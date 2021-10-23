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Съезд Союза театральных деятелей России открылся в Москве
Съезд Союза театральных деятелей России открылся в Москве - РИА Новости, 23.10.2021
Съезд Союза театральных деятелей России открылся в Москве
В Москве открылся VIII (XXII) Съезд Союза театральных деятелей, об этом объявил на открытии Съезда председатель СТД РФ Александр Калягин. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T12:38
2021-10-23T12:38
2021-10-23T12:59
культура
александр калягин
театральный фестиваль "золотая маска"
союз театральных деятелей россии
новости культуры
театр
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Москве открылся VIII (XXII) Съезд Союза театральных деятелей, об этом объявил на открытии Съезда председатель СТД РФ Александр Калягин."На съезд избрано 200 делегатов, из них присутствуют 162, 28 отсутствуют по уважительной причине. Необходимый для проведения Съезда кворум есть", - объявил Калягин.Планируется, что 23 октября делегаты съезда утвердят отчет секретариата о проделанной работе за прошедшие пять лет, отчет Центральной контрольно-ревизионной комиссии, выберут председателя СДТ РФ и новый секретариат - то, что необходимо сделать по истечении пяти лет по действующему уставу союза.Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям съезда, сообщается на сайте Кремля.Глава государстве также отметил, что прошедшее с последнего съезда время, особенно 2019 год, объявленный в России Годом театра, стало для СТД плодотворными, запомнилось рядом ярких событий и громких премьер, состоявшихся на многих сценических площадках. По его словам, множество театральных коллективов получили адресную поддержку."Работа проделана немалая, но, уверен, впереди у вас новые цели и новые интересные проекты. Рассчитываю, что съезд пройдёт в созидательном, конструктивном ключе, в дружеской и неформальной обстановке. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - добавил президент.
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александр калягин, театральный фестиваль "золотая маска", союз театральных деятелей россии, новости культуры, театр
12:38 23.10.2021 (обновлено: 12:59 23.10.2021)
Съезд Союза театральных деятелей России открылся в Москве
Съезд Союза театральных деятелей России открылся в Москве
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Москве открылся VIII (XXII) Съезд Союза театральных деятелей, об этом объявил на открытии Съезда председатель СТД РФ Александр Калягин.
"На съезд избрано 200 делегатов, из них присутствуют 162, 28 отсутствуют по уважительной причине. Необходимый для проведения Съезда кворум есть", - объявил Калягин.
Планируется, что 23 октября делегаты съезда утвердят отчет секретариата о проделанной работе за прошедшие пять лет, отчет Центральной контрольно-ревизионной комиссии, выберут председателя СДТ РФ и новый секретариат - то, что необходимо сделать по истечении пяти лет по действующему уставу союза.
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям съезда, сообщается на сайте Кремля.
"Одна из старейших общественных организаций страны, СТД объединяет своими масштабными, востребованными задачами представителей самых разных театральных профессий практически во всех российских регионах. Просветительские, благотворительные инициативы Союза, его значимый вклад в сохранение и развитие великих традиций отечественного драматического искусства заслуживают глубокого признания", - говорится в телеграмме.
Глава государстве также отметил, что прошедшее с последнего съезда время, особенно 2019 год, объявленный в России Годом театра, стало для СТД плодотворными, запомнилось рядом ярких событий и громких премьер, состоявшихся на многих сценических площадках. По его словам, множество театральных коллективов получили адресную поддержку.
"Работа проделана немалая, но, уверен, впереди у вас новые цели и новые интересные проекты. Рассчитываю, что съезд пройдёт в созидательном, конструктивном ключе, в дружеской и неформальной обстановке. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - добавил президент.