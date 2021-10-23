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Перечислены самые вредные для здоровья продукты
Перечислены самые вредные для здоровья продукты - РИА Новости, 23.10.2021
Перечислены самые вредные для здоровья продукты
Переработанные мясные продукты, кондитерские изделия, мучные и хлебобулочные изделия, сладкие безалкогольные напитки, жирные молочные продукты при частом... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T03:15
2021-10-23T03:15
общество
еда
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
здоровье
россия
дмитрий карпенко
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Переработанные мясные продукты, кондитерские изделия, мучные и хлебобулочные изделия, сладкие безалкогольные напитки, жирные молочные продукты при частом употреблении становятся опасными для здоровья, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, терапевт, гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко.В умеренном количестве они считаются "условно вредными", подчеркнул он.Врач напомнил, что при их злоупотреблении растет риск сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, инсульт и др.), а также желудочно-кишечных расстройств.Собеседник агентства призвал контролировать частоту и количество потребления таких продуктов. Так, потреблять красное мясо рекомендуется не чаще двух раз в неделю, соли — пять граммов в сутки (йодированной). В целом же, отметил Карпенко, насыщенные жиры в рационе должны составлять менее десяти процентов от общей калорийности рациона, а свободные сахара — менее пяти-десяти процентов.
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общество, еда, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, здоровье, россия, дмитрий карпенко
03:15 23.10.2021
 
Перечислены самые вредные для здоровья продукты

Доктор Карпенко: мучное в большом количестве может повысить риск сахарного диабета

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЕда
Еда - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Переработанные мясные продукты, кондитерские изделия, мучные и хлебобулочные изделия, сладкие безалкогольные напитки, жирные молочные продукты при частом употреблении становятся опасными для здоровья, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, терапевт, гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко.
В умеренном количестве они считаются "условно вредными", подчеркнул он.
"На сегодняшний день, несмотря на популяризацию здорового питания, статистика остается прежней: дисбаланс питания характеризуется избыточным потреблением жиров (особенно за счет насыщенных и трансжиров), добавленных сахаров, поваренной соли и недостаточным потребление полиненасыщенных жиров, клетчатки, витаминов и минералов", — добавил Карпенко.
Врач напомнил, что при их злоупотреблении растет риск сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, инсульт и др.), а также желудочно-кишечных расстройств.
Собеседник агентства призвал контролировать частоту и количество потребления таких продуктов. Так, потреблять красное мясо рекомендуется не чаще двух раз в неделю, соли — пять граммов в сутки (йодированной). В целом же, отметил Карпенко, насыщенные жиры в рационе должны составлять менее десяти процентов от общей калорийности рациона, а свободные сахара — менее пяти-десяти процентов.
Продажа мяса - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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Ученые выяснили, как снизить вред красного мяса
 
ОбществоЕдаРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаЗдоровьеРоссияДмитрий Карпенко
 
 
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