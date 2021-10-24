20:12 24.10.2021 (обновлено: 21:18 24.10.2021)
На президентских выборах в Узбекистане явка превысила 80 процентов
На президентских выборах в Узбекистане явка составила более 80 процентов
© SputnikИзбиратели на одном из участков во время выборов президента Узбекистана
© Sputnik
ТАШКЕНТ, 24 окт — РИА Новости. Явка избирателей по итогам выборов президента Узбекистана, состоявшихся в воскресенье, составила 80,8% к моменту закрытия участков, заявил председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев.
"По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 20.00 (18.00 мск) на избирательные участки пришло 16 036 914 избирателей, или 80,8% от общего списка", — сказал он.
На предыдущих выборах главы государства в декабре 2016 года явка составила 87,83%, в них приняли участие 17,95 миллиона человек.
Голосование началось в 08:00 (06:00 мск) и проходило до 20.00 (18.00 мск). Выборы были признаны состоявшимися, явка превысила необходимые 33% уже к 11:00 (09:0 мск) - 33,6%. По уточненным данным, в выборах имели право голоса 19,86 миллиона граждан.
Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") — зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Среди них - действующий президент Шавкат Мирзиеев.
В своих Telegram-каналах партии указали, что их наблюдатели не получали обращений в центральные и региональные штабы по случаям грубых нарушений избирательного кодекса. Ранее замглавы ЦИК Узбекистана Бахром Кучкаров сообщил, что на выборах зафиксировали факты "семейного" голосования, когда один член семьи голосует за других.
Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. При этом 4 декабря 2016 года прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых одержал Мирзиеев, занимавший пост премьер-министра. Руководивший страной с 1989 года президент Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта.
Вчера, 00:17Процедура выборов президента Узбекистана