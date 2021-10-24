https://ria.ru/20211024/zodiaki-1755999331.html
Какие знаки зодиака прививаются от COVID-19 чаще других
Минздрав штата Юта назвал знаки зодиака, которые прививаются чаще других - РИА Новости, 24.10.2021
Какие знаки зодиака прививаются от COVID-19 чаще других
Департамент здравоохранения американского штата Юта выяснил, представители каких знаков зодиака чаще всех вакцинируются от коронавируса. Результаты исследования РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T09:39
2021-10-24T09:39
2021-10-24T13:34
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Департамент здравоохранения американского штата Юта выяснил, представители каких знаков зодиака чаще всех вакцинируются от коронавируса. Результаты исследования опубликованы на странице ведомства в Twitter.Специалисты собрали анонимные данные о датах рождения тех, кто уже привился, и сравнили их со сведениями о доле населения, представленной каждым знаком.Лидерами по количеству вакцинированных оказались Львы (70 процентов). Немного отстают от них Водолеи (67 процентов), а третью строчку разделили Овны и Стрельцы (по 59 процентов).Дальше идут Раки (58 процентов), Близнецы (55 процентов), Весы (54 процента), Рыбы и Козероги (по 51 проценту). В числе аутсайдеров оказались Девы (50 процентов) и Скорпионы (46 процентов).В департаменте пояснили, что таким способом они пытаются популяризировать прививки среди населения.
https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755129470.html
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в мире, сша, юта, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:39 24.10.2021 (обновлено: 13:34 24.10.2021)
Минздрав штата Юта назвал знаки зодиака, которые прививаются чаще других
Минздрав штата Юта: представители знака Лев прививаются от коронавируса чаще остальных