Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211024/somali-1756042629.html
Не менее 30 человек погибли в Сомали из-за столкновений армии с боевиками
Не менее 30 человек погибли в Сомали из-за столкновений армии с боевиками - РИА Новости, 24.10.2021
Не менее 30 человек погибли в Сомали из-за столкновений армии с боевиками
Не менее 30 человек погибли, более 70 получили ранения в результате столкновений в городе Гуриэл вооруженных сил Сомали и боевиков военизированной группировки... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T20:35
2021-10-24T20:35
в мире
боевики
сомали
аль-каида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148462/79/1484627925_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_f8070640a5ca0b12205aa0b861cbf1eb.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Не менее 30 человек погибли, более 70 получили ранения в результате столкновений в городе Гуриэл вооруженных сил Сомали и боевиков военизированной группировки "Ахлю ас-Сунна валь-Джамаа"*, сотрудничавшей с правительством страны в борьбе с радикалами из "Аш-Шабаб"*, сообщает местное издание Somali Guardian."Тридцать человек погибли, более 70 пострадали (в результате столкновений в Сомали). По словам представителей вооруженных сил Сомали, армии удалось взять в плен несколько человек", - сообщает издание. Отмечается, что в боях в Гуриэле участвовали сомалийская правительственная армия и вооруженные силы района Галмудуг с одной стороны и боевики "Ахлю ас-Сунна валь-Джамаа"* с другой, столкновения продолжаются второй день.В начале октября радиостанция Radio Dalsan передавала, что члены "Ахлю ас-Сунна валь-Джамаа"* захватили два города в центре Сомали. Боевики взяли под контроль города Гуриэл и Дусамареб.Сомалийская военизированная группировка "Ахлю ас-Сунна валь-Джамаа"* была сформирована в 1991 году. В группировку входят суфии и умеренные мусульмане, противопоставляющие себя боевикам радикальной группировки "Аш-Шабаб"*, связанной с запрещенной в РФ террористической группировкой "Аль-Каида"*. В 2010 году правительство Сомали подписало с группировкой соглашение, по которому ее члены будут помогать властям в борьбе с "Аш-Шабаб"* в обмен на предоставление от правительства права управления над пятью министерствами.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210919/somali-1750791626.html
https://ria.ru/20210724/somali-1742637600.html
сомали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148462/79/1484627925_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_947c62a687d25df562fb4cdc8950c058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, боевики, сомали, аль-каида
20:35 24.10.2021
 
Не менее 30 человек погибли в Сомали из-за столкновений армии с боевиками

СМИ: не менее 30 человек погибли, 70 пострадали при столкновении армии Сомали с боевиками

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкГород Могадишо
Город Могадишо - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Не менее 30 человек погибли, более 70 получили ранения в результате столкновений в городе Гуриэл вооруженных сил Сомали и боевиков военизированной группировки "Ахлю ас-Сунна валь-Джамаа"*, сотрудничавшей с правительством страны в борьбе с радикалами из "Аш-Шабаб"*, сообщает местное издание Somali Guardian.
"Тридцать человек погибли, более 70 пострадали (в результате столкновений в Сомали). По словам представителей вооруженных сил Сомали, армии удалось взять в плен несколько человек", - сообщает издание. Отмечается, что в боях в Гуриэле участвовали сомалийская правительственная армия и вооруженные силы района Галмудуг с одной стороны и боевики "Ахлю ас-Сунна валь-Джамаа"* с другой, столкновения продолжаются второй день.
Полицейский в Сомали - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
19 сентября, 14:27
Боевики разрушили аэропорт в центральной части Сомали
В начале октября радиостанция Radio Dalsan передавала, что члены "Ахлю ас-Сунна валь-Джамаа"* захватили два города в центре Сомали. Боевики взяли под контроль города Гуриэл и Дусамареб.
Сомалийская военизированная группировка "Ахлю ас-Сунна валь-Джамаа"* была сформирована в 1991 году. В группировку входят суфии и умеренные мусульмане, противопоставляющие себя боевикам радикальной группировки "Аш-Шабаб"*, связанной с запрещенной в РФ террористической группировкой "Аль-Каида"*. В 2010 году правительство Сомали подписало с группировкой соглашение, по которому ее члены будут помогать властям в борьбе с "Аш-Шабаб"* в обмен на предоставление от правительства права управления над пятью министерствами.
* Запрещенная в России террористическая организация
Американский военнослужащий во время патрулирования в Сомали - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 00:26
США нанесли удар по связанным с "Аль-Каидой"* боевикам в Сомали
 
В миреБоевикиСомалиАль-Каида
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28На Украине раскрыли план Байдена создать новый миропорядок без России
04:15Врач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозом
04:06Москвичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утром
03:52Источник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата"
03:47В Приморье из капкана спасли амурского тигренка
03:36Вильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской России
03:24В ФРГ обвинили главу Минобороны в безответственности из-за угроз России
03:15Эксперт предупредил о новых телефонных мошенничествах
03:08В "Талибане"* объяснили, почему не хотели краха прошлого правительства
03:00В России нашли способ добывать больше нефти из любых месторождений
03:00Вынос старой мебели на помойку грозит штрафом, предупредили эксперты
02:49Россиян предупредили о неожиданной опасности молока
02:45Главный онколог Минздрава назвал вид рака, который не замечают мужчины
02:26"Ъ": в России подорожают гречка и овсянка
02:15Эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения сейчас
02:15"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19
02:12Во Владивостоке трое таксистов избили и ограбили пассажира
02:04Путин поздравил таможенников с 30-летием создания ФТС
02:01В Раде рассказали, как Лавров шуткой передал Зеленскому условие Путина
01:49NI написал об "очень большой" проблеме Зеленского из-за России и Венгрии
Лента новостейМолния
На Украине раскрыли план Байдена создать новый миропорядок без РоссииВрач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозомМосквичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утромИсточник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата"В Приморье из капкана спасли амурского тигренкаВильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской РоссииВ ФРГ обвинили главу Минобороны в безответственности из-за угроз РоссииЭксперт предупредил о новых телефонных мошенничествахВ "Талибане"* объяснили, почему не хотели краха прошлого правительстваВ России нашли способ добывать больше нефти из любых месторожденийВынос старой мебели на помойку грозит штрафом, предупредили экспертыРоссиян предупредили о неожиданной опасности молокаГлавный онколог Минздрава назвал вид рака, который не замечают мужчины"Ъ": в России подорожают гречка и овсянкаЭксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения сейчас"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19Во Владивостоке трое таксистов избили и ограбили пассажираПутин поздравил таможенников с 30-летием создания ФТСВ Раде рассказали, как Лавров шуткой передал Зеленскому условие ПутинаNI написал об "очень большой" проблеме Зеленского из-за России и Венгрии