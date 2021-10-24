https://ria.ru/20211024/vov-1756021144.html
Россия и Украина обменялись останками погибших в годы войны красноармейцев
Россия и Украина обменялись останками погибших в годы войны красноармейцев - РИА Новости, 24.10.2021
Россия и Украина обменялись останками погибших в годы войны красноармейцев
Российские поисковые организации передали украинским коллегам останки четырех солдат Красной армии, погибших в Великую Отечественную войну. Те, в свою очередь,... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T15:39
2021-10-24T15:39
2021-10-24T16:54
украина
великая отечественная война (1941-1945)
россия
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НОВЫЕ ЮРКОВИЧИ (Брянская обл.), 24 окт — РИА Новости. Российские поисковые организации передали украинским коллегам останки четырех солдат Красной армии, погибших в Великую Отечественную войну. Те, в свою очередь, передали останки семнадцати воинов, павших в тот период на территории современной Украины, передает корреспондент РИА Новости.Церемония состоялась у монумента Дружбы между российским пунктом пропуска Новые Юрковичи и украинским пунктом пропуска Сеньковка.Останки захоронят на родине с воинскими почестями.Как рассказал председатель межрегиональной общественной организации "Военная археология" Юрий Соломатин, одного из обнаруженных российскими поисковиками солдат опознали по случайно сохранившемуся в его папке для документов куску фотопленки со снимком партбилета.Еще один попросился на фронт, когда узнал, что расстреляли его мать. Перед последним боем он написал на медальоне послание с просьбой нашедшему сообщить своей девушке. Если на это времени не окажется, красноармеец попросил "двигаться на запад и мстить фашистским гадам, пока последнего Ганса не останется на нашей Земле".Также были найдены останки солдата, погибшего в битве за Москву. Его опознали по сохранившемуся медальону старого образца (железному). Другой красноармеец, останки которого передали украинской стороне, погиб под Ельней."Солдат должен лечь в свою Землю, вернуться в свою семью, к своим потомкам. Солдат должен вернуться домой вне зависимости от разных политических моментов", — сказал, в свою очередь, представитель украинской организации "Военная археология" Андрей Пулин.По его словам, взаимодействие между поисковиками двух стран "абсолютно адекватное" и подобное сотрудничество расценивается украинскими властями нормально. Пулин уточнил, что были переданы останки троих бойцов, найденные в Киевской области, и семерых из Житомирской. Их имена также установили благодаря найденным медальонам."Я надеюсь, что эти мероприятия будут продолжены, еще не один боец и командир Красной армии вернется домой и ляжет в свою родную Землю. И близкие смогут оплакивать их, зная о том, что они похоронены там, где они изъявили желание похоронить их", — отметил член координационного совета, советник ответственного секретаря по международным вопросам Поискового движения России Антон Торгашев.Солдаты, останки которых Украина передала России, были родом из Москвы, Ярославской, Куйбышевской, Томской, Кемеровской, Горьковской, Ивановской и Новгородской областей, Кабардино-Балкарской, Абхазской, Башкирской АССР, Коми и Крыма. Переданные Россией останки принадлежат четырем бойцам из Киевской, Подольской, Винницкой и Харьковской областей.Как рассказал украинский поисковик Павел Кольцов, одному из найденных, Павлу Морозову, на момент гибели под Харьковом в 1943 году было 19 лет. За несколько дней до этого он уничтожил 11 немцев и был награжден за это медалью "За отвагу", однако награду так и не успел получить.
https://ria.ru/20210826/ostanki-1747377154.html
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Церемония передачи останков красноармейцев на границе России и Украины
Церемония передачи останков погибших красноармейцев прошла у монумента Дружбы на границе России и Украины. В дальнейшем военных захоронят с отданием воинских и духовных почестей.
"Солдат должен вернуться домой вне зависимости от разных политических моментов", - сказал представитель украинской организации "Военная археология" Андрей Пулин.
2021-10-24T15:39
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украина, великая отечественная война (1941-1945), россия
15:39 24.10.2021 (обновлено: 16:54 24.10.2021)
Россия и Украина обменялись останками погибших в годы войны красноармейцев
Россия и Украина обменялись останками солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны
НОВЫЕ ЮРКОВИЧИ (Брянская обл.), 24 окт — РИА Новости. Российские поисковые организации передали украинским коллегам останки четырех солдат Красной армии, погибших в Великую Отечественную войну. Те, в свою очередь, передали останки семнадцати воинов, павших в тот период на территории современной Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония состоялась у монумента Дружбы между российским пунктом пропуска Новые Юрковичи и украинским пунктом пропуска Сеньковка.
Останки захоронят на родине с воинскими почестями.
Как рассказал председатель межрегиональной общественной организации "Военная археология" Юрий Соломатин, одного из обнаруженных российскими поисковиками солдат опознали по случайно сохранившемуся в его папке для документов куску фотопленки со снимком партбилета.
Еще один попросился на фронт, когда узнал, что расстреляли его мать. Перед последним боем он написал на медальоне послание с просьбой нашедшему сообщить своей девушке. Если на это времени не окажется, красноармеец попросил "двигаться на запад и мстить фашистским гадам, пока последнего Ганса не останется на нашей Земле".
Также были найдены останки солдата, погибшего в битве за Москву. Его опознали по сохранившемуся медальону старого образца (железному). Другой красноармеец, останки которого передали украинской стороне, погиб под Ельней.
"Солдат должен лечь в свою Землю, вернуться в свою семью, к своим потомкам. Солдат должен вернуться домой вне зависимости от разных политических моментов", — сказал, в свою очередь, представитель украинской организации "Военная археология" Андрей Пулин.
По его словам, взаимодействие между поисковиками двух стран "абсолютно адекватное" и подобное сотрудничество расценивается украинскими властями нормально. Пулин уточнил, что были переданы останки троих бойцов, найденные в Киевской области, и семерых из Житомирской. Их имена также установили благодаря найденным медальонам.
"Я надеюсь, что эти мероприятия будут продолжены, еще не один боец и командир Красной армии вернется домой и ляжет в свою родную Землю. И близкие смогут оплакивать их, зная о том, что они похоронены там, где они изъявили желание похоронить их", — отметил член координационного совета, советник ответственного секретаря по международным вопросам Поискового движения России Антон Торгашев.
Солдаты, останки которых Украина передала России, были родом из Москвы, Ярославской, Куйбышевской, Томской, Кемеровской, Горьковской, Ивановской и Новгородской областей, Кабардино-Балкарской, Абхазской, Башкирской АССР, Коми и Крыма. Переданные Россией останки принадлежат четырем бойцам из Киевской, Подольской, Винницкой и Харьковской областей.
Как рассказал украинский поисковик Павел Кольцов, одному из найденных, Павлу Морозову, на момент гибели под Харьковом в 1943 году было 19 лет. За несколько дней до этого он уничтожил 11 немцев и был награжден за это медалью "За отвагу", однако награду так и не успел получить.