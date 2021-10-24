https://ria.ru/20211024/uzbekistan-1756032289.html

В Узбекистане закрылись участки для голосования на президентских выборах

В Узбекистане закрылись участки для голосования на президентских выборах - РИА Новости, 24.10.2021

В Узбекистане закрылись участки для голосования на президентских выборах

Участки для голосования на президентских выборах, проходящих в воскресенье, закрылись в Узбекистане, начался подсчет голосов, сказал РИА Новости заместитель... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T18:24

2021-10-24T18:24

2021-10-24T18:24

в мире

узбекистан

выборы президента узбекистана — 2021

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ТАШКЕНТ, 24 окт - РИА Новости. Участки для голосования на президентских выборах, проходящих в воскресенье, закрылись в Узбекистане, начался подсчет голосов, сказал РИА Новости заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.Участки для голосования открылись в стране в 8.00 (6.00 мск). По состоянию на 17.00 (15.00 мск) проголосовали 71,8% избирателей, или 14,258 миллиона человек. Выборы были признаны состоявшимися, поскольку явка превысила необходимые 33% еще к 11.00 (9.00 мск)."Избирательные участки закрыты. Голосование закончено, члены участковых комиссий ведут подсчет голосов. Серьезных нарушений на данный момент не зафиксировано", ─ сообщил агентству Кучкаров. Ранее он признал ряд фактов "семейного" голосования на некоторых участках в ходе выборов.По его словам, первые данные по итоговой явке избирателей будут обнародованы в 23.00 (21.00 мск). Предварительные данные итогов выборов огласят 25 октября.Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") - зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Среди них - действующий президент Шавкат Мирзиеев. По мнению экспертов, он является главным претендентом на победу.Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. Четвертого декабря 2016 года в стране прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых одержал Мирзиеев, занимавший пост премьер-министра. Руководивший страной с 1989 года президент Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта.

https://ria.ru/20211024/uzbekistan-1756026145.html

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в мире, узбекистан, выборы президента узбекистана — 2021