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"Отсиживаются в "зеленой": почему врача с COVID отказываются лечить
"Отсиживаются в "зеленой": почему врача с COVID отказываются лечить - РИА Новости, 24.10.2021
"Отсиживаются в "зеленой": почему врача с COVID отказываются лечить
Медработница "красной зоны" сама оказалась в коронавирусном стационаре. Она утверждает, что ей не выдают препаратов ни от вируса, ни от диабета. Самочувствие не РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T08:00
2021-10-24T08:11
камышлов
москва
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Медработница "красной зоны" сама оказалась в коронавирусном стационаре. Она утверждает, что ей не выдают препаратов ни от вируса, ни от диабета. Самочувствие не улучшается, но все просьбы о нормальном лечении коллеги игнорируют. РИА Новости разбиралось в ситуации.Чужой кислородЮлия Годовых работала в ковидном госпитале в Москве. Приехала на отдых домой в город Камышлов Свердловской области — и подхватила вирус сама.По ее словам, в первую ночь врачи даже не подходили, лекарств не приносили."Не подали и кислород. Только на следующий день протянули — от другой женщины из палаты: для меня баллона не нашли. Трубку взяли прямо с пола. Хорошо хоть, спиртом обработали. Вообще, кислорода всем не хватает. Бедные люди — молчат и все терпят. В Москве за такое отношение нас из "красной" бы сразу уволили", — говорит Юлия."Спасла аптечка"У Годовых — диабет. Больше всего беспокоит, что ей принципиально отказались выдавать препараты, снижающие сахар в крови. Более того, делают инъекции дексаметазона, который поднимает его уровень даже у здоровых людей.Юлия объясняет, что спасала личная аптечка, которую она привезла с собой в больницу. Лекарства принимает тайком: врачи такое не одобряют. Хотя и не запрещают. "Ведь не выдают препараты и от ковида. Только АЦЦ (таблетки от кашля. — Прим. ред.)", — утверждает она.На многократные просьбы вызвать главрача, по словам Юлии, коллеги не отреагировали.Пациентка дозвонилась до приемной главы Каменска-Уральского. Там сказали, что передадут претензии главврачу. После Годовых написала заявление в Генпрокуратуру России.​​РИА Новости отправило запрос в ГКБ Каменска-Уральского и Минздрав Свердловской области. На момент публикации ответов не поступило."Ее убил не ковид"Больница Каменска-Уральского уже оказывалась в центре скандала из-за смерти пациентки. Учительница Надежда Чукреева скончалась в январе от пневмонии, вызванной COVID-19. Родственники уверены: из-за задержки с оказанием помощи.Семья Чукреевой утверждает, что врачи не обеспечили Надежду кислородом и медикаментами. Ее убил не ковид, а равнодушие.Прокуратура подтвердила: имели место недооценка тяжести заболевания и неверная тактика лечения. На основании этого близкие предъявили иск к больнице на миллион рублей.Минздрав Свердловской области впоследствии сообщил, что в ГКБ "проведена проверка и приняты дисциплинарные меры".Впрочем, такие случаи нередки и в других регионах — например, в Курской области. Весной 2021-го родители 11-летнего мальчика заявили о том, что в больнице "сына лечили от чего угодно, кроме коронавируса, которым он болел".Неправильная терапия, по их мнению, привела к развитию редкого онкологического заболевания. В октябре СК по Курской области начал собственную проверку."Не помогают — вызывайте полицию"По мнению юристов, рычаги воздействия на нерадивых медиков у пациентов есть. Медицинский адвокат Юлия Казанцева отмечает: во всех субъектах России работают дежурные прокуроры, которым можно позвонить.Заключение эксперта можно позже представить в суд как доказательство правомерности гражданского иска о возмещении вреда, добавляет юрист Александр Спиридонов.Она советует обязательно писать на электронную почту главврачу, чтобы в суде было легко доказать факт обращения.Эксперты уточняют: если бездействие медиков ставит здоровье и жизнь больного под угрозу, можно вызывать полицию. Это подпадает под статью 124 УК России ("Неоказание медпомощи").По данным опроса Всероссийского союза пациентов, положительно оценивают оказание медпомощи в стационаре всего 45 процентов россиян. При этом юристы отмечают, что число обращений в суды на фоне пандемии растет.Например, Юлия Майорова, адвокат семьи погибшей учительницы из Каменска-Уральского, рассказывала СМИ, что у нее в производстве было одновременно с десяток схожих исков к медучреждениям региона.
https://ria.ru/20210608/onkologiya-1735971279.html
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камышлов, москва, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), россия, коронавирус covid-19
08:00 24.10.2021 (обновлено: 08:11 24.10.2021)
 

"Отсиживаются в "зеленой": почему врача с COVID отказываются лечить

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский работник у автомобиля скорой медицинской помощи в Свердловской области
Медицинский работник у автомобиля скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Медработница "красной зоны" сама оказалась в коронавирусном стационаре. Она утверждает, что ей не выдают препаратов ни от вируса, ни от диабета. Самочувствие не улучшается, но все просьбы о нормальном лечении коллеги игнорируют. РИА Новости разбиралось в ситуации.

Чужой кислород

Юлия Годовых работала в ковидном госпитале в Москве. Приехала на отдых домой в город Камышлов Свердловской области — и подхватила вирус сама.

"Врача не могла вызвать ни через скорую, ни через ЦРБ. Рентген показал двустороннюю пневмонию. Но КТ у нас не делают, и 18 октября, когда я уже еле дышала, увезли в больницу города Каменск-Уральский", — рассказывает Юлия.

По ее словам, в первую ночь врачи даже не подходили, лекарств не приносили.
© Фото : Предоставлено Юлией Годовых Юлия Годовых в больничной палате
Юлия Годовых в больничной палате - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Фото : Предоставлено Юлией Годовых
Юлия Годовых в больничной палате
"Не подали и кислород. Только на следующий день протянули — от другой женщины из палаты: для меня баллона не нашли. Трубку взяли прямо с пола. Хорошо хоть, спиртом обработали. Вообще, кислорода всем не хватает. Бедные люди — молчат и все терпят. В Москве за такое отношение нас из "красной" бы сразу уволили", — говорит Юлия.

"Спасла аптечка"

У Годовых — диабет. Больше всего беспокоит, что ей принципиально отказались выдавать препараты, снижающие сахар в крови. Более того, делают инъекции дексаметазона, который поднимает его уровень даже у здоровых людей.

"Состою на учете у эндокринолога, о чем предупредила при поступлении в стационар. Это внесли в карту. Но каждый раз ко мне приходит новый врач и не слышит просьб. Кроме того, врачи тут вообще редко заходят в "красную зону", отсиживаются в "зеленой".

Юлия объясняет, что спасала личная аптечка, которую она привезла с собой в больницу. Лекарства принимает тайком: врачи такое не одобряют. Хотя и не запрещают. "Ведь не выдают препараты и от ковида. Только АЦЦ (таблетки от кашля. — Прим. ред.)", — утверждает она.
На многократные просьбы вызвать главрача, по словам Юлии, коллеги не отреагировали.
© Фото : Предоставлено Юлией ГодовыхБольничная палата
Больничная палата - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Фото : Предоставлено Юлией Годовых
Больничная палата
Пациентка дозвонилась до приемной главы Каменска-Уральского. Там сказали, что передадут претензии главврачу. После Годовых написала заявление в Генпрокуратуру России.
​​РИА Новости отправило запрос в ГКБ Каменска-Уральского и Минздрав Свердловской области. На момент публикации ответов не поступило.

"Ее убил не ковид"

Больница Каменска-Уральского уже оказывалась в центре скандала из-за смерти пациентки. Учительница Надежда Чукреева скончалась в январе от пневмонии, вызванной COVID-19. Родственники уверены: из-за задержки с оказанием помощи.
Семья Чукреевой утверждает, что врачи не обеспечили Надежду кислородом и медикаментами. Ее убил не ковид, а равнодушие.
Прокуратура подтвердила: имели место недооценка тяжести заболевания и неверная тактика лечения. На основании этого близкие предъявили иск к больнице на миллион рублей.
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Минздрав Свердловской области впоследствии сообщил, что в ГКБ "проведена проверка и приняты дисциплинарные меры".
Впрочем, такие случаи нередки и в других регионах — например, в Курской области. Весной 2021-го родители 11-летнего мальчика заявили о том, что в больнице "сына лечили от чего угодно, кроме коронавируса, которым он болел".
Неправильная терапия, по их мнению, привела к развитию редкого онкологического заболевания. В октябре СК по Курской области начал собственную проверку.

"Не помогают — вызывайте полицию"

По мнению юристов, рычаги воздействия на нерадивых медиков у пациентов есть. Медицинский адвокат Юлия Казанцева отмечает: во всех субъектах России работают дежурные прокуроры, которым можно позвонить.

"Если существует угроза жизни и здоровью, проверку должны начать незамедлительно, а не в течение тридцати дней, как в обычном случае", — объясняет она.

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Заключение эксперта можно позже представить в суд как доказательство правомерности гражданского иска о возмещении вреда, добавляет юрист Александр Спиридонов.

"Также работает горячая линия по коронавирусу, где официально регистрируют заявления. Кроме того, родственники заболевшего могут на законных основаниях позвонить в Минздрав региона", — говорит Юлия Казанцева.

Она советует обязательно писать на электронную почту главврачу, чтобы в суде было легко доказать факт обращения.

"В стационарах иногда не хотят оказывать медпомощь по другим диагнозам. Но это незаконно: должны лечить и основное заболевание, и хроническое. Диабетики в зоне риска по коронавирусу, и прерывать лечение нельзя. Тяжелое течение ковида часто бывает у больных сахарным диабетом, среди них высокая смертность", — подчеркивает адвокат.

© Фото : Предоставлено Юлией Годовых Юлия Годовых в больничной палате
Юлия Годовых в больничной палате - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Фото : Предоставлено Юлией Годовых
Юлия Годовых в больничной палате
Эксперты уточняют: если бездействие медиков ставит здоровье и жизнь больного под угрозу, можно вызывать полицию. Это подпадает под статью 124 УК России ("Неоказание медпомощи").
По данным опроса Всероссийского союза пациентов, положительно оценивают оказание медпомощи в стационаре всего 45 процентов россиян. При этом юристы отмечают, что число обращений в суды на фоне пандемии растет.
Например, Юлия Майорова, адвокат семьи погибшей учительницы из Каменска-Уральского, рассказывала СМИ, что у нее в производстве было одновременно с десяток схожих исков к медучреждениям региона.
 
КамышловМоскваГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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