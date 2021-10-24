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Названа причина смерти режиссера "Особенностей национальной охоты"
Названа причина смерти режиссера Александра Рогожкина - РИА Новости, 24.10.2021
Названа причина смерти режиссера "Особенностей национальной охоты"
Режиссер Александр Рогожкин умер из-за продолжительной болезни. Об этом на киностудии "Ленфильм" рассказали "Российской Газете". РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T19:29
2021-10-24T19:29
2021-10-24T21:53
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умер александр рогожкин
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Режиссер Александр Рогожкин умер из-за продолжительной болезни. Об этом на киностудии "Ленфильм" рассказали "Российской Газете".Александр Рогожкин родился 3 октября 1949 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный университет по специальности "историк-искусствовед". Работал на киностудии "Ленфильм" в качестве художника-декоратора. Получил второе высшее во ВГИКе.Рогожкин как режиссер запомнился зрителям прежде всего по таким фильмам, как "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки и "Кукушка". Он также работал над сериалами "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила". В 2004 году Рогожкину присвоили звание народного артиста России.
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общество, ленфильм, вгик, александр рогожкин, россия, умер александр рогожкин
19:29 24.10.2021 (обновлено: 21:53 24.10.2021)
Названа причина смерти режиссера Александра Рогожкина
Режиссер "Особенностей национальной охоты" Рогожкин умер от продолжительной болезни