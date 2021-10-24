14:25 24.10.2021 (обновлено: 14:33 24.10.2021)
На выборах в Узбекистане проголосовали более половины избирателей
Более 50% избирателей проголосовали к 11.00 мск на выборах президента Узбекистана
© SputnikИзбиратель голосует во время выборов президента Узбекистана
© Sputnik
ТАШКЕНТ, 24 окт - РИА Новости. Почти 10,5 миллиона человек, или 52,7% избирателей, проголосовали к 13.00 (11.00 мск) на выборах президента Узбекистана в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра ЦИК страны.
Президентские выборы проходят в воскресенье в Узбекистане.
Вчера, 00:17Процедура выборов президента Узбекистана
По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 13.00 (11.00 мск) проголосовало 10,463 миллиона избирателей, что составляет 52,7% от общего числа.
Наиболее активно голосуют в Ферганской области на востоке страны (62,2%), менее всего – в автономии Каракалпакстан (44,3%).
Согласно данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы около 19,86 миллиона избирателей, организовано 10 760 избирательных участков. Граждане могут проголосовать и за рубежом - в 49 странах открылись 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов. Голосование началось в 8.00 (6.00 мск) и будет проходить до 20.00 (18.00 мск). Выборы были признаны состоявшимися после того, как к 11.00 (9.00 мск) голосование превысило 33%-й порог явки – 33,6% (6,67 миллиона человек).
Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") - зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Среди них действующий президент Шавкат Мирзиеев, по мнению экспертов, он является главным претендентом на победу.
Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. В Узбекистане 4 декабря 2016 года прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых одержал Мирзиеев, занимавший пост премьер-министра. Руководивший страной с 1989 года президент Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта.