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Опрос: каждый третий предприниматель в России обращается за кредитом
Опрос: каждый третий предприниматель в России обращается за кредитом - РИА Новости, 24.10.2021
Опрос: каждый третий предприниматель в России обращается за кредитом
Каждый третий российский предприниматель в этом году обращался за кредитом, из них почти половине удалось получить ссуду, сообщается в исследовании платформы... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T08:51
2021-10-24T08:51
экономика
кредит
ипотека
россия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Каждый третий российский предприниматель в этом году обращался за кредитом, из них почти половине удалось получить ссуду, сообщается в исследовании платформы залогового кредитования Online-Ipoteka, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование составлено на основании онлайн-опроса 4800 компаний малого бизнеса, проведенного в октябре на всей территории России.Почти каждый второй предприниматель использует заемные средства на развитие бизнеса: увеличение точек присутствия, рекламу, новое оборудование, закупку сырья, покупку транспорта. Порядка 18% берут кредит для закрытия кассового разрыва, 21% - для пополнения оборотного капитала, почти каждый седьмой - для покупки коммерческой недвижимости.Среди компаний, отказавшихся от кредита, 70% не устроила процентная ставка, 93% - максимальная сумма кредита, 84% - срок кредитования, почти треть - срок проведения кредитной сделки.
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экономика, кредит, ипотека, россия
08:51 24.10.2021
 
Опрос: каждый третий предприниматель в России обращается за кредитом

Online-Ipoteka: каждый третий предприниматель в России обращается за кредитом

© Pixabay / Pixabay / StartupStockPhotosМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© Pixabay / Pixabay / StartupStockPhotos
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Каждый третий российский предприниматель в этом году обращался за кредитом, из них почти половине удалось получить ссуду, сообщается в исследовании платформы залогового кредитования Online-Ipoteka, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Исследование составлено на основании онлайн-опроса 4800 компаний малого бизнеса, проведенного в октябре на всей территории России.
"В текущем году порядка 32% малых предприятий подавали заявку на бизнес-кредит. При этом около 23% данной группы респондентов получили отказ от кредитора, 32% не устроили предложенные условия, 45% получили ссуду. При этом около 63% из числа компаний, получивших кредит, привлекли средства под залог имеющейся недвижимости", - говорится в исследовании.
Почти каждый второй предприниматель использует заемные средства на развитие бизнеса: увеличение точек присутствия, рекламу, новое оборудование, закупку сырья, покупку транспорта. Порядка 18% берут кредит для закрытия кассового разрыва, 21% - для пополнения оборотного капитала, почти каждый седьмой - для покупки коммерческой недвижимости.
Среди компаний, отказавшихся от кредита, 70% не устроила процентная ставка, 93% - максимальная сумма кредита, 84% - срок кредитования, почти треть - срок проведения кредитной сделки.
"При этом 54% из числа получивших бизнес-кредит устраивает полученная сумма, 29% в целом довольны процентной ставкой, 17% - скоростью оформления кредитного договора. Среди группы респондентов, которых устраивают все параметры сделки, около 52% оформили кредит под залог недвижимости, остальные получили необеспеченный кредит или кредитную линию", - выяснили эксперты.
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ЭкономикаКредитИпотекаРоссия
 
 
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