https://ria.ru/20211024/vaktsinatsiya-1755858941.html

Что происходит с теми, кто купил ковид-сертификат

Что происходит с теми, кто купил ковид-сертификат - РИА Новости, 24.10.2021

Что происходит с теми, кто купил ковид-сертификат

В "красных зонах" — все больше пациентов с фальшивыми прививками. Врачам они признаются, что документ купили. Официальной статистики нет, но, по подсчетам... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T08:00

2021-10-24T08:00

2021-10-24T08:10

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Мария Семенова. В "красных зонах" — все больше пациентов с фальшивыми прививками. Врачам они признаются, что документ купили. Официальной статистики нет, но, по подсчетам экспертов, среди всех сертификатов о вакцинации десятая часть — фиктивные. Нелегальная торговля по-прежнему процветает.История вопросаПервые предложения о продаже поддельных документов с проводкой через "Госуслуги" появились еще в конце мая. Летом их стало больше — хронологически это совпало с постановлениями об обязательной вакцинации в регионах. На услугу обратили внимание силовики и журналисты.В мае и июне игроки теневого рынка только осваивались: столичные сертификаты не продавали, выбор региональных был невелик.Летом РИА Новости проводило журналистское расследование и связалось с несколькими поставщиками. Трое пообещали документы, оформленные в Саратове, два предложения пришло из Новосибирска и Ставрополя. Все торговцы уверяли, что сертификат из московской поликлиники не достать.Сейчас у сервиса другой уровень: есть возможность выбрать не только регион, но и препарат: "Спутник" или "Спутник Лайт". Например, у одного продавца на выбор 60 областей, стоимость — от десяти тысяч. В среднем же цены стартуют от шести тысяч за "укол".Десятки уголовных делУголовные дела в отношении медиков возбудили по всей России: в Москве, Ярославской области, Саратове, Башкирии, Татарстане, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Красноярске, Крыму, Брянске, Воронеже.А вот в Заречном Пензенской области обнаружили подозрительные сертификаты, но доказать, что они поддельные, пока не могут. Андрей Капустин, начальник медико-санитарной части № 59, рассказал местным СМИ, что в "красные зоны" попали несколько человек, которые, если верить документам, вакцинировались в отдаленных селах.Впрочем, вакцинация не по месту жительства абсолютно законна — а одних подозрений для уголовного преследования недостаточно.Волгоградские журналисты рассказали о мужчине, который купил сертификат, а потом передумал и решил вакцинироваться. Но не смог: информацию о нем уже занесли в базу данных. В результате он заболел коронавирусом и заразил родителей.В больницу с ковидом попал саратовец с фиктивной прививкой, а в Оренбургской области в реанимации скончалась девушка с поддельным документом. Похожая история произошла и в Орле. "Умерла женщина 49 лет. В анамнезе значилось, что вакцинированная, однако болезнь протекала очень тяжело: практически стопроцентная ковид-пневмония. В реанимации она призналась, что не делала прививку, сертификат фальшивый, — рассказала Елена Кирьянова, главврач орловского тубдиспансера, где развернут ковидный госпиталь.Печальные последствияВ социальных сетях множество сообщений о тех, кто приобрел поддельные документы о вакцинации. — Не могу не поделиться, все кипит! Невестка работает в "красной зоне", не привилась и категорически не собирается. И тут я узнаю, что она еще, оказывается, сертификат себе купила и всем ужасы рассказывает про смерти после вакцины.— Сегодня узнал, что хороший знакомый попал в ковидарий. Состояние средней тяжести. Я думал, он привит. Оказалось, купил.— Знакомая загремела с КТ2 (средне-тяжелая стадия), такая же "привитая", призналась врачу и мне заодно. При этом человеку 48 лет. И знаете, где она работает? В частном детском саду.— У меня мать знакомой так купила... А потом ковид, неделю назад похоронили.Ирина из Болгарии рассказывает о подруге из крупного российского города: "Она вообще трусоватая, поэтому и не прививалась, наслушавшись бредней. А я ее, как всех родных и близких, трясла с января, чтобы шла на укол. Писала, как завидую: в Болгарии удалось вакцинироваться только в апреле. Нет, она мялась, мычала что-то... А весной на работе прижали вплоть до увольнения, и почти все сотрудники купили сертификаты. Через несколько дней она тяжело заболела. Неделя дома, пять в больнице, еле вытянули. Я уже и не верила. Мы каждый день связывались, и она повторяла: "Какая была дура, что не послушалась тебя!""Всех рассудит Росстат"Демограф Алексей Ракша отмечает, что липовые вакцинации, в том числе нелегальная продажа сертификатов, — общая проблема всей страны, а в некоторых лидирующих по уровню заболеваемости регионах этот бизнес и вовсе поставлен на поток.Как подсчитал эксперт, сейчас в России количество нелегально полученных документов может достигать десяти процентов. Ситуацию, по его мнению, частично прояснят только новые данные Росстата по избыточной смертности за сентябрь и октябрь. Но их пока публикуют с задержкой.

https://ria.ru/20210712/sertifikat-1740617363.html

https://ria.ru/20211021/moshenniki-1755507469.html

https://ria.ru/20200917/spravki-1577330010.html

https://ria.ru/20211022/ukraina-1755749265.html

https://ria.ru/20211018/covid-sertifikaty-1755013874.html

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