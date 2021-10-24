Бесконечная красота: Земля из космоса
Первую фотографию Земли сделала 24 октября 1946 года запущенная в США автоматическая ракета V-2. Съемка велась 35-миллиметровой кинокамерой на черно-белую пленку.
Первую фотографию Земли сделала 24 октября 1946 года запущенная в США автоматическая ракета V-2. Съемка велась 35-миллиметровой кинокамерой на черно-белую пленку.
Технологии совершенствовались, и со временем из космоса можно стало передавать совершенно фантастические снимки.
Технологии совершенствовались, и со временем из космоса можно стало передавать совершенно фантастические снимки.
Национальный парк "Каньонлендс" в американском штате Юта, запечатленный с борта Международной космической станции.
Национальный парк "Каньонлендс" в американском штате Юта, запечатленный с борта Международной космической станции.
Когда на орбиту полетели люди, они тоже захотели поделиться увиденным. Первым человеком, который провел космическую съемку Земли, стал советский космонавт Герман Титов в августе 1961-го.
Когда на орбиту полетели люди, они тоже захотели поделиться увиденным. Первым человеком, который провел космическую съемку Земли, стал советский космонавт Герман Титов в августе 1961-го.
Оазис Эль-Файюм в Египте, сфотографированный с борта МКС.
В 1969 году американские астронавты высадились на Луну и сфотографировали оттуда Землю. Магнетически красиво.
В 1969 году американские астронавты высадились на Луну и сфотографировали оттуда Землю. Магнетически красиво.
Сегодня астрофотография получила широкое распространение.
Изображения могут быть выполнены не только в видимой части спектра, но и в ультрафиолетовой, и в инфракрасной.
Изображения могут быть выполнены не только в видимой части спектра, но и в ультрафиолетовой, и в инфракрасной.
Снимки из космоса используют в геологических исследованиях, лесоводстве, сельском хозяйстве, охране окружающей среды, планировке территорий.
Снимки из космоса используют в геологических исследованиях, лесоводстве, сельском хозяйстве, охране окружающей среды, планировке территорий.
Большой скачок произошел, когда появились общедоступные карты мира.
С этого момента Земля стала прозрачной.
Теперь на планете нет ни кусочка, который остался бы закрыт от наблюдения с орбиты.
Теперь на планете нет ни кусочка, который остался бы закрыт от наблюдения с орбиты.
Если какой-то объект не попал в поле внимания одного спутника, его заснимет какой-то другой.
Если какой-то объект не попал в поле внимания одного спутника, его заснимет какой-то другой.
Остров Пальма Джумейра в ОАЭ с борта МКС.
Вид на Землю с борта МКС.