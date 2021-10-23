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В Приамурье водитель грузовика погиб при столкновении с поездом
В Приамурье водитель грузовика погиб при столкновении с поездом - РИА Новости, 23.10.2021
В Приамурье водитель грузовика погиб при столкновении с поездом
Водитель грузового автомобиля, нарушив правила, выехал на железнодорожные пути в Амурской области, где столкнулся с грузовым поездом, водитель автомобиля погиб, РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T07:41
2021-10-23T11:34
происшествия
дтп
благовещенск
амурская область
забайкальская железная дорога
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 окт – РИА Новости. Водитель грузового автомобиля, нарушив правила, выехал на железнодорожные пути в Амурской области, где столкнулся с грузовым поездом, водитель автомобиля погиб, предварительно, локомотив и 14 вагонов поезда сошли с рельсов, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД).Как отмечается в сообщении, авария произошла в субботу в 04:58 мск на регулируемом железнодорожном переезде станции Ледяная Забайкальской железной дороги."Водитель грузового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на путь при запрещающем сигнале исправно действующего светофора перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Локомотивная бригада доставлена в больницу, водитель автомобиля погиб. По предварительной информации, произошёл сход локомотива и 14 вагонов поезда. Задерживается пассажирский поезд №8 сообщением Омск – Владивосток", - сообщает ЗабЖД.Для координации работ по ликвидации последствий происшествия на Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб.Как сообщили РИА Новости в УМВД России по Амурской области, на месте происшествия работает наряд ДПС.ГУ МЧС России по Амурской области опубликовало видео с места происшествия, на кадрах видно, как из локомотива извлекали пострадавшего машиниста."Прибывшие к месту происшествия пожарные Свободненского пожарно-спасательного гарнизона извлекли из локомотива пострадавшего машиниста и предали медицинским работникам", - сообщает ведомство.Следственные органы организовали доследственную проверку после столкновения грузового автомобиля с поездом в Амурской области, сообщает пресс-служба регионального СУТ СК РФ."Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России организована доследственная проверка по факту столкновения грузового автомобиля с поездом, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ", - говорится в сообщении.Как уточняет ГУ МЧС России по региону, к месту аварии сделают два аварийно-восстановительных поезда из Шимановска и Белогорска, а также оперативная группа спасателей.
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происшествия, дтп, благовещенск, амурская область, забайкальская железная дорога , россия
07:41 23.10.2021 (обновлено: 11:34 23.10.2021)
 
В Приамурье водитель грузовика погиб при столкновении с поездом

В Приамурье водитель грузовика, нарушив правила, столкнулся с поездом и погиб

© Фото пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратурыМесто аварии с участием локомотива и грузовика на переезде в Амурской области
Место аварии с участием локомотива и грузовика на переезде в Амурской области
© Фото пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 окт – РИА Новости. Водитель грузового автомобиля, нарушив правила, выехал на железнодорожные пути в Амурской области, где столкнулся с грузовым поездом, водитель автомобиля погиб, предварительно, локомотив и 14 вагонов поезда сошли с рельсов, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД).
Как отмечается в сообщении, авария произошла в субботу в 04:58 мск на регулируемом железнодорожном переезде станции Ледяная Забайкальской железной дороги.
"Водитель грузового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на путь при запрещающем сигнале исправно действующего светофора перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Локомотивная бригада доставлена в больницу, водитель автомобиля погиб. По предварительной информации, произошёл сход локомотива и 14 вагонов поезда. Задерживается пассажирский поезд №8 сообщением Омск – Владивосток", - сообщает ЗабЖД.
Для координации работ по ликвидации последствий происшествия на Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб.
Как сообщили РИА Новости в УМВД России по Амурской области, на месте происшествия работает наряд ДПС.ГУ МЧС России по Амурской области опубликовало видео с места происшествия, на кадрах видно, как из локомотива извлекали пострадавшего машиниста.
"Прибывшие к месту происшествия пожарные Свободненского пожарно-спасательного гарнизона извлекли из локомотива пострадавшего машиниста и предали медицинским работникам", - сообщает ведомство.
Следственные органы организовали доследственную проверку после столкновения грузового автомобиля с поездом в Амурской области, сообщает пресс-служба регионального СУТ СК РФ.
"Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России организована доследственная проверка по факту столкновения грузового автомобиля с поездом, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ", - говорится в сообщении.
Как уточняет ГУ МЧС России по региону, к месту аварии сделают два аварийно-восстановительных поезда из Шимановска и Белогорска, а также оперативная группа спасателей.
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ПроисшествияДТПБлаговещенскАмурская областьЗабайкальская железная дорогаРоссия
 
 
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