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В посольстве США рассказали о порядке выдачи виз россиянам
В посольстве США рассказали о порядке выдачи виз россиянам - РИА Новости, 24.10.2021
В посольстве США рассказали о порядке выдачи виз россиянам
Россияне могут подать заявление на неиммиграционную американскую визу в любой стране, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T17:19
2021-10-24T17:50
в мире
посольство рф в сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россияне могут подать заявление на неиммиграционную американскую визу в любой стране, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц.Так Ребхольц прокомментировал решение Госдепартамента, который включил Россию в категорию Homeless Nationalities (в прямом переводе — "бездомные национальности"). К ней относятся государства, жители которых не могут обращаться за американской визой на своей территории — либо там нет консульств США, либо Вашингтон считает, что политическая ситуация в этих странах не позволяет дипломатам рассматривать визовые заявки. Всего в списке десять государств — помимо России, это Сомали, Венесуэла, Сирия, Иран и некоторые другие.В результате граждане этих стран должны обращаться за визами в американские дипмиссии в соседних государствах. Россию Госдепартамент приписал к Польше — подать документы на визу можно в Варшаве.По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, США превратили банальную техническую процедуру по выдаче виз в "настоящий ад" и "издевательство на грани садизма".Американское посольство в России не выдает неиммиграционные визы с середины мая. После того как в ответ на очередные антироссийские санкции Москва внесла США в список недружественных стран и запретила их посольству нанимать на работу россиян и граждан третьих стран, Вашингтон был вынужден сократить штат своего представительства и приостановил оказание консульских услуг.В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.
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в мире, посольство рф в сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
17:19 24.10.2021 (обновлено: 17:50 24.10.2021)
 
В посольстве США рассказали о порядке выдачи виз россиянам

Посольство США уточнило правила получения неиммиграционных виз для россиян

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США у американского посольства в Москве
Государственный флаг США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россияне могут подать заявление на неиммиграционную американскую визу в любой стране, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц.

"Мы сообщили на нашем сайте, что граждане России могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Это продолжается уже довольно продолжительное время", — сказал он.

Так Ребхольц прокомментировал решение Госдепартамента, который включил Россию в категорию Homeless Nationalities (в прямом переводе — "бездомные национальности"). К ней относятся государства, жители которых не могут обращаться за американской визой на своей территории — либо там нет консульств США, либо Вашингтон считает, что политическая ситуация в этих странах не позволяет дипломатам рассматривать визовые заявки. Всего в списке десять государств — помимо России, это Сомали, Венесуэла, Сирия, Иран и некоторые другие.
В результате граждане этих стран должны обращаться за визами в американские дипмиссии в соседних государствах. Россию Госдепартамент приписал к Польше — подать документы на визу можно в Варшаве.
По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, США превратили банальную техническую процедуру по выдаче виз в "настоящий ад" и "издевательство на грани садизма".
Американское посольство в России не выдает неиммиграционные визы с середины мая. После того как в ответ на очередные антироссийские санкции Москва внесла США в список недружественных стран и запретила их посольству нанимать на работу россиян и граждан третьих стран, Вашингтон был вынужден сократить штат своего представительства и приостановил оказание консульских услуг.
В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
14:22
Захарова назвала решения Госдепа по визам для россиян садизмом
 
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