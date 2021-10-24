https://ria.ru/20211024/posolstvo-1756028252.html

В посольстве США рассказали о порядке выдачи виз россиянам

В посольстве США рассказали о порядке выдачи виз россиянам - РИА Новости, 24.10.2021

В посольстве США рассказали о порядке выдачи виз россиянам

Россияне могут подать заявление на неиммиграционную американскую визу в любой стране, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T17:19

2021-10-24T17:19

2021-10-24T17:50

в мире

посольство рф в сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россияне могут подать заявление на неиммиграционную американскую визу в любой стране, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц.Так Ребхольц прокомментировал решение Госдепартамента, который включил Россию в категорию Homeless Nationalities (в прямом переводе — "бездомные национальности"). К ней относятся государства, жители которых не могут обращаться за американской визой на своей территории — либо там нет консульств США, либо Вашингтон считает, что политическая ситуация в этих странах не позволяет дипломатам рассматривать визовые заявки. Всего в списке десять государств — помимо России, это Сомали, Венесуэла, Сирия, Иран и некоторые другие.В результате граждане этих стран должны обращаться за визами в американские дипмиссии в соседних государствах. Россию Госдепартамент приписал к Польше — подать документы на визу можно в Варшаве.По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, США превратили банальную техническую процедуру по выдаче виз в "настоящий ад" и "издевательство на грани садизма".Американское посольство в России не выдает неиммиграционные визы с середины мая. После того как в ответ на очередные антироссийские санкции Москва внесла США в список недружественных стран и запретила их посольству нанимать на работу россиян и граждан третьих стран, Вашингтон был вынужден сократить штат своего представительства и приостановил оказание консульских услуг.В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.

https://ria.ru/20211024/zakharova-1756016446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, посольство рф в сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия