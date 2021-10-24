https://ria.ru/20211024/tadzhikistan-1755998075.html

Российская военная база в Таджикистане обновит парк боевых машин

Российская военная база в Таджикистане обновит парк боевых машин - РИА Новости, 24.10.2021

Российская военная база в Таджикистане обновит парк боевых машин

Российская 201-я военная база в Таджикистане обновит парк боевых машин, получив до конца года 30 улучшенных танков Т-72Б3М, сообщил в воскресенье журналистам... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T09:17

2021-10-24T09:17

2021-10-24T09:17

безопасность

таджикистан

одкб

т-72б3м

россия

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ДУШАНБЕ, 24 окт - РИА Новости. Российская 201-я военная база в Таджикистане обновит парк боевых машин, получив до конца года 30 улучшенных танков Т-72Б3М, сообщил в воскресенье журналистам начальник штаба соединения полковник Евгений Охрименко.Он сообщил, что недавно на вооружение мотострелковых подразделений 201-й базы поступила партия боевых машин пехоты БМП-2 современной модификации, поставлены новейшие переносные зенитные ракетные комплексы "Верба", реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности, противотанковые ракетные комплексы "Корнет", снайперские винтовки АСВК-М "Корд" калибра 12,7 мм, автоматы АК-12, санитарные бронеавтомобили "Линза", техника служб тылового и технического обеспечения.Начальник штаба отметил, что личный состав соединения в ходе учений различного уровня успешно осваивает новое вооружение, отрабатывает эффективные формы ведения боевых действий с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.По его словам, в совместных учениях ОДКБ "Взаимодеййствие-2021" и специальных учениях "Эшелон-2021" и "Поиск-2021", которые отрабатывались на таджикистанских полигонах "Харб-Майдон" и "Момирак", основу российского контингента составлял личный состав 201-й военной базы. К практическим действиям было привлечено более 1,5 тысячи военнослужащих соединения.

https://ria.ru/20211022/razvedchiki-1755725317.html

таджикистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, таджикистан, одкб, т-72б3м, россия