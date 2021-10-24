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Число жертв ДТП с автобусом в Калмыкии выросло до шести

Число жертв ДТП с автобусом в Калмыкии выросло до шести - РИА Новости, 24.10.2021

Число жертв ДТП с автобусом в Калмыкии выросло до шести

Жертвами аварии на федеральной трассе в Калмыкии стали шесть человек, сообщает сайт МВД Медиа. Ранее было известно о пяти погибших. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T08:19

2021-10-24T08:19

2021-10-24T17:55

происшествия

республика калмыкия

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Жертвами аварии на федеральной трассе в Калмыкии стали шесть человек, сообщает сайт МВД Медиа. Ранее было известно о пяти погибших.Еще восемь пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Троих из них госпитализировали, пятерых, в том числе водителя автобуса, отпустили на амбулаторное лечение. Среди тех, кто был в грузовом автомобиле, пострадавших нет.Авария произошла примерно в 02:40 в Яшкульском районе, на 245-м километре трассы Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь. Грузовик КамАЗ, перевозивший зерно, лоб в лоб врезался в пассажирский автобус "Неоплан", который ехал из Махачкалы в Санкт-Петербург. Всего в автобусе было 28 пассажиров.Причины аварии устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа полиции и работники экстренных служб. Управление Следственного комитета по Калмыкии возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.В придорожном кафе развернули пункт временного размещения для пассажиров автобуса. Сейчас там остаются девять человек, шестеро уехали на попутках в сторону Махачкалы.

республика калмыкия

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2021

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Работы на месте столкновения автобуса и грузовика в Калмыкии. Видео МЧС Авария произошла примерно в 2:40 в Яшкульском районе, на 245-м километре трассы Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь. Грузовик КамАЗ, перевозивший зерно, лоб в лоб врезался в пассажирский автобус. Жертвами аварии стали шесть человек. Еще восемь пассажиров получили травмы различной степени тяжести. 2021-10-24T08:19 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика калмыкия, видео