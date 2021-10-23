https://ria.ru/20211023/std-1755956289.html

Александр Калягин единогласно переизбран председателем СТД России

Александр Калягин единогласно переизбран председателем СТД России - РИА Новости, 23.10.2021

Александр Калягин единогласно переизбран председателем СТД России

Народный артист России Александр Калягин на съезде Союза театральных деятелей, который проходит в субботу в " Президент-отеле", был единогласно избран вновь на... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T17:00

2021-10-23T17:00

2021-10-23T17:00

культура

александр калягин

театральный фестиваль "золотая маска"

союз театральных деятелей россии

новости культуры

театр

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Народный артист России Александр Калягин на съезде Союза театральных деятелей, который проходит в субботу в " Президент-отеле", был единогласно избран вновь на пост председателя СТД РФ."Я сразу хочу сказать - поверьте, я сделаю все и даже, может, больше того, чтобы Союз процветал, чтобы мы были довольны своей работой, чтобы так же, как и сейчас гордились бы, что мы члены Союза театральных деятелей России. Я даю вам слово, я не подведу. Я тронут, счастлив и я не могу подобрать подходящие эпитеты. Я вас благодарю и низко кланяюсь каждому", - сказал Калягин.Он подчеркнул, что нынешняя ситуация не была бы возможной без его заместителей и помощников.Ранее выступая на съезде Калягин рассказал о том, что его сильно огорчает заработная плата сотрудников региональных театров, из-за которой молодые актеры отказываются от работы в театре."Больше всего меня гнетет зарплата на местах. Это является своего рода и понижением уровня театра в регионах. С этим нужно что-то надо делать, нужно подумать, что мы можем предпринять", - отметил Калягин.Председатель СТД подчеркнул, что ввиду низких зарплат в региональные театры не идут работать молодые мужчины."Здоровые красивые мужчины не идут в театр, потому что нельзя прожить на 15-30 тысяч рублей. Поэтому люди начинают хвататься за другую работу, какое уж тут профессиональное самосовершенствование в сфере театра… Главное - накормить себя и семью", - подытожил Калягин.Кроме того он отметил, что его огорчает нынешняя нездоровая атмосфера в театральной среде."Теперь о том, что меня огорчает. Это театральные скандалы, нездоровая атмосфера, которая возникла в нашей среде. Конечно, конфликты, интриги - это как бы обязательная часть жизни театров, они были и будут. Но, мои дорогие, мораль, нравственность никто не отменял. Поэтому я очень боюсь, что может наступить такой момент, когда зрители зададут себе вопрос: а зачем нам театр такой? Что богема себе позволяет, почему наши деньги, как сейчас любят говорить, деньги налогоплательщиков, должны идти на такое искусство?" - сказал Калягин.Он подчеркнул, что, занимаясь самовыражением, нельзя забывать, что "мы занимаемся публичной профессией, что мы - люди, которых знают, о которых читают, и, подчас, всякие небылицы". По словам Калягина, появляются уже общественные комитеты, которые собираются проверять репертуары российских государственных театров."А всем этим любителям цензуры я хочу ответить цитатой Шоу - "Непристойность можно отыскать в любой книге, за исключением телефонной". Но я хочу, чтобы мы понимали - мы все отвечаем друг за друга. За каждый театральный скандал может расплачиваться все театральное общество", - отметил председатель СТД.

https://ria.ru/20211021/std-1755594757.html

https://ria.ru/20211023/std-1755933144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр калягин, театральный фестиваль "золотая маска", союз театральных деятелей россии, новости культуры, театр