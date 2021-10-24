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Президент Татарстана поздравил композитора Софию Губайдулину с 90-летием

Президент Татарстана поздравил композитора Софию Губайдулину с 90-летием - РИА Новости, 24.10.2021

Президент Татарстана поздравил композитора Софию Губайдулину с 90-летием

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил с 90-летием композитора Софию Губайдулину, написавшую более 100 симфонических произведений, автора музыки для... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T20:23

2021-10-24T20:23

2021-10-24T20:23

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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил с 90-летием композитора Софию Губайдулину, написавшую более 100 симфонических произведений, автора музыки для театра, кино и мультфильмов, и пожелал долгих лет ей и ее блестящему дарованию, сообщает пресс-служба главы республики."Уважаемая София Асгатовна! Примите самые теплые, искренние поздравления татарстанцев и мои лично по случаю Вашего знаменательного юбилея. Несравненный сочинительский талант и беззаветное служение музыке, неустанное созидание и постоянный творческий поиск, глубокая вера, что лишь искусство и музыка способны упокоить и излечить душу человека, объединить и спасти этот мир – из всего этого соткана Ваша уникальная, многогранная и очень одухотворненная личность", - говорится в поздравлении.Минниханов отметил, что композитор не перестает восхищать любителей музыки своим высоким искусством, не имеющим ни границ, ни пределов, в котором звучат универсум и вселенская любовь, голос эпохи и свободного духа."Мы желаем долгие лета Вам и Вашему блестящему дарованию, исключительному умению слышать, чувствовать истинно прекрасное и воплощать в музыке всю его многомерность, неуемной жажде творчества и работоспособности. Доброго здоровья Вам, неиссякаемой радости увлеченного творчества и осуществления задуманного", - пожелал Минниханов.София Губайдулина родилась 24 октября 1931 года в городе Чистополе Татарской АССР. С 1946 по 1949 годы училась в казанской музыкальной гимназии по фортепиано и композиции, с 1949 по 1954 годы – в Казанской консерватории по классу композиции у профессора Альберта Лемана, а также по классу фортепиано у Григория Когана. В 1954 году поступила в Московскую консерваторию, которую окончила в 1963 году. Сталинская стипендиатка.В 1969-1970 годах Губайдуллина работала в Московской экспериментальной студии электронной музыки в музее имени А.Н. Скрябина и написала там электронную пьесу Vivente – non vivente (Живое – неживое, 1970). Губайдулина писала также музыку для кино, всего – к 25 фильмам, включая "Вертикаль" (1967), "Маугли" (мультфильм, 1971), "Человек и его птица" (мультфильм, 1975), "Чучело" (1983), "Мария – королева Шотландии" (2013).В 1979 году на VI съезде композиторов в докладе Тихона Хренникова ее музыка подверглась жесткой критике, и Губайдулина попала в так называемую "хренниковскую семерку" – "черный список" их семи отечественных композиторов, в течение ряда лет она не могла выступать на радио и телевидении. В 1991 году Губайдулина получила немецкую стипендию и полтора года находилась в Ворпсведе. С 1992 года живет под Гамбургом, сохраняя российское гражданство.В 2005 году провела мировое турне, посвященное 1000-летию Казани. В 2011 году в Казани прошли торжества и акции в честь 80-летия композитора, в том числе два фестиваля ее имени, она была объявлена почетным гражданином Казани. Также в 2011 году при личном патронате и участии Губайдулиной в Казани силами Государственного симфонического оркестра Татарстана основан ежегодный фестиваль современной музыки ее имени "Конкордия", в котором выступают известные российские и зарубежные композиторы и исполнители. В Казани также проводится международный конкурс пианистов имени Губайдулиной, действует центр современной музыки в реконструированном доме на улице Тельмана, где композитор провела детские годы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, казань, рустам минниханов, новости культуры