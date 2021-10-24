https://ria.ru/20211024/vov-1756021144.html

Россия и Украина обменялись останками погибших в годы войны красноармейцев

Россия и Украина обменялись останками погибших в годы войны красноармейцев - РИА Новости, 24.10.2021

Россия и Украина обменялись останками погибших в годы войны красноармейцев

Российские поисковые организации передали украинским коллегам останки четырех солдат Красной армии, погибших в Великую Отечественную войну. Те, в свою очередь,... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T15:39

2021-10-24T15:39

2021-10-24T16:54

украина

великая отечественная война (1941-1945)

россия

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НОВЫЕ ЮРКОВИЧИ (Брянская обл.), 24 окт — РИА Новости. Российские поисковые организации передали украинским коллегам останки четырех солдат Красной армии, погибших в Великую Отечественную войну. Те, в свою очередь, передали останки семнадцати воинов, павших в тот период на территории современной Украины, передает корреспондент РИА Новости.Церемония состоялась у монумента Дружбы между российским пунктом пропуска Новые Юрковичи и украинским пунктом пропуска Сеньковка.Останки захоронят на родине с воинскими почестями.Как рассказал председатель межрегиональной общественной организации "Военная археология" Юрий Соломатин, одного из обнаруженных российскими поисковиками солдат опознали по случайно сохранившемуся в его папке для документов куску фотопленки со снимком партбилета.Еще один попросился на фронт, когда узнал, что расстреляли его мать. Перед последним боем он написал на медальоне послание с просьбой нашедшему сообщить своей девушке. Если на это времени не окажется, красноармеец попросил "двигаться на запад и мстить фашистским гадам, пока последнего Ганса не останется на нашей Земле".Также были найдены останки солдата, погибшего в битве за Москву. Его опознали по сохранившемуся медальону старого образца (железному). Другой красноармеец, останки которого передали украинской стороне, погиб под Ельней."Солдат должен лечь в свою Землю, вернуться в свою семью, к своим потомкам. Солдат должен вернуться домой вне зависимости от разных политических моментов", — сказал, в свою очередь, представитель украинской организации "Военная археология" Андрей Пулин.По его словам, взаимодействие между поисковиками двух стран "абсолютно адекватное" и подобное сотрудничество расценивается украинскими властями нормально. Пулин уточнил, что были переданы останки троих бойцов, найденные в Киевской области, и семерых из Житомирской. Их имена также установили благодаря найденным медальонам."Я надеюсь, что эти мероприятия будут продолжены, еще не один боец и командир Красной армии вернется домой и ляжет в свою родную Землю. И близкие смогут оплакивать их, зная о том, что они похоронены там, где они изъявили желание похоронить их", — отметил член координационного совета, советник ответственного секретаря по международным вопросам Поискового движения России Антон Торгашев.Солдаты, останки которых Украина передала России, были родом из Москвы, Ярославской, Куйбышевской, Томской, Кемеровской, Горьковской, Ивановской и Новгородской областей, Кабардино-Балкарской, Абхазской, Башкирской АССР, Коми и Крыма. Переданные Россией останки принадлежат четырем бойцам из Киевской, Подольской, Винницкой и Харьковской областей.Как рассказал украинский поисковик Павел Кольцов, одному из найденных, Павлу Морозову, на момент гибели под Харьковом в 1943 году было 19 лет. За несколько дней до этого он уничтожил 11 немцев и был награжден за это медалью "За отвагу", однако награду так и не успел получить.

https://ria.ru/20210826/ostanki-1747377154.html

https://ria.ru/20210708/podvig-1740359435.html

https://ria.ru/20211021/istoriya-1755636257.html

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Церемония передачи останков красноармейцев на границе России и Украины Церемония передачи останков погибших красноармейцев прошла у монумента Дружбы на границе России и Украины. В дальнейшем военных захоронят с отданием воинских и духовных почестей. "Солдат должен вернуться домой вне зависимости от разных политических моментов", - сказал представитель украинской организации "Военная археология" Андрей Пулин. 2021-10-24T15:39 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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украина, великая отечественная война (1941-1945), россия