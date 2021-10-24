https://ria.ru/20211024/posol-1755988817.html

Госдеп оценил намерение Турции выслать американского посла

Госдеп оценил намерение Турции выслать американского посла - РИА Новости, 24.10.2021

Госдеп оценил намерение Турции выслать американского посла

Госдепартамент США в курсе сообщений о намерении Анкары выслать послов ряда стран, в том числе американского, и в этой связи добивается ясности от МИД Турции,... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T02:43

2021-10-24T02:43

2021-10-24T02:43

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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Госдепартамент США в курсе сообщений о намерении Анкары выслать послов ряда стран, в том числе американского, и в этой связи добивается ясности от МИД Турции, заявил в субботу РИА Новости официальный представитель госдепа.Посольства 10 стран – Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США – ранее выступили с призывом к Турции освободить Кавалу. После этого МИД Турции подтвердил вызов послов этих стран, им напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.Вслед за этим президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что дал указание МИД Турции объявить персонами нон грата послов 10 стран, в том числе США, призвавших освободить правозащитника Осману Кавалу.Осман Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале были предъявлены новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

https://ria.ru/20211023/berlin-1755982577.html

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в мире, сша, реджеп тайип эрдоган, норвегия, турция, финляндия, франция, мид турции, вашингтон