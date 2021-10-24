https://ria.ru/20211024/uzbekistan-1756040917.html

На президентских выборах в Узбекистане явка превысила 80 процентов

На президентских выборах в Узбекистане явка превысила 80 процентов - РИА Новости, 24.10.2021

На президентских выборах в Узбекистане явка превысила 80 процентов

Явка избирателей по итогам выборов президента Узбекистана, состоявшихся в воскресенье, составила 80,8% к моменту закрытия участков, заявил председатель ЦИК... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T20:12

2021-10-24T20:12

2021-10-24T21:18

узбекистан

выборы президента узбекистана — 2021

в мире

шавкат мирзиеев

ислам каримов

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ТАШКЕНТ, 24 окт — РИА Новости. Явка избирателей по итогам выборов президента Узбекистана, состоявшихся в воскресенье, составила 80,8% к моменту закрытия участков, заявил председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев.На предыдущих выборах главы государства в декабре 2016 года явка составила 87,83%, в них приняли участие 17,95 миллиона человек.Голосование началось в 08:00 (06:00 мск) и проходило до 20.00 (18.00 мск). Выборы были признаны состоявшимися, явка превысила необходимые 33% уже к 11:00 (09:0 мск) - 33,6%. По уточненным данным, в выборах имели право голоса 19,86 миллиона граждан.Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") — зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Среди них - действующий президент Шавкат Мирзиеев.В своих Telegram-каналах партии указали, что их наблюдатели не получали обращений в центральные и региональные штабы по случаям грубых нарушений избирательного кодекса. Ранее замглавы ЦИК Узбекистана Бахром Кучкаров сообщил, что на выборах зафиксировали факты "семейного" голосования, когда один член семьи голосует за других.Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. При этом 4 декабря 2016 года прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых одержал Мирзиеев, занимавший пост премьер-министра. Руководивший страной с 1989 года президент Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта.

https://ria.ru/20211024/uzbekistan-1756035661.html

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узбекистан, выборы президента узбекистана — 2021, в мире, шавкат мирзиеев, ислам каримов