https://ria.ru/20211024/kosmos-1754179045.html

Бесконечная красота: Земля из космоса

Бесконечная красота: Земля из космоса - РИА Новости, 24.10.2021

Бесконечная красота: Земля из космоса

Ровно 75 лет назад люди впервые увидели, как выглядит Земля из космоса. Тогда это был не самый выразительный снимок, но и он стал сенсацией. С тех пор... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T09:00

2021-10-24T09:00

2021-10-24T10:29

фото

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

космос

новости - туризм

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Ровно 75 лет назад люди впервые увидели, как выглядит Земля из космоса. Тогда это был не самый выразительный снимок, но и он стал сенсацией. С тех пор технологии ушли вперед и позволяют передать, как прекрасна наша планета. Фантастические кадры — в фотоленте Ria.ru.

земля

космос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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