать как осложнение после уже, казалось бы, перенесенной вирусной инфекции. Человеку стоит насторожиться в том случае, если после выздоровления и нормализации состояния ему вновь становится хуже (повышается температура, появляется боль или другие симптомы)”, - объясняет врач.КлассификацияВ зависимости от того, как протекает данное заболевание, где оно локализуется, какими причинами вызвано и так далее, все гаймориты можно разделить на разновидности.По характеру течения гайморит может быть острым или хроническим. Как правило, острый имеет ярко выраженными симптомы, а при хроническом они могут быть не столь интенсивными. Некоторые отсутствуют вовсе, но могут появляться новые (например, у человека может быть нормальная температура тела, но возникает кашель). О хроническом гайморите идет речь в том случае, если соответствующие симптомы не проходят через три и более месяцев.Без должного лечения острый гайморит может перерасти в хронический, регулярно напоминая о себе обострениями. В период ремиссии симптомы заболевания менее выражены.По месту локализации воспаления гайморит может быть односторонним (поражена пазуха только с одной стороны, правая или левая) или двусторонним (воспаление произошло одновременно в двух гайморовых пазухах).Различается болезнь и по типу возбудителя, который стал причиной ее появления. По этому признаку выделяют следующие формы гайморита:- вирусный. Причиной становится вирусная инфекция. Нередки случаи, когда возникновение гайморита является следствием ОРВИ или гриппа. Если к вирусному гаймориту не присоединяется бактериальная инфекция, заболевание при правильном лечении может пройти примерно через неделю или чуть дольше;- бактериальный. Причиной этой разновидности гайморита становятся бактерии, чаще всего - стафилококк или пневмококк. Бактериальный гайморит также может развиваться на фоне насморка вирусной природы, когда в пазухах создается благоприятная среда для размножения бактерий;- грибковый. В этом случае воспаление на слизистой поверхности пазух вызывают различные грибки. Процесс может быть спровоцирован снижением иммунитета или, например, попаданием в пазухи инородного тела, а также продолжительным или частым приемом антибактериальных препаратов;- аллергический. Одним из проявлений аллергической реакции может быть насморк и/или заложенность носа. Контакт с тем или иным аллергеном вполне способен спровоцировать воспаление слизистой, которое сопровождается отеком, обильными выделениями из носа и чиханием;- травматический. Гайморит может стать следствием серьезных повреждений, например, травм головы или переломов носа, или челюсти.Инфекция, которая способна вызвать воспаление на слизистой и стать причиной гайморита, может проникнуть в пазухи различными путями. Два основных - это:- риногенный путь. Инфекция попала в пазухи через нос;- одонтогенный путь. Проблемы с зубами (такие случаи отмечаются достаточно редко). Такой вариант возможен после лечения зубов либо как осложнение воспалительного процесса в верхней челюсти.Различаются гаймориты и по характеру клинических проявлений болезни:ОсложненияГлавная опасность гайморита кроется в том, что очень многие недооценивают всю серьезность заболевания. Прежде всего потому, что считают недуг “обычным насморком”, который не требует лечения и обращения к врачу. Однако на самом деле гайморит далеко не безобиден: если вовремя не начать лечение, есть риск развития осложнений.Прежде всего, игнорирование симптомов острого гайморита может привести к тому, что болезнь с течением времени перейдет в хроническую стадию и избавиться от нее станет сложнее. К тому же длительные проблемы с дыханием, которые отмечаются при гайморите, способны негативно сказаться на состоянии многих органов.“Также нужно учитывать, что нос человека тесно взаимосвязан с другими ЛОР-органами (уши и горло). Наличие воспалительного процесса в любом из них (при гайморите в том числе) может привести к проблемам и в соседних органах (например, к насморку присоединится отит)”, - напоминает эксперт Светлана Чубарова.Затянувшийся гайморит может обернуться и проблемами с таким, казалось бы, совсем не связанным с пазухами органом, как глаз. Одна из них - это конъюнктивит, то есть воспаление слизистой оболочки. Его симптомы - это дискомфорт в глазах (например, жжение), повышенная чувствительность к свету, нарушение зрения, возможны также гнойные выделения и так далее.Одним из самых страшных осложнений гайморита считается менингит - заболевание, при котором происходит воспаление оболочек головного мозга. Риск летального исхода при менингите очень высок, его симптомы - сильная головная боль, рвота и тошнота, ригидность затылочных мышц (человек не может нагнуть голову) и так далее.На этом перечень возможных осложнений гайморита не заканчивается. Сюда также можно включить сепсис и прочие серьезные заболевания.ДиагностикаЛюбой из перечисленных симптомов гайморита - это веский повод для обращения к лору. Именно оториноларинголог сможет на основании осмотра пациента и диагностики поставить верный диагноз и назначить соответствующее лечение гайморита.Диагностика этого заболевания, как правило, включает в себя следующие этапы:- общий осмотр. В первую очередь врач собирается анамнез пациента: с какими жалобами пришел на прием, когда началось заболевание, какие препараты он уже начал принимать самостоятельно и так далее. Цель врача - получить как можно более полную информацию, в том числе - об имеющихся хронических недугах, возможных аллергических реакциях и прочие, напрямую не относящиеся к данному клиническому случаю сведения.После этого доктор проводит непосредственно сам осмотр: оценивает внешнее состояние пациента (прежде всего обращая внимание на лицо), ощупывает лимфоузлы и так далее.- лабораторная диагностика. Одного только внешнего осмотра для постановки верного диагноза бывает недостаточно. Врач может назначить пациенту несколько анализов, самый распространенный из которых - это общий анализ крови, по результатам которого уже можно сделать выводы о наличии или отсутствии в организме очага воспаления.Также доктор может выписать направление на биохимический анализ крови, сделать бакпосев для того, чтобы определить, какие именно микроорганизмы стали причиной гайморита, и назначить другие необходимые на его взгляд исследования.- инструментальная диагностика. Для постановки диагноза лор может использовать специальные инструменты и процедуры. Например, осмотреть поверхность слизистой в носу при помощи зеркал (процедура носит название риноскопия). Проанализировать состояние даже самых труднодоступных участков носовой полости можно при помощи эндоскопического исследования, а при необходимости врач также может направить пациента на рентген или УЗИ пазух (помогает обнаружить воспаление или скопившийся в них гной), на компьютерную томографию или МРТ.ЛечениеКак правило, лечение гайморита можно проводить дома, если речь не идет о запущенной стадии болезни или спровоцированных ею осложнениях. При этом используются как консервативные, так и хирургические методы.К первым относится прием назначенных врачом медицинских препаратов. При необходимости доктор может выписать антигистаминные средства (если насморк носит аллергическую природу), сосудосуживающие капли или местные глюкокортикостероиды (чтобы снять отек), средства для промывания носа (как правило, в этих целях используется раствор морской воды), антибиотики (если точно установлена бактериальная природа гайморита), а также жаропонижающие препараты (если болезнь сопровождается повышением температуры).Однако бывают случаи, когда консервативное лечение гайморита не помогает, и тогда врачи вынуждены прибегать к хирургическому вмешательству. Один из самых распространенных методов - это пункция (прокол) воспаленной пазухи. Это достаточно простая процедура, главная цель которой - очистить полость от скопившегося гноя.Существуют и более радикальные и сложные операции, решение об их целесообразности должен принимать специалист.Прогноз“В том случае, если лечение гайморита начали своевременно, препараты подобраны верно, а пациент добросовестно соблюдает все рекомендации и предписания врача, прогноз очень благоприятный, и человек в итоге полностью избавляется от данной проблемы”, - утверждает эксперт.Так, при соблюдении всех условий острый гайморит вполне реально победить буквально за пару недель. Что касается хронического, то справиться с ним будет сложнее (а многие специалисты считают, что полностью победить болезнь в данном случае практически невозможно). Тем не менее при правильно подобранной терапии можно добиться стойкой ремиссии и, что не менее важно, избежать возможных осложнений.ПрофилактикаЧтобы снизить риск возникновения гайморита, нужно внимательно относиться к собственному здоровью, не запускать “безобидный” насморк и “обычную” простуду (даже самое простое на вид заболевание необходимо долечивать до конца), не игнорировать симптомы возможного более серьезного заболевания.Особое внимание стоит уделить укреплению своего иммунитета. Для этого прежде всего стоит вести здоровый образ жизни, стараться чаще бывать на свежем воздухе, быть в меру активным, полноценно, разнообразно и сбалансировано питаться, бороться с вредными привычками. Одним из главных факторов, которые негативно сказываются на состоянии защитных сил человеческого организма, является стресс. А значит, сохранению душевного спокойствия и равновесия стоит уделять не меньше внимания, чем физическому здоровью.Если причиной гайморита может стать имеющийся аллергический насморк, нужно проконсультироваться с врачом, подобрать правильную терапию.Так как к развитию гайморита могут привести проблемы в ротовой полости, чистка зубов и сохранение их здоровья также являются важным аспектом профилактики проблем с пазухами.

https://ria.ru/20190426/1553008585.html

https://ria.ru/20200611/1572781043.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, здоровье - общество