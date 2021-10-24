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В Петербурге человек погиб при столкновении шести автомобилей
В Петербурге человек погиб при столкновении шести автомобилей - РИА Новости, 24.10.2021
В Петербурге человек погиб при столкновении шести автомобилей
Человек погиб и трое пострадали при столкновении двух грузовых и четырех легковых автомобилей на 17-м километре внутреннего кольца КАД в Петербурге, сообщает... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T13:11
2021-10-24T13:11
2021-10-24T13:11
происшествия
санкт-петербург
кад
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Человек погиб и трое пострадали при столкновении двух грузовых и четырех легковых автомобилей на 17-м километре внутреннего кольца КАД в Петербурге, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад"."Около 2:20 24.10.21 на 17-м км внутреннего кольца КАД произошло столкновение двух грузовых и четырех легковых автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, трое получили травмы", - говорится в сообщении.По данным ведомства, движение в районе места ДТП полностью перекрыто с 4:30. Ведутся следственные действия.
https://ria.ru/20211024/kalmykiya-1756005842.html
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происшествия, санкт-петербург, кад
В Петербурге человек погиб при столкновении шести автомобилей
В Петербурге один человек погиб и трое пострадали при столкновении шести автомобилей