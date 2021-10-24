https://ria.ru/20211024/rabota-1755993733.html

Более трети россиян сменили работу из-за пандемии, показал опрос

Более трети россиян сменили работу из-за пандемии, показал опрос - РИА Новости, 24.10.2021

Более трети россиян сменили работу из-за пандемии, показал опрос

Пандемия коронавируса нанесла существенный ущерб рынку труда, но и стала для многих временем перемен: почти 40 процентов россиян сменили за это время сферу... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T07:21

2021-10-24T07:21

2021-10-24T11:10

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россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пандемия коронавируса нанесла существенный ущерб рынку труда, но и стала для многих временем перемен: почти 40 процентов россиян сменили за это время сферу деятельности, рассказали РИА Новости в исследовательском центре "Зарплаты.ру".Исследование основано на результатах опроса 1980 человек — мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет. Большинству из них (38 процента) — от 35 до 44 лет.Основными причинами смены работы респонденты назвали закрытие организации (14 процентов), проблемы с зарплатой (46 процентов), сокращения и дополнительную нагрузку (по20 процентов).При этом, отмечают эксперты, более половины опрошенных на новом месте стали зарабатывать больше и ничего менять не планируют.В то же время 43 процента респондентов получили дополнительное образование или прошли курсы переквалификации. При этом 72 процента были довольны сменой работы, а 28 процентов — нет.В основном люди уходили из таких сфер, как бухгалтерия, финансы, банки, образование, наука, языки, продажи, розничная торговля. Чаще всего они переходили в IT — 11 процентов, в сферу услуг — 14 процентов, по семь процентов нашли себя в сфере транспорта или маркетинга, а шесть процентов открыли свое дело.

https://ria.ru/20211021/vremya-1755509903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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