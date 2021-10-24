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Минздрав Калмыкии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Минздрав Калмыкии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 24.10.2021
Минздрав Калмыкии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Один человек находится в крайне тяжелом состоянии в больнице после ДТП с пассажирским автобусом в Калмыкии, сообщает министерство здравоохранения республики в... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T10:47
2021-10-24T10:47
2021-10-24T10:47
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ВОЛГОГРАД, 24 окт – РИА Новости. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии в больнице после ДТП с пассажирским автобусом в Калмыкии, сообщает министерство здравоохранения республики в своем Instagram.В ночь на воскресенье на 245-м километре трассы Р-216 "Астрахань-Элиста-Ставрополь" лоб в лоб столкнулись "КамАЗ" и пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург. По данным полиции, шесть человек погибли, еще восемь пострадали. Следователи сообщают о пяти погибших и восьми пострадавших.По уточненным данным ведомства, в больницы были госпитализированы трое пострадавших, позже один из них скончался."В аварии, произошедшей сегодня ночью, погибли 6 человек, один из которых ребёнок. Пострадали 7 человек... По последним данным, пять человек получили травмы легкой и средней тяжести, двое госпитализированы в Яшкульскую районную больницу (один в крайне тяжелом состоянии), в Республиканскую больницу им. П.П. Жемчуева - один человек", - сообщает минздрав региона.
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Работы на месте столкновения автобуса и грузовика в Калмыкии. Видео МЧС
Авария произошла примерно в 2:40 в Яшкульском районе, на 245-м километре трассы Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь. Грузовик КамАЗ, перевозивший зерно, лоб в лоб врезался в пассажирский автобус. Жертвами аварии стали шесть человек. Еще восемь пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
2021-10-24T10:47
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происшествия, дтп, санкт-петербург, махачкала, республика калмыкия, видео
Минздрав Калмыкии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Один человек находится в крайне тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Калмыкии