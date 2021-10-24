https://ria.ru/20211024/somali-1756042629.html

Не менее 30 человек погибли в Сомали из-за столкновений армии с боевиками

Не менее 30 человек погибли в Сомали из-за столкновений армии с боевиками - РИА Новости, 24.10.2021

Не менее 30 человек погибли в Сомали из-за столкновений армии с боевиками

Не менее 30 человек погибли, более 70 получили ранения в результате столкновений в городе Гуриэл вооруженных сил Сомали и боевиков военизированной группировки... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T20:35

2021-10-24T20:35

2021-10-24T20:35

в мире

боевики

сомали

аль-каида

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Не менее 30 человек погибли, более 70 получили ранения в результате столкновений в городе Гуриэл вооруженных сил Сомали и боевиков военизированной группировки "Ахлю ас-Сунна валь-Джамаа"*, сотрудничавшей с правительством страны в борьбе с радикалами из "Аш-Шабаб"*, сообщает местное издание Somali Guardian."Тридцать человек погибли, более 70 пострадали (в результате столкновений в Сомали). По словам представителей вооруженных сил Сомали, армии удалось взять в плен несколько человек", - сообщает издание. Отмечается, что в боях в Гуриэле участвовали сомалийская правительственная армия и вооруженные силы района Галмудуг с одной стороны и боевики "Ахлю ас-Сунна валь-Джамаа"* с другой, столкновения продолжаются второй день.В начале октября радиостанция Radio Dalsan передавала, что члены "Ахлю ас-Сунна валь-Джамаа"* захватили два города в центре Сомали. Боевики взяли под контроль города Гуриэл и Дусамареб.Сомалийская военизированная группировка "Ахлю ас-Сунна валь-Джамаа"* была сформирована в 1991 году. В группировку входят суфии и умеренные мусульмане, противопоставляющие себя боевикам радикальной группировки "Аш-Шабаб"*, связанной с запрещенной в РФ террористической группировкой "Аль-Каида"*. В 2010 году правительство Сомали подписало с группировкой соглашение, по которому ее члены будут помогать властям в борьбе с "Аш-Шабаб"* в обмен на предоставление от правительства права управления над пятью министерствами.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210919/somali-1750791626.html

https://ria.ru/20210724/somali-1742637600.html

сомали

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в мире, боевики, сомали, аль-каида