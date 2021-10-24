https://ria.ru/20211024/partizanka-1755985894.html

Историографы рассказали о легендарной партизанке Надежде Троян

Историографы рассказали о легендарной партизанке Надежде Троян - РИА Новости, 24.10.2021

Историографы рассказали о легендарной партизанке Надежде Троян

Служба в партизанском отряде в войну, участие в ликвидации "палача Белоруссии" гауляйтера Кубе и полученная за это звезда Героя Советского Союза, работа... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T01:19

2021-10-24T01:19

2021-10-24T01:52

общество

ссср

тегеран (город)

белоруссия

сергей нарышкин

красный крест

салават щербаков

красный полумесяц

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Служба в партизанском отряде в войну, участие в ликвидации "палача Белоруссии" гауляйтера Кубе и полученная за это звезда Героя Советского Союза, работа хирургом в мирные годы — это и многое другое вместила биография легендарной Надежды Троян, всю себя бескорыстно отдававшей другим людям. В воскресенье – сто лет со дня ее рождения.По его мнению, очень важно говорить и о том, что легендарная партизанка сделала и в последующие десятилетия."Ведь очень многие из тех, кто молодыми прошли войну, затем по-настоящему не обрели себя в мирной жизни. А Надежде Троян удалось сполна реализоваться в самых благородных делах, и вот о том, как и почему она смогла это сделать, надо рассказывать", — подчеркнул он.Последний предвоенный вечерНадежда Троян родилась 24 октября 1921 года в маленьком городке Дрисса в Витебской области Белоруссии, сейчас это город Верхедвинск.По ее осанке, манерам спустя много лет многие, наверное, думали, что она родом из дворян — но нет, Надежда Троян вышла из самой простой семьи служащих, которая все ее детство проездила по многим городам СССР, добавил собеседник агентства.Вместе с ребятами она любила ходить в походы, любила выступать в школьном театре."Надо полагать, что театральные навыки ей потом очень помогли при выполнении заданий во время войны. И, что совершенно точно, в походах, когда приходилось разжигать костры, ребята приобретали те навыки, которые им через несколько лет пригодились в совершенно других условиях, но о чем они и не подозревали", — сказал Долгополов.В 1941 году Надежда Троян заканчивала второй курс медицинского института в Минске, куда она, переехав с родителями, перевелась из Первого Московского медицинского института, сейчас это Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова.По его словам, на этой фотокарточке видно, что за окном темно."Но в июне темнеет поздно, значит, дело происходило ближе к полуночи. И как знать, может быть, это одна из последних, если не самая последняя ее фотография мирного времени, дошедшая до наших дней", — сказал собеседник агентства.Путь к партизанамФашисты заняли Минск на шестой день войны. И тогда Надежда начала свою собственную борьбу с ними. Не сдала радиоприемник, слушала сводки Совинформбюро, переписывала их на бумагу и расклеивала по городу."Надя помогала и нашим военнопленным, содержавшимся в Минске в концлагере. Стояла сильная жара, а воды не было, и они очень страдали. Так Надя смачивала тряпки и перебрасывала их через колючую проволоку, чтобы красноармейцы могли утолить жажду. А вместе с подругами они даже помогли нескольким узникам бежать из лагеря", — сказал Долгополов.Она хотела стать партизаном. Но как это сделать? Чтобы не быть угнанной в Германию, Надя переехала в городок Смолевичи — это минут 40 езды на велосипеде от Минска, и в качестве переводчицы устроилась на работу на торфозавод."Она настолько хорошо знала немецкий язык, изучив его в школе, что гитлеровцы принимали ее за фольксдойче. У нее была какая-то, видимо, врожденная способность к языкам", — отметил историк.Надя слышала, что где-то поблизости действует партизанский отряд.И когда потом немцы окружили лес, то обнаружили только потухшие кострища — бойцы заранее ушли."А с Надей познакомились партизаны. И сначала она стала связной, а потом и бойцом отряда "Буря", входившего в состав партизанской бригады "Дядя Коля", которую возглавлял разведчик, комиссар госбезопасности Петр Лопатин, впоследствии Герой Советского Союза", — сказал Долгополов.Деятельность партизан направлялась из Москвы четвертым разведывательно-диверсионным управлением НКВД, которым руководил Павел Судоплатов.Ликвидация "палача Белоруссии"В отряде Надежда Троян была вторым номером пулеметного расчета и медицинской сестрой, перевязывала раненых, то есть вела по-настоящему боевую деятельность. Наиболее известной операцией, в которой она участвовала, стала ликвидация гауляйтера Белоруссии Вильгельма Кубе. Он был символом зла для белорусов. По его приказам за два года было убито свыше 400 тысяч мирных жителей.Кубе пытались ликвидировать несколько раз, но все время неудачно. Убить гауляйтера удалось, проникнув в его дом. Для подготовки и проведения такой акции выбрали Надежду Троян."Во-первых, принималось во внимание ее отличное знание языка. Во-вторых, умение легко устанавливать отношения с людьми. Способность взвешенно действовать в экстремальной ситуации. То есть те качества, которыми должен обладать настоящий разведчик", — пояснил Долгополов.В итоге Надежда стала членом резидентуры разведывательно-диверсионной группы "Артур" — это был оперативный псевдоним ее командира, майора госбезопасности Ивана Золотаря. Наде было поручено найти людей, входивших в ближайшее окружение Кубе. И она вышла на горничную Кубе Елену Мазаник.Ушло примерно две недели на то, чтобы убедить Мазаник совершить акцию возмездия. Параллельно на Елену Мазаник вышла и Мария Осипова, связанная с партизанским отрядом военной разведки. И Осипова передала Мазаник мину, взрывом которой ночью 22 сентября 1943 года Кубе был убит в своей спальне.За эту операцию Надежде Троян, Елене Мазаник и Марии Осиповой было присвоено звание Героя Советского Союза.С огнем в душеВ октябре 1943 года Надежду вызывали в Москву, а в 1944 году она вновь поступила в Первый медицинский институт, где продолжила учебу, прерванную войной.Закончила институт с отличием, причем вела большую общественную работу. Поступила в аспирантуру, защитила кандидатскую диссертацию. Стала очень хорошим врачом-хирургом."Причем для женщины выбрать эту профессию — тоже своего рода смелое решение", — добавил собеседник агентства.По мнению Долгополова, Надежде Троян очень помогла врожденная способность легко сходиться с людьми, ранее так пригодившаяся у партизан."И люди ее очень ценили. Была озорной, любила устраивать добрые розыгрыши. Но, вместе с тем, исключительно напористой. Прекрасно знала немецкий язык, но после войны еще и выучила английский", — отметил он.И неслучайно, что Надежда Троян продвигалась вверх по карьерной лестнице, считает Долгополов."Ни в коем случае не потому, что была карьеристкой, а потому, что лучше нее ту или иную работу никто другой, наверное, и не сделал бы", — добавляет он.По словам историка, Надежда Троян замечательно проявила себя как директор большого общесоюзного Института санитарного просвещения — это был один из важных элементов системы здравоохранения СССР."На каждом месте она работала прекрасно, но каждое повышение было ею выстрадано, приходилось преодолевать очень много трудностей. Но, наверное, ей всегда помогал, я бы сказал, внутренний огонь, ее потребность отдавать людям свои силы и знания", — считает Долгополов.Наперекор бедамСлова про преодоление невзгод применительно к Надежде Троян — это отнюдь не фигура речи.В 1967 году на советские киноэкраны вышел документальный фильм "Девять новелл о счастье". Его героям, в том числе Надежде Троян, предлагалось ответить на вопрос, в чем, на их взгляд, заключается счастье."И она, заметно смущаясь кинокамеры, говорила, что счастье, по ее мнению, заключается в числе прочего и в том, чтобы уметь проходить через трудности. Но мало кто из зрителей знал, что к тому времени Надежда Викторовна похоронила любимого мужа, знаменитого фронтового корреспондента Василия Коротеева, а незадолго до съемок оправилась от последствий тяжелой автокатастрофы", — рассказала РИА Новости директор Музея истории медицины Сеченовского университета Марина Черниченко.Как признается сын Надежды Троян Алексей Коротеев, сам он тогда понял, в чем разница между знакомыми и настоящими друзьями."Когда отец умер, маме, конечно, было нелегко растить нас с братом. И вот однажды приходит наш прославленный писатель и поэт Константин Михайлович Симонов, с которым отец был очень дружен, и говорит: "Надя, я написал книгу. Там речь идет и о Василии. Ты жена моего фронтового друга, и я хочу поделиться с тобой гонораром за книгу". И отдал немалые по тем временам деньги", — вспоминает Коротеев.Применительно к Надежде Троян не будет шаблонной и известная фраза о том, что богатство человека определяется широтой круга его друзей."У мамы их было огромное число. Среди них — и знаменитые летчики времен 1930-х годов, и космонавты, и врачи, и разведчики. Что касается разведчиков, людей, которые всю жизнь практически без остатка отдают родине, то для мамы они были настоящими подвижниками, она сама об этом говорила", — отметил Коротеев.Например, Надежда Троян была в очень теплых отношениях со знаменитыми разведчиками-нелегалами, супругами Анной Камаевой и Михаилом Филоненко."Народный дипломат"Очень важную работу Надежда Троян вела, представляя СССР за рубежом.В те годы это была мощная организация, вполне сравнимая с современным МЧС, и которая действовала по нескольким направлениям: помогала людям, попавшим в беду в результате военных конфликтов, стихийных бедствий, занималась донорством крови, поиском людей, пропавших без вести, добавил он.И здесь Надежда Троян сумела найти общий язык со всеми иностранными специалистами, которые занимали ключевые посты в своих государствах."Например, она была в очень хороших отношениях с женой иранского шаха, да и сам шах был ею очарован. Надежда Викторовна очень многое сделала не только для работы больницы советского Красного Креста в Тегеране, но и в целом для развития советско-иранских отношений. Примечательно, что в это время она была награждена орденом Красного Знамени. Не исключено, что за работу в Иране. <...> Она умела говорить с англичанами, с американцами. Здесь, я считаю, проявился ее талант народного дипломата, и поэтому Надежду Викторовну сполна можно считать и внешнеполитическим деятелем, очень многое сделавшим там, где, может быть, не всегда работали обычные дипломатические каналы", — отметил Долгополов.Живая памятьНадежда Троян сделала очень много для увековечения памяти партизан, с которыми была рядом в войну, и которые погибли."Она признавалась, что чувствует вину за то, что осталась жива, а другие — нет. И поэтому отдала немало сил, например, для переименования станции московского метро "Измайловский парк" в "Партизанскую" — ведь там, в районе Измайловского парка, в войну формировались партизанские отряды", — сказал Долгополов.Это был человек, которого помнят не только за подвиг времен войны, но и за другие тоже без преувеличения подвиги, которые она совершала в мирной жизни, стремясь помогать людям независимо от их социального статуса и от обстоятельств, подчеркнул Долгополов. Счастье для Надежды Троян заключалось в служении другим, добавляет Черниченко."Когда мамы не стало в сентябре 2011 года, одна из газет посвятила ей статью с названием "Надежда остается с нами". Недаром же говорится, что если о человеке помнят, то он где-то здесь рядом с нами. Очень приятно, что и жители белорусского Верхнедвинска относятся с большим уважением к памяти Надежды Викторовны, там хотят назвать школу ее именем", — говорит Алексей Коротеев.В Москве школа №1288, недалеко от дома, где жила Надежда Троян, уже несколько лет носит ее имя.В минувшую пятницу на территории школы открыли памятник-бюст Надежде Троян работы скульптора, народного художника России Салавата Щербакова. В церемонии принял участие директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Столичный Музей Победы на Поклонной горе представил обновленную экспозицию о прославленной партизанке и враче. А в Сеченовском университете открылся Историко-патриотический центр имени Надежды Троян, и там же пройдет большое торжественное мероприятие, посвященное ее столетию.

https://ria.ru/20211021/istoriya-1755636257.html

https://ria.ru/20211020/osada-1755239066.html

https://ria.ru/20211016/stalin-1754785883.html

https://ria.ru/20210930/blokada-1752386272.html

https://ria.ru/20210911/tankist-1749615614.html

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