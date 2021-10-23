https://ria.ru/20211023/vred-1755899752.html

Перечислены самые вредные для здоровья продукты

Перечислены самые вредные для здоровья продукты - РИА Новости, 23.10.2021

Перечислены самые вредные для здоровья продукты

Переработанные мясные продукты, кондитерские изделия, мучные и хлебобулочные изделия, сладкие безалкогольные напитки, жирные молочные продукты при частом... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T03:15

2021-10-23T03:15

2021-10-23T03:15

общество

еда

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

здоровье

россия

дмитрий карпенко

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Переработанные мясные продукты, кондитерские изделия, мучные и хлебобулочные изделия, сладкие безалкогольные напитки, жирные молочные продукты при частом употреблении становятся опасными для здоровья, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, терапевт, гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко.В умеренном количестве они считаются "условно вредными", подчеркнул он.Врач напомнил, что при их злоупотреблении растет риск сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, инсульт и др.), а также желудочно-кишечных расстройств.Собеседник агентства призвал контролировать частоту и количество потребления таких продуктов. Так, потреблять красное мясо рекомендуется не чаще двух раз в неделю, соли — пять граммов в сутки (йодированной). В целом же, отметил Карпенко, насыщенные жиры в рационе должны составлять менее десяти процентов от общей калорийности рациона, а свободные сахара — менее пяти-десяти процентов.

https://ria.ru/20210921/nitrity-1751159589.html

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общество, еда, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, здоровье, россия, дмитрий карпенко