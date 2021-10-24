https://ria.ru/20211024/koronavirus-1755873249.html

"Отсиживаются в "зеленой": почему врача с COVID отказываются лечить

"Отсиживаются в "зеленой": почему врача с COVID отказываются лечить - РИА Новости, 24.10.2021

"Отсиживаются в "зеленой": почему врача с COVID отказываются лечить

Медработница "красной зоны" сама оказалась в коронавирусном стационаре. Она утверждает, что ей не выдают препаратов ни от вируса, ни от диабета. Самочувствие не РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T08:00

2021-10-24T08:00

2021-10-24T08:11

камышлов

москва

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Медработница "красной зоны" сама оказалась в коронавирусном стационаре. Она утверждает, что ей не выдают препаратов ни от вируса, ни от диабета. Самочувствие не улучшается, но все просьбы о нормальном лечении коллеги игнорируют. РИА Новости разбиралось в ситуации.Чужой кислородЮлия Годовых работала в ковидном госпитале в Москве. Приехала на отдых домой в город Камышлов Свердловской области — и подхватила вирус сама.По ее словам, в первую ночь врачи даже не подходили, лекарств не приносили."Не подали и кислород. Только на следующий день протянули — от другой женщины из палаты: для меня баллона не нашли. Трубку взяли прямо с пола. Хорошо хоть, спиртом обработали. Вообще, кислорода всем не хватает. Бедные люди — молчат и все терпят. В Москве за такое отношение нас из "красной" бы сразу уволили", — говорит Юлия."Спасла аптечка"У Годовых — диабет. Больше всего беспокоит, что ей принципиально отказались выдавать препараты, снижающие сахар в крови. Более того, делают инъекции дексаметазона, который поднимает его уровень даже у здоровых людей.Юлия объясняет, что спасала личная аптечка, которую она привезла с собой в больницу. Лекарства принимает тайком: врачи такое не одобряют. Хотя и не запрещают. "Ведь не выдают препараты и от ковида. Только АЦЦ (таблетки от кашля. — Прим. ред.)", — утверждает она.На многократные просьбы вызвать главрача, по словам Юлии, коллеги не отреагировали.Пациентка дозвонилась до приемной главы Каменска-Уральского. Там сказали, что передадут претензии главврачу. После Годовых написала заявление в Генпрокуратуру России.​​РИА Новости отправило запрос в ГКБ Каменска-Уральского и Минздрав Свердловской области. На момент публикации ответов не поступило."Ее убил не ковид"Больница Каменска-Уральского уже оказывалась в центре скандала из-за смерти пациентки. Учительница Надежда Чукреева скончалась в январе от пневмонии, вызванной COVID-19. Родственники уверены: из-за задержки с оказанием помощи.Семья Чукреевой утверждает, что врачи не обеспечили Надежду кислородом и медикаментами. Ее убил не ковид, а равнодушие.Прокуратура подтвердила: имели место недооценка тяжести заболевания и неверная тактика лечения. На основании этого близкие предъявили иск к больнице на миллион рублей.Минздрав Свердловской области впоследствии сообщил, что в ГКБ "проведена проверка и приняты дисциплинарные меры".Впрочем, такие случаи нередки и в других регионах — например, в Курской области. Весной 2021-го родители 11-летнего мальчика заявили о том, что в больнице "сына лечили от чего угодно, кроме коронавируса, которым он болел".Неправильная терапия, по их мнению, привела к развитию редкого онкологического заболевания. В октябре СК по Курской области начал собственную проверку."Не помогают — вызывайте полицию"По мнению юристов, рычаги воздействия на нерадивых медиков у пациентов есть. Медицинский адвокат Юлия Казанцева отмечает: во всех субъектах России работают дежурные прокуроры, которым можно позвонить.Заключение эксперта можно позже представить в суд как доказательство правомерности гражданского иска о возмещении вреда, добавляет юрист Александр Спиридонов.Она советует обязательно писать на электронную почту главврачу, чтобы в суде было легко доказать факт обращения.Эксперты уточняют: если бездействие медиков ставит здоровье и жизнь больного под угрозу, можно вызывать полицию. Это подпадает под статью 124 УК России ("Неоказание медпомощи").По данным опроса Всероссийского союза пациентов, положительно оценивают оказание медпомощи в стационаре всего 45 процентов россиян. При этом юристы отмечают, что число обращений в суды на фоне пандемии растет.Например, Юлия Майорова, адвокат семьи погибшей учительницы из Каменска-Уральского, рассказывала СМИ, что у нее в производстве было одновременно с десяток схожих исков к медучреждениям региона.

https://ria.ru/20210608/onkologiya-1735971279.html

https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594811982.html

камышлов

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камышлов, москва, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), россия, коронавирус covid-19