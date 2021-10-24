05:38 24.10.2021 (обновлено: 10:17 24.10.2021)
В Германии придумали способ "навредить" России из-за ситуации с газом
Журналист Хервартц: страны ЕС должны покупать газ вместе, чтобы противостоять России
© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
© AP Photo / Joerg Sarbach
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Журналист Кристоф Хервартц в статье для немецкой газеты Handelsblatt предложил способ "противостоять" России на фоне повышения цен на газ в Европе.
По его мнению, странам Европейского союза следует начать покупать голубое топливо вместе, а не по отдельности.
"Страны ЕС могут объединить усилия для совместной покупки газа, чтобы противостоять доминирующему поставщику на рынке, то есть России", — считает Хервартц.
Автор публикации утверждает, что европейские политики уже рассматривают эту перспективу.
"Министры энергетики хотят обсудить это на следующей неделе", — заключил журналист.
Хервартц также отметил, что большую "независимость" от России принесет более широкое использование энергии воды, солнца и ветра.
В последние месяцы газовый рынок Европы заметно лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются высокими.
Ранее генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что Россия не могла спровоцировать рост цен на газ в Европе. Председатели комитетов бундестага — комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию — Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр также указали на отсутствие доказательств причастности Москвы.
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В Кремле в ответ на обвинения указывали, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии. Президент России Владимир Путин назвал заявления об использовании Россией газа как оружия полной чушью и бредом. Москва не раз отмечала, что выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готова продавать больше газа.
Эксперты связывают этот рост с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
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