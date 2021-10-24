Госдеп оценил намерение Турции выслать американского посла
В Госдепе заявили, что знают о намерении Турции выслать американского посла
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Госдепартамент США в курсе сообщений о намерении Анкары выслать послов ряда стран, в том числе американского, и в этой связи добивается ясности от МИД Турции, заявил в субботу РИА Новости официальный представитель госдепа.
"Мы ознакомились с этими сообщениями и добиваемся ясности от министерства иностранных дел Турции", - сказал агентству высокопоставленный дипломат в ответ на просьбу прокомментировать заявление турецкого президента Тайипа Эрдогана относительно высылки послов ряда стран.
Посольства 10 стран – Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США – ранее выступили с призывом к Турции освободить Кавалу. После этого МИД Турции подтвердил вызов послов этих стран, им напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
Вслед за этим президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что дал указание МИД Турции объявить персонами нон грата послов 10 стран, в том числе США, призвавших освободить правозащитника Осману Кавалу.
Осман Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.
В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале были предъявлены новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.