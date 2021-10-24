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Бесконечная красота: Земля из космоса
Бесконечная красота: Земля из космоса - РИА Новости, 24.10.2021
Бесконечная красота: Земля из космоса
Ровно 75 лет назад люди впервые увидели, как выглядит Земля из космоса. Тогда это был не самый выразительный снимок, но и он стал сенсацией. С тех пор... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T09:00
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фото
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
космос
новости - туризм
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Ровно 75 лет назад люди впервые увидели, как выглядит Земля из космоса. Тогда это был не самый выразительный снимок, но и он стал сенсацией. С тех пор технологии ушли вперед и позволяют передать, как прекрасна наша планета. Фантастические кадры — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, космос, новости - туризм
09:00 24.10.2021 (обновлено: 10:29 24.10.2021)
 

Бесконечная красота: Земля из космоса

Читать ria.ru в
Ровно 75 лет назад люди впервые увидели, как выглядит Земля из космоса. Тогда это был не самый выразительный снимок, но и он стал сенсацией. С тех пор технологии ушли вперед и позволяют передать, как прекрасна наша планета. Фантастические кадры — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Public Domain

Первую фотографию Земли сделала 24 октября 1946 года запущенная в США автоматическая ракета V-2. Съемка велась 35-миллиметровой кинокамерой на черно-белую пленку.

Первый снимок Земли из космоса. 24 октября 1946
1 из 15

Первую фотографию Земли сделала 24 октября 1946 года запущенная в США автоматическая ракета V-2. Съемка велась 35-миллиметровой кинокамерой на черно-белую пленку.

© Фото : Public Domain
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский

Технологии совершенствовались, и со временем из космоса можно стало передавать совершенно фантастические снимки.

Вид на Землю с борта МКС
2 из 15

Технологии совершенствовались, и со временем из космоса можно стало передавать совершенно фантастические снимки.

© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский

Национальный парк "Каньонлендс" в американском штате Юта, запечатленный с борта Международной космической станции.

Каньонлендс (Canyonlands National Park) в штате Юта, США с борта МКС
3 из 15

Национальный парк "Каньонлендс" в американском штате Юта, запечатленный с борта Международной космической станции.

© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
© Фото : Роскосмос/Герман Титов

Когда на орбиту полетели люди, они тоже захотели поделиться увиденным. Первым человеком, который провел космическую съемку Земли, стал советский космонавт Герман Титов в августе 1961-го.

Первая фотография Земли из космоса космонавта Германа Титова. 1961 год
4 из 15

Когда на орбиту полетели люди, они тоже захотели поделиться увиденным. Первым человеком, который провел космическую съемку Земли, стал советский космонавт Герман Титов в августе 1961-го.

© Фото : Роскосмос/Герман Титов
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский

Оазис Эль-Файюм в Египте, сфотографированный с борта МКС.

Эль-Файюм с борта МКС
5 из 15

Оазис Эль-Файюм в Египте, сфотографированный с борта МКС.

© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
© NASA

В 1969 году американские астронавты высадились на Луну и сфотографировали оттуда Землю. Магнетически красиво.

Вид на Землю с Луны
6 из 15

В 1969 году американские астронавты высадились на Луну и сфотографировали оттуда Землю. Магнетически красиво.

© NASA
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский

Сегодня астрофотография получила широкое распространение.

Вид на Землю с борта МКС
7 из 15

Сегодня астрофотография получила широкое распространение.

© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский

Изображения могут быть выполнены не только в видимой части спектра, но и в ультрафиолетовой, и в инфракрасной.

Австралия с борта МКС
8 из 15

Изображения могут быть выполнены не только в видимой части спектра, но и в ультрафиолетовой, и в инфракрасной.

© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский

Снимки из космоса используют в геологических исследованиях, лесоводстве, сельском хозяйстве, охране окружающей среды, планировке территорий.

Остров Амбрим с борта МКС
9 из 15

Снимки из космоса используют в геологических исследованиях, лесоводстве, сельском хозяйстве, охране окружающей среды, планировке территорий.

© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
© NASA / Scott Kelly

Большой скачок произошел, когда появились общедоступные карты мира.

Багамские острова, снятые с Международной космической станции
10 из 15

Большой скачок произошел, когда появились общедоступные карты мира.

© NASA / Scott Kelly
© NASA / Scott Kelly

С этого момента Земля стала прозрачной.

Вид Земли снятый с Международной космической станции
11 из 15

С этого момента Земля стала прозрачной.

© NASA / Scott Kelly
© Фото : Роскосмос/Олег Новицкий

Теперь на планете нет ни кусочка, который остался бы закрыт от наблюдения с орбиты.

Калийные пруды, которые находятся недалеко от города Моаб в штате Юта с борта МКС
12 из 15

Теперь на планете нет ни кусочка, который остался бы закрыт от наблюдения с орбиты.

© Фото : Роскосмос/Олег Новицкий
© Фото : Роскосмос/Олег Новицкий

Если какой-то объект не попал в поле внимания одного спутника, его заснимет какой-то другой.

Ураган Ида с борта МКС
13 из 15

Если какой-то объект не попал в поле внимания одного спутника, его заснимет какой-то другой.

© Фото : Роскосмос/Олег Новицкий
© Фото : Роскосмос/Олег Новицкий

Остров Пальма Джумейра в ОАЭ с борта МКС.

Пальма Джумейра в ОАЭ с борта МКС
14 из 15

Остров Пальма Джумейра в ОАЭ с борта МКС.

© Фото : Роскосмос/Олег Новицкий
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев

Вид на Землю с борта МКС.

Вид на Землю с борта МКС
15 из 15

Вид на Землю с борта МКС.

© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
 
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