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Оставшаяся по собственной вине без газа Европа придумала способ навредить России
В Германии придумали способ "навредить" России из-за ситуации с газом - РИА Новости, 24.10.2021
Оставшаяся по собственной вине без газа Европа придумала способ навредить России
Журналист Кристоф Хервартц в статье для немецкой газеты Handelsblatt предложил способ "противостоять" России на фоне повышения цен на газ в Европе. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T05:38
2021-10-24T10:17
экономика
в мире
азия
москва
владимир путин
михаэль хармс
клаус эрнст
россия
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Журналист Кристоф Хервартц в статье для немецкой газеты Handelsblatt предложил способ "противостоять" России на фоне повышения цен на газ в Европе.По его мнению, странам Европейского союза следует начать покупать голубое топливо вместе, а не по отдельности.Автор публикации утверждает, что европейские политики уже рассматривают эту перспективу.Хервартц также отметил, что большую "независимость" от России принесет более широкое использование энергии воды, солнца и ветра.В последние месяцы газовый рынок Европы заметно лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются высокими.Ранее генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что Россия не могла спровоцировать рост цен на газ в Европе. Председатели комитетов бундестага — комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию — Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр также указали на отсутствие доказательств причастности Москвы.В Кремле в ответ на обвинения указывали, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии. Президент России Владимир Путин назвал заявления об использовании Россией газа как оружия полной чушью и бредом. Москва не раз отмечала, что выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готова продавать больше газа.Эксперты связывают этот рост с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
https://ria.ru/20211018/gaz-1754979586.html
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экономика, в мире, азия, москва, владимир путин, михаэль хармс, клаус эрнст, россия, кристоф хервартц
05:38 24.10.2021 (обновлено: 10:17 24.10.2021)
 
В Германии придумали способ "навредить" России из-за ситуации с газом

Журналист Хервартц: страны ЕС должны покупать газ вместе, чтобы противостоять России

© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© AP Photo / Joerg Sarbach
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Журналист Кристоф Хервартц в статье для немецкой газеты Handelsblatt предложил способ "противостоять" России на фоне повышения цен на газ в Европе.
По его мнению, странам Европейского союза следует начать покупать голубое топливо вместе, а не по отдельности.
"Страны ЕС могут объединить усилия для совместной покупки газа, чтобы противостоять доминирующему поставщику на рынке, то есть России", — считает Хервартц.
Автор публикации утверждает, что европейские политики уже рассматривают эту перспективу.
"Министры энергетики хотят обсудить это на следующей неделе", — заключил журналист.
Хервартц также отметил, что большую "независимость" от России принесет более широкое использование энергии воды, солнца и ветра.
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Ранее генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что Россия не могла спровоцировать рост цен на газ в Европе. Председатели комитетов бундестага — комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию — Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр также указали на отсутствие доказательств причастности Москвы.
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В Кремле в ответ на обвинения указывали, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии. Президент России Владимир Путин назвал заявления об использовании Россией газа как оружия полной чушью и бредом. Москва не раз отмечала, что выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готова продавать больше газа.
Эксперты связывают этот рост с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
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