https://ria.ru/20211024/ultimatum-1756037397.html

В Совфеде обвинили Киев в двойных стандартах из-за ультиматума по Крыму

В Совфеде обвинили Киев в двойных стандартах из-за ультиматума по Крыму - РИА Новости, 24.10.2021

В Совфеде обвинили Киев в двойных стандартах из-за ультиматума по Крыму

Сенатор от Севастополя в Совете Федерации Екатерина Алтабаева назвала ультиматум официального представителя МИД Украины по Крыму и Донбассу противоречивым и... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T19:26

2021-10-24T19:26

2021-10-24T20:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Сенатор от Севастополя в Совете Федерации Екатерина Алтабаева назвала ультиматум официального представителя МИД Украины по Крыму и Донбассу противоречивым и граничащим с шизофренией.Официальный представитель украинского МИД Олег Николенко ранее в комментарии "РБК-Украина" потребовал от России выполнять "обязательства" в отношении крымчан и не препятствовать им поддерживать контакты с представителями киевских властей."Если они (киевские власти. — Прим. ред.) считают, что Крым - это территория Украины, какие могут быть пропускные пункты (и центры связи)? А если они согласны с тем, что Крым и Севастополь — часть российского государства, то есть наконец-то наступило просветление, то тогда какое отношение имеет российская сторона к конфликту на Донбассе?" — сказала РИА Новости сенатор.По ее словам, Киев ведет себя как сторонний наблюдатель, хотя именно украинские власти должны стремиться наладить отношения с теми, кого считают своими гражданами.Звучащие заявления, отметила Алтабаева, не имеют оснований в виде реальных фактов и противоречат сами себе."И это, как всегда, политика двойных стандартов… Когда в одной голове противоречащие друг другу заявления, то это шизофрения. Ощущение, что это и происходит: одна часть головы совсем не дружит с другой. Надеемся, что что-то изменится в лучшую сторону, потому что уже хуже некуда", — подчеркнула Алтабаева.Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов объявил о планах открыть центры связи на контрольных пунктах въезда-выезда на крымском участке российско-украинской границы и линии соприкосновения в Донбассе. На полуострове раскритиковали эту идею, отметив ее бессмысленность.

https://ria.ru/20211023/krym-1755908437.html

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