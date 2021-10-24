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Россияне назвали самые популярные марки автомобилей для покупки в кредит
Россияне назвали самые популярные марки автомобилей для покупки в кредит - РИА Новости, 24.10.2021
Россияне назвали самые популярные марки автомобилей для покупки в кредит
Жители России в прошедшем квартале года чаще всего в кредит приобретали автомобили трёх производителей - Lada, Hyundai и Kia, на них приходится половина таких... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T08:30
2021-10-24T08:30
экономика
краснодар
москва
renault s.a
toyota corolla
volkswagen group
focus
россия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Жители России в прошедшем квартале года чаще всего в кредит приобретали автомобили трёх производителей - Lada, Hyundai и Kia, на них приходится половина таких покупок, рассказали РИА Новости в сервисе "СберАвто"."Согласно результатам исследования, чаще всего россияне в третьем квартале текущего года оформляли кредит на автомобили Lada (Vesta и Granta) – 21% от всех приобретенных в кредит авто. Следующие по популярности марки – Hyundai (Solaris; 15% кредитных сделок), Kia (Rio, Ceed, Sportage; 14% сделок)", - выяснили аналитики.Четвертом место с долей в 9% занимает "француз" Renault - у этого производителя самыми популярными марками автомобиля стали Logan и Kaptur. Пятерку лидеров замыкает американский Ford - на него приходится 8% кредитных сделок, а самой популярной марка здесь - Focus. Кроме того, довольно часто также в кредит приобретаются автомобили Chevrolet, Volkswagen и Honda.При этом подавляющее большинство кредитов было оформлено на подержанные авто (81%), указано в исследовании. Возраст наиболее востребованных подержанных автомобилей составил 5-10 лет, на них приходится 47% от общего количества реализованных в кредит авто с пробегом. Следующие по популярности – авто возрастом 10-15 лет (22%), а автомобили не старше пяти лет оформляли в кредит в 17% кредитных сделок с подержанными авто.Почти каждый пятый новый автомобиль, купленный кредит, пришелся на японские Toyota, среди которых наибольший спрос приходится на Toyota Corolla. Немецкие автомобили Volkswagen, среди которых "бестселлером" стала модель Polo, и Skoda с популярнейшими Rapid и Octavia, занимают второе и третье место соответственно.В региональном разрезе лидером по оформлению автомобильного кредита при покупке автомобилей онлайн стала Москва, за столицей следует Санкт-Петербург, а замыкает тройку лидеров Краснодар.
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экономика, краснодар, москва, renault s.a, toyota corolla, volkswagen group, focus, россия
08:30 24.10.2021
 
Россияне назвали самые популярные марки автомобилей для покупки в кредит

"СберАвто": россияне чаще всего в кредит приобретают автомобили Lada, Hyundai и Kia

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкАвтомобиль на затопленной после шторма улице в Калининграде
Автомобиль на затопленной после шторма улице в Калининграде - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Жители России в прошедшем квартале года чаще всего в кредит приобретали автомобили трёх производителей - Lada, Hyundai и Kia, на них приходится половина таких покупок, рассказали РИА Новости в сервисе "СберАвто".
"Согласно результатам исследования, чаще всего россияне в третьем квартале текущего года оформляли кредит на автомобили Lada (Vesta и Granta) – 21% от всех приобретенных в кредит авто. Следующие по популярности марки – Hyundai (Solaris; 15% кредитных сделок), Kia (Rio, Ceed, Sportage; 14% сделок)", - выяснили аналитики.
Дорога - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
Вчера, 02:15
Названы особенности вождения автомобиля в осенне-зимний период
Четвертом место с долей в 9% занимает "француз" Renault - у этого производителя самыми популярными марками автомобиля стали Logan и Kaptur. Пятерку лидеров замыкает американский Ford - на него приходится 8% кредитных сделок, а самой популярной марка здесь - Focus. Кроме того, довольно часто также в кредит приобретаются автомобили Chevrolet, Volkswagen и Honda.
При этом подавляющее большинство кредитов было оформлено на подержанные авто (81%), указано в исследовании. Возраст наиболее востребованных подержанных автомобилей составил 5-10 лет, на них приходится 47% от общего количества реализованных в кредит авто с пробегом. Следующие по популярности – авто возрастом 10-15 лет (22%), а автомобили не старше пяти лет оформляли в кредит в 17% кредитных сделок с подержанными авто.
Почти каждый пятый новый автомобиль, купленный кредит, пришелся на японские Toyota, среди которых наибольший спрос приходится на Toyota Corolla. Немецкие автомобили Volkswagen, среди которых "бестселлером" стала модель Polo, и Skoda с популярнейшими Rapid и Octavia, занимают второе и третье место соответственно.
В региональном разрезе лидером по оформлению автомобильного кредита при покупке автомобилей онлайн стала Москва, за столицей следует Санкт-Петербург, а замыкает тройку лидеров Краснодар.
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ЭкономикаКраснодарМоскваRenault S.AToyota CorollaVolkswagen GroupFocusРоссия
 
 
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