https://ria.ru/20211024/avtomobil-1755995799.html

Россияне назвали самые популярные марки автомобилей для покупки в кредит

Россияне назвали самые популярные марки автомобилей для покупки в кредит - РИА Новости, 24.10.2021

Россияне назвали самые популярные марки автомобилей для покупки в кредит

Жители России в прошедшем квартале года чаще всего в кредит приобретали автомобили трёх производителей - Lada, Hyundai и Kia, на них приходится половина таких... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T08:30

2021-10-24T08:30

2021-10-24T08:30

экономика

краснодар

москва

renault s.a

toyota corolla

volkswagen group

focus

россия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Жители России в прошедшем квартале года чаще всего в кредит приобретали автомобили трёх производителей - Lada, Hyundai и Kia, на них приходится половина таких покупок, рассказали РИА Новости в сервисе "СберАвто"."Согласно результатам исследования, чаще всего россияне в третьем квартале текущего года оформляли кредит на автомобили Lada (Vesta и Granta) – 21% от всех приобретенных в кредит авто. Следующие по популярности марки – Hyundai (Solaris; 15% кредитных сделок), Kia (Rio, Ceed, Sportage; 14% сделок)", - выяснили аналитики.Четвертом место с долей в 9% занимает "француз" Renault - у этого производителя самыми популярными марками автомобиля стали Logan и Kaptur. Пятерку лидеров замыкает американский Ford - на него приходится 8% кредитных сделок, а самой популярной марка здесь - Focus. Кроме того, довольно часто также в кредит приобретаются автомобили Chevrolet, Volkswagen и Honda.При этом подавляющее большинство кредитов было оформлено на подержанные авто (81%), указано в исследовании. Возраст наиболее востребованных подержанных автомобилей составил 5-10 лет, на них приходится 47% от общего количества реализованных в кредит авто с пробегом. Следующие по популярности – авто возрастом 10-15 лет (22%), а автомобили не старше пяти лет оформляли в кредит в 17% кредитных сделок с подержанными авто.Почти каждый пятый новый автомобиль, купленный кредит, пришелся на японские Toyota, среди которых наибольший спрос приходится на Toyota Corolla. Немецкие автомобили Volkswagen, среди которых "бестселлером" стала модель Polo, и Skoda с популярнейшими Rapid и Octavia, занимают второе и третье место соответственно.В региональном разрезе лидером по оформлению автомобильного кредита при покупке автомобилей онлайн стала Москва, за столицей следует Санкт-Петербург, а замыкает тройку лидеров Краснодар.

https://ria.ru/20211024/vozhdenie-1755900114.html

https://ria.ru/20211019/kamera-1755225493.html

краснодар

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, краснодар, москва, renault s.a, toyota corolla, volkswagen group, focus, россия