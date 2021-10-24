https://ria.ru/20211024/kredit-1755997020.html

Опрос: каждый третий предприниматель в России обращается за кредитом

Опрос: каждый третий предприниматель в России обращается за кредитом - РИА Новости, 24.10.2021

Опрос: каждый третий предприниматель в России обращается за кредитом

Каждый третий российский предприниматель в этом году обращался за кредитом, из них почти половине удалось получить ссуду, сообщается в исследовании платформы... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T08:51

2021-10-24T08:51

2021-10-24T08:51

экономика

кредит

ипотека

россия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Каждый третий российский предприниматель в этом году обращался за кредитом, из них почти половине удалось получить ссуду, сообщается в исследовании платформы залогового кредитования Online-Ipoteka, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование составлено на основании онлайн-опроса 4800 компаний малого бизнеса, проведенного в октябре на всей территории России.Почти каждый второй предприниматель использует заемные средства на развитие бизнеса: увеличение точек присутствия, рекламу, новое оборудование, закупку сырья, покупку транспорта. Порядка 18% берут кредит для закрытия кассового разрыва, 21% - для пополнения оборотного капитала, почти каждый седьмой - для покупки коммерческой недвижимости.Среди компаний, отказавшихся от кредита, 70% не устроила процентная ставка, 93% - максимальная сумма кредита, 84% - срок кредитования, почти треть - срок проведения кредитной сделки.

https://ria.ru/20211018/kredit-1754832780.html

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2021

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экономика, кредит, ипотека, россия