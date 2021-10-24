19:16 24.10.2021 (обновлено: 19:17 24.10.2021)
В Узбекистане начали подсчет голосов на президентских выборах
В Узбекистане начали подсчет голосов после закрытия участков для голосования
ТАШКЕНТ, 24 окт - РИА Новости. В Ташкенте начался подсчёт голосов на выборах президента Узбекистана, передаёт корреспондент РИА Новости с одного из участков.
Это довольно трудоемкий процесс - все бюллетени считаются вручную членами комиссии. Сначала они подсчитали неиспользованные бюллетени, их оказалось достаточно мало. Потом вскрыли основную урну и урну для досрочного и выездного голосования и стали раскладывать бюллетени согласно отданных за кандидатов голосам. Самые толстые пачки - за действующего президента страны Шавката Мирзиеева, однако симпатии избирателей достались и остальным кандидатам.
Бросается в глаза, что на выборах достаточно много испорченных бюллетеней - некоторые избиратели ставили галочку "своему" кандидату и прочерки в остальных пунктах, хотя в бюллетене допускается только одна отметка, о чем говорится и на информационных стендах на участке.
Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") - зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Среди них - действующий президент Шавкат Мирзиеев, по мнению экспертов, он является главным претендентом на победу.
Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. В Узбекистане 4 декабря 2016 года прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых одержал Мирзиеев, занимавший пост премьер-министра. Руководивший страной с 1989 года президент Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта.
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