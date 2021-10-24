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Более трети россиян сменили работу из-за пандемии, показал опрос
Более трети россиян сменили работу из-за пандемии, показал опрос - РИА Новости, 24.10.2021
Более трети россиян сменили работу из-за пандемии, показал опрос
Пандемия коронавируса нанесла существенный ущерб рынку труда, но и стала для многих временем перемен: почти 40 процентов россиян сменили за это время сферу... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T07:21
2021-10-24T11:10
общество
работа
москва
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пандемия коронавируса нанесла существенный ущерб рынку труда, но и стала для многих временем перемен: почти 40 процентов россиян сменили за это время сферу деятельности, рассказали РИА Новости в исследовательском центре "Зарплаты.ру".Исследование основано на результатах опроса 1980 человек — мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет. Большинству из них (38 процента) — от 35 до 44 лет.Основными причинами смены работы респонденты назвали закрытие организации (14 процентов), проблемы с зарплатой (46 процентов), сокращения и дополнительную нагрузку (по20 процентов).При этом, отмечают эксперты, более половины опрошенных на новом месте стали зарабатывать больше и ничего менять не планируют.В то же время 43 процента респондентов получили дополнительное образование или прошли курсы переквалификации. При этом 72 процента были довольны сменой работы, а 28 процентов — нет.В основном люди уходили из таких сфер, как бухгалтерия, финансы, банки, образование, наука, языки, продажи, розничная торговля. Чаще всего они переходили в IT — 11 процентов, в сферу услуг — 14 процентов, по семь процентов нашли себя в сфере транспорта или маркетинга, а шесть процентов открыли свое дело.
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общество, работа, москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
07:21 24.10.2021 (обновлено: 11:10 24.10.2021)
 
Более трети россиян сменили работу из-за пандемии, показал опрос

Исследование "Зарплаты.ру" выявило, что более трети россиян сменили работу из-за пандемии

© Pixabay / Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© Pixabay / Pixabay / Bartek Zakrzewski
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пандемия коронавируса нанесла существенный ущерб рынку труда, но и стала для многих временем перемен: почти 40 процентов россиян сменили за это время сферу деятельности, рассказали РИА Новости в исследовательском центре "Зарплаты.ру".
Исследование основано на результатах опроса 1980 человек — мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет. Большинству из них (38 процента) — от 35 до 44 лет.

"Эксперты выяснили, что почти 37 процентов россиян стали работать в другой сфере в период борьбы с коронавирусной инфекцией", — говорится в отчете.

Основными причинами смены работы респонденты назвали закрытие организации (14 процентов), проблемы с зарплатой (46 процентов), сокращения и дополнительную нагрузку (по20 процентов).
При этом, отмечают эксперты, более половины опрошенных на новом месте стали зарабатывать больше и ничего менять не планируют.
В то же время 43 процента респондентов получили дополнительное образование или прошли курсы переквалификации. При этом 72 процента были довольны сменой работы, а 28 процентов — нет.
В основном люди уходили из таких сфер, как бухгалтерия, финансы, банки, образование, наука, языки, продажи, розничная торговля. Чаще всего они переходили в IT — 11 процентов, в сферу услуг — 14 процентов, по семь процентов нашли себя в сфере транспорта или маркетинга, а шесть процентов открыли свое дело.
Девушка заснула в офисе - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 06:15
Опрос показал, что более трети россиян хотели бы сократить рабочие часы
 
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