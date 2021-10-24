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Названа причина смерти режиссера "Особенностей национальной охоты"

Названа причина смерти режиссера Александра Рогожкина - РИА Новости, 24.10.2021

Названа причина смерти режиссера "Особенностей национальной охоты"

Режиссер Александр Рогожкин умер из-за продолжительной болезни. Об этом на киностудии "Ленфильм" рассказали "Российской Газете". РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T19:29

2021-10-24T19:29

2021-10-24T21:53

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Режиссер Александр Рогожкин умер из-за продолжительной болезни. Об этом на киностудии "Ленфильм" рассказали "Российской Газете".Александр Рогожкин родился 3 октября 1949 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный университет по специальности "историк-искусствовед". Работал на киностудии "Ленфильм" в качестве художника-декоратора. Получил второе высшее во ВГИКе.Рогожкин как режиссер запомнился зрителям прежде всего по таким фильмам, как "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки и "Кукушка". Он также работал над сериалами "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила". В 2004 году Рогожкину присвоили звание народного артиста России.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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