Не менее 30 человек погибли в Сомали из-за столкновений армии с боевиками
СМИ: не менее 30 человек погибли, 70 пострадали при столкновении армии Сомали с боевиками
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Не менее 30 человек погибли, более 70 получили ранения в результате столкновений в городе Гуриэл вооруженных сил Сомали и боевиков военизированной группировки "Ахлю ас-Сунна валь-Джамаа"*, сотрудничавшей с правительством страны в борьбе с радикалами из "Аш-Шабаб"*, сообщает местное издание Somali Guardian.
"Тридцать человек погибли, более 70 пострадали (в результате столкновений в Сомали). По словам представителей вооруженных сил Сомали, армии удалось взять в плен несколько человек", - сообщает издание. Отмечается, что в боях в Гуриэле участвовали сомалийская правительственная армия и вооруженные силы района Галмудуг с одной стороны и боевики "Ахлю ас-Сунна валь-Джамаа"* с другой, столкновения продолжаются второй день.
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В начале октября радиостанция Radio Dalsan передавала, что члены "Ахлю ас-Сунна валь-Джамаа"* захватили два города в центре Сомали. Боевики взяли под контроль города Гуриэл и Дусамареб.
Сомалийская военизированная группировка "Ахлю ас-Сунна валь-Джамаа"* была сформирована в 1991 году. В группировку входят суфии и умеренные мусульмане, противопоставляющие себя боевикам радикальной группировки "Аш-Шабаб"*, связанной с запрещенной в РФ террористической группировкой "Аль-Каида"*. В 2010 году правительство Сомали подписало с группировкой соглашение, по которому ее члены будут помогать властям в борьбе с "Аш-Шабаб"* в обмен на предоставление от правительства права управления над пятью министерствами.
* Запрещенная в России террористическая организация