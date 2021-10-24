https://ria.ru/20211024/kholesterin-1755993295.html

Врач раскрыл два чудо-продукта для избавления от плохого холестерина

Врач назвал два продукта для избавления от "плохого" холестерина - РИА Новости, 24.10.2021

Врач раскрыл два чудо-продукта для избавления от плохого холестерина

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал на канале в YouTube, что для снижения уровня "плохого" холестерина следует нормализовать уровень сахара в крови. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T07:20

2021-10-24T07:20

2021-10-24T17:18

общество

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алексей ковальков

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал на канале в YouTube, что для снижения уровня "плохого" холестерина следует нормализовать уровень сахара в крови.По его словам, для этого следует употреблять достаточно белка и клетчатки, которой, например, богаты отруби. Также он включил в этот список пектины, которые, в свою очередь, образуются в не собранных вовремя яблоках.Медик посоветовал убрать из рациона быстрые углеводы и оставить сложные.Ковальков порекомендовал устранить хронические проблемы, приводящие к реактивному воспалению, связанному с повышенным уровнем холестерина: гайморит, колит, энтерит, гастрит и больные зубы.

https://ria.ru/20210516/kholesterin-1732556075.html

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общество, youtube, здоровье, россия, алексей ковальков