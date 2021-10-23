https://ria.ru/20211023/std-1755956289.html
Александр Калягин единогласно переизбран председателем СТД России
Александр Калягин единогласно переизбран председателем СТД России - РИА Новости, 23.10.2021
Александр Калягин единогласно переизбран председателем СТД России
Народный артист России Александр Калягин на съезде Союза театральных деятелей, который проходит в субботу в " Президент-отеле", был единогласно избран вновь на... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T17:00
2021-10-23T17:00
2021-10-23T17:00
культура
александр калягин
театральный фестиваль "золотая маска"
союз театральных деятелей россии
новости культуры
театр
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Народный артист России Александр Калягин на съезде Союза театральных деятелей, который проходит в субботу в " Президент-отеле", был единогласно избран вновь на пост председателя СТД РФ."Я сразу хочу сказать - поверьте, я сделаю все и даже, может, больше того, чтобы Союз процветал, чтобы мы были довольны своей работой, чтобы так же, как и сейчас гордились бы, что мы члены Союза театральных деятелей России. Я даю вам слово, я не подведу. Я тронут, счастлив и я не могу подобрать подходящие эпитеты. Я вас благодарю и низко кланяюсь каждому", - сказал Калягин.Он подчеркнул, что нынешняя ситуация не была бы возможной без его заместителей и помощников.Ранее выступая на съезде Калягин рассказал о том, что его сильно огорчает заработная плата сотрудников региональных театров, из-за которой молодые актеры отказываются от работы в театре."Больше всего меня гнетет зарплата на местах. Это является своего рода и понижением уровня театра в регионах. С этим нужно что-то надо делать, нужно подумать, что мы можем предпринять", - отметил Калягин.Председатель СТД подчеркнул, что ввиду низких зарплат в региональные театры не идут работать молодые мужчины."Здоровые красивые мужчины не идут в театр, потому что нельзя прожить на 15-30 тысяч рублей. Поэтому люди начинают хвататься за другую работу, какое уж тут профессиональное самосовершенствование в сфере театра… Главное - накормить себя и семью", - подытожил Калягин.Кроме того он отметил, что его огорчает нынешняя нездоровая атмосфера в театральной среде."Теперь о том, что меня огорчает. Это театральные скандалы, нездоровая атмосфера, которая возникла в нашей среде. Конечно, конфликты, интриги - это как бы обязательная часть жизни театров, они были и будут. Но, мои дорогие, мораль, нравственность никто не отменял. Поэтому я очень боюсь, что может наступить такой момент, когда зрители зададут себе вопрос: а зачем нам театр такой? Что богема себе позволяет, почему наши деньги, как сейчас любят говорить, деньги налогоплательщиков, должны идти на такое искусство?" - сказал Калягин.Он подчеркнул, что, занимаясь самовыражением, нельзя забывать, что "мы занимаемся публичной профессией, что мы - люди, которых знают, о которых читают, и, подчас, всякие небылицы". По словам Калягина, появляются уже общественные комитеты, которые собираются проверять репертуары российских государственных театров."А всем этим любителям цензуры я хочу ответить цитатой Шоу - "Непристойность можно отыскать в любой книге, за исключением телефонной". Но я хочу, чтобы мы понимали - мы все отвечаем друг за друга. За каждый театральный скандал может расплачиваться все театральное общество", - отметил председатель СТД.
https://ria.ru/20211021/std-1755594757.html
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александр калягин, театральный фестиваль "золотая маска", союз театральных деятелей россии, новости культуры, театр
Александр Калягин единогласно переизбран председателем СТД России
Александр Калягин единогласно переизбран председателем Союза театральных деятелей России
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Народный артист России Александр Калягин на съезде Союза театральных деятелей, который проходит в субботу в " Президент-отеле", был единогласно избран вновь на пост председателя СТД РФ.
"Я сразу хочу сказать - поверьте, я сделаю все и даже, может, больше того, чтобы Союз процветал, чтобы мы были довольны своей работой, чтобы так же, как и сейчас гордились бы, что мы члены Союза театральных деятелей России. Я даю вам слово, я не подведу. Я тронут, счастлив и я не могу подобрать подходящие эпитеты. Я вас благодарю и низко кланяюсь каждому", - сказал Калягин.
Он подчеркнул, что нынешняя ситуация не была бы возможной без его заместителей и помощников.
Ранее выступая на съезде Калягин рассказал о том, что его сильно огорчает заработная плата сотрудников региональных театров, из-за которой молодые актеры отказываются от работы в театре.
"Больше всего меня гнетет зарплата на местах. Это является своего рода и понижением уровня театра в регионах. С этим нужно что-то надо делать, нужно подумать, что мы можем предпринять", - отметил Калягин.
Председатель СТД подчеркнул, что ввиду низких зарплат в региональные театры не идут работать молодые мужчины.
"Здоровые красивые мужчины не идут в театр, потому что нельзя прожить на 15-30 тысяч рублей. Поэтому люди начинают хвататься за другую работу, какое уж тут профессиональное самосовершенствование в сфере театра… Главное - накормить себя и семью", - подытожил Калягин.
Кроме того он отметил, что его огорчает нынешняя нездоровая атмосфера в театральной среде.
"Теперь о том, что меня огорчает. Это театральные скандалы, нездоровая атмосфера, которая возникла в нашей среде. Конечно, конфликты, интриги - это как бы обязательная часть жизни театров, они были и будут. Но, мои дорогие, мораль, нравственность никто не отменял. Поэтому я очень боюсь, что может наступить такой момент, когда зрители зададут себе вопрос: а зачем нам театр такой? Что богема себе позволяет, почему наши деньги, как сейчас любят говорить, деньги налогоплательщиков, должны идти на такое искусство?" - сказал Калягин.
Он подчеркнул, что, занимаясь самовыражением, нельзя забывать, что "мы занимаемся публичной профессией, что мы - люди, которых знают, о которых читают, и, подчас, всякие небылицы". По словам Калягина, появляются уже общественные комитеты, которые собираются проверять репертуары российских государственных театров.
"А всем этим любителям цензуры я хочу ответить цитатой Шоу - "Непристойность можно отыскать в любой книге, за исключением телефонной". Но я хочу, чтобы мы понимали - мы все отвечаем друг за друга. За каждый театральный скандал может расплачиваться все театральное общество", - отметил председатель СТД.