https://ria.ru/20211024/vybory-1756016539.html

На выборах в Узбекистане проголосовали более половины избирателей

На выборах в Узбекистане проголосовали более половины избирателей - РИА Новости, 24.10.2021

На выборах в Узбекистане проголосовали более половины избирателей

Почти 10,5 миллиона человек, или 52,7% избирателей, проголосовали к 13.00 (11.00 мск) на выборах президента Узбекистана в воскресенье, передает корреспондент... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T14:25

2021-10-24T14:25

2021-10-24T14:33

в мире

узбекистан

ислам каримов

шавкат мирзиеев

выборы президента узбекистана — 2021

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ТАШКЕНТ, 24 окт - РИА Новости. Почти 10,5 миллиона человек, или 52,7% избирателей, проголосовали к 13.00 (11.00 мск) на выборах президента Узбекистана в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра ЦИК страны.Президентские выборы проходят в воскресенье в Узбекистане.По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 13.00 (11.00 мск) проголосовало 10,463 миллиона избирателей, что составляет 52,7% от общего числа.Наиболее активно голосуют в Ферганской области на востоке страны (62,2%), менее всего – в автономии Каракалпакстан (44,3%).Согласно данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы около 19,86 миллиона избирателей, организовано 10 760 избирательных участков. Граждане могут проголосовать и за рубежом - в 49 странах открылись 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов. Голосование началось в 8.00 (6.00 мск) и будет проходить до 20.00 (18.00 мск). Выборы были признаны состоявшимися после того, как к 11.00 (9.00 мск) голосование превысило 33%-й порог явки – 33,6% (6,67 миллиона человек).Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") - зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Среди них действующий президент Шавкат Мирзиеев, по мнению экспертов, он является главным претендентом на победу.Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. В Узбекистане 4 декабря 2016 года прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых одержал Мирзиеев, занимавший пост премьер-министра. Руководивший страной с 1989 года президент Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта.

https://ria.ru/20211024/vybory-1755836385.html

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в мире, узбекистан, ислам каримов, шавкат мирзиеев, выборы президента узбекистана — 2021