https://ria.ru/20211024/kholesterin-1755993295.html
Врач раскрыл два чудо-продукта для избавления от плохого холестерина
Врач назвал два продукта для избавления от "плохого" холестерина - РИА Новости, 24.10.2021
Врач раскрыл два чудо-продукта для избавления от плохого холестерина
Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал на канале в YouTube, что для снижения уровня "плохого" холестерина следует нормализовать уровень сахара в крови. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T07:20
2021-10-24T07:20
2021-10-24T17:18
общество
youtube
здоровье
россия
алексей ковальков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575987845_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_746d6258eab4e3270daed523fc359de0.jpg
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал на канале в YouTube, что для снижения уровня "плохого" холестерина следует нормализовать уровень сахара в крови.По его словам, для этого следует употреблять достаточно белка и клетчатки, которой, например, богаты отруби. Также он включил в этот список пектины, которые, в свою очередь, образуются в не собранных вовремя яблоках.Медик посоветовал убрать из рациона быстрые углеводы и оставить сложные.Ковальков порекомендовал устранить хронические проблемы, приводящие к реактивному воспалению, связанному с повышенным уровнем холестерина: гайморит, колит, энтерит, гастрит и больные зубы.
https://ria.ru/20210516/kholesterin-1732556075.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575987845_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ef507b435c434296aa93d2d849c24f48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, youtube, здоровье, россия, алексей ковальков
07:20 24.10.2021 (обновлено: 17:18 24.10.2021)
Врач назвал два продукта для избавления от "плохого" холестерина
Врач Ковальков: залежавшиеся яблоки и отруби помогут избавиться от плохого холестерина
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.
Врач-диетолог Алексей Ковальков
рассказал на канале в YouTube
, что для снижения уровня "плохого" холестерина следует нормализовать уровень сахара в крови.
По его словам, для этого следует употреблять достаточно белка и клетчатки, которой, например, богаты отруби. Также он включил в этот список пектины, которые, в свою очередь, образуются в не собранных вовремя яблоках.
"Эти темные пятнышки можно срезать, добавлять в банку, только без сахара — просто заморозить и потом употреблять в пищу. В них содержится очень много пектинов", — уточнил Ковальков.
Медик посоветовал убрать из рациона быстрые углеводы и оставить сложные.
"Количестве углеводов не должно превышать 110-115 граммов в сутки. <…> Конечно, идеально — рассчитать для каждого человека персонально с учетом его умственных и физических нагрузок", — пояснил врач.
Ковальков порекомендовал устранить хронические проблемы, приводящие к реактивному воспалению, связанному с повышенным уровнем холестерина: гайморит, колит, энтерит, гастрит и больные зубы.