В Узбекистане закрылись участки для голосования на президентских выборах
Участки для голосования на президентских выборах закрылись в Узбекистане
© SputnikИзбиратель голосует во время выборов президента Узбекистана
© Sputnik
ТАШКЕНТ, 24 окт - РИА Новости. Участки для голосования на президентских выборах, проходящих в воскресенье, закрылись в Узбекистане, начался подсчет голосов, сказал РИА Новости заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.
Участки для голосования открылись в стране в 8.00 (6.00 мск). По состоянию на 17.00 (15.00 мск) проголосовали 71,8% избирателей, или 14,258 миллиона человек. Выборы были признаны состоявшимися, поскольку явка превысила необходимые 33% еще к 11.00 (9.00 мск).
"Избирательные участки закрыты. Голосование закончено, члены участковых комиссий ведут подсчет голосов. Серьезных нарушений на данный момент не зафиксировано", ─ сообщил агентству Кучкаров. Ранее он признал ряд фактов "семейного" голосования на некоторых участках в ходе выборов.
По его словам, первые данные по итоговой явке избирателей будут обнародованы в 23.00 (21.00 мск). Предварительные данные итогов выборов огласят 25 октября.
Вчера, 00:17Процедура выборов президента Узбекистана
Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") - зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Среди них - действующий президент Шавкат Мирзиеев. По мнению экспертов, он является главным претендентом на победу.
Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. Четвертого декабря 2016 года в стране прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых одержал Мирзиеев, занимавший пост премьер-министра. Руководивший страной с 1989 года президент Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта.