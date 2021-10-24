Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211024/kholesterin-1755993295.html
Врач раскрыл два чудо-продукта для избавления от плохого холестерина
Врач назвал два продукта для избавления от "плохого" холестерина - РИА Новости, 24.10.2021
Врач раскрыл два чудо-продукта для избавления от плохого холестерина
Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал на канале в YouTube, что для снижения уровня "плохого" холестерина следует нормализовать уровень сахара в крови. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T07:20
2021-10-24T17:18
общество
youtube
здоровье
россия
алексей ковальков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575987845_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_746d6258eab4e3270daed523fc359de0.jpg
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал на канале в YouTube, что для снижения уровня "плохого" холестерина следует нормализовать уровень сахара в крови.По его словам, для этого следует употреблять достаточно белка и клетчатки, которой, например, богаты отруби. Также он включил в этот список пектины, которые, в свою очередь, образуются в не собранных вовремя яблоках.Медик посоветовал убрать из рациона быстрые углеводы и оставить сложные.Ковальков порекомендовал устранить хронические проблемы, приводящие к реактивному воспалению, связанному с повышенным уровнем холестерина: гайморит, колит, энтерит, гастрит и больные зубы.
https://ria.ru/20210516/kholesterin-1732556075.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575987845_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ef507b435c434296aa93d2d849c24f48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, youtube, здоровье, россия, алексей ковальков
07:20 24.10.2021 (обновлено: 17:18 24.10.2021)
 
Врач назвал два продукта для избавления от "плохого" холестерина

Врач Ковальков: залежавшиеся яблоки и отруби помогут избавиться от плохого холестерина

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкЗавершение дачного сезона
Завершение дачного сезона - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал на канале в YouTube, что для снижения уровня "плохого" холестерина следует нормализовать уровень сахара в крови.
По его словам, для этого следует употреблять достаточно белка и клетчатки, которой, например, богаты отруби. Также он включил в этот список пектины, которые, в свою очередь, образуются в не собранных вовремя яблоках.

"Эти темные пятнышки можно срезать, добавлять в банку, только без сахара просто заморозить и потом употреблять в пищу. В них содержится очень много пектинов", — уточнил Ковальков.

Медик посоветовал убрать из рациона быстрые углеводы и оставить сложные.

"Количестве углеводов не должно превышать 110-115 граммов в сутки. <…> Конечно, идеально — рассчитать для каждого человека персонально с учетом его умственных и физических нагрузок", — пояснил врач.

Ковальков порекомендовал устранить хронические проблемы, приводящие к реактивному воспалению, связанному с повышенным уровнем холестерина: гайморит, колит, энтерит, гастрит и больные зубы.
Врач берет анализ крови у пациента - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
16 мая, 21:34
Названы две детали, указывающие на высокий уровень холестерина
 
ОбществоYouTubeЗдоровьеРоссияАлексей Ковальков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Врач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозом
04:06Москвичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утром
03:52Источник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата"
03:47В Приморье из капкана спасли амурского тигренка
03:36Вильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской России
03:24В ФРГ обвинили главу Минобороны в безответственности из-за угроз России
03:15Эксперт предупредил о новых телефонных мошенничествах
03:08В "Талибане"* объяснили, почему не хотели краха прошлого правительства
03:00В России нашли способ добывать больше нефти из любых месторождений
03:00Вынос старой мебели на помойку грозит штрафом, предупредили эксперты
02:49Россиян предупредили о неожиданной опасности молока
02:45Главный онколог Минздрава назвал вид рака, который не замечают мужчины
02:26"Ъ": в России подорожают гречка и овсянка
02:15Эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения сейчас
02:15"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19
02:12Во Владивостоке трое таксистов избили и ограбили пассажира
02:04Путин поздравил таможенников с 30-летием создания ФТС
02:01В Раде рассказали, как Лавров шуткой передал Зеленскому условие Путина
01:49NI написал об "очень большой" проблеме Зеленского из-за России и Венгрии
01:48Умер актер из сериала "Друзья"
Лента новостейМолния
Врач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозомМосквичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утромИсточник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата"В Приморье из капкана спасли амурского тигренкаВильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской РоссииВ ФРГ обвинили главу Минобороны в безответственности из-за угроз РоссииЭксперт предупредил о новых телефонных мошенничествахВ "Талибане"* объяснили, почему не хотели краха прошлого правительстваВ России нашли способ добывать больше нефти из любых месторожденийВынос старой мебели на помойку грозит штрафом, предупредили экспертыРоссиян предупредили о неожиданной опасности молокаГлавный онколог Минздрава назвал вид рака, который не замечают мужчины"Ъ": в России подорожают гречка и овсянкаЭксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения сейчас"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19Во Владивостоке трое таксистов избили и ограбили пассажираПутин поздравил таможенников с 30-летием создания ФТСВ Раде рассказали, как Лавров шуткой передал Зеленскому условие ПутинаNI написал об "очень большой" проблеме Зеленского из-за России и ВенгрииУмер актер из сериала "Друзья"