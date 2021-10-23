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Минобороны Турции заявило о стабилизации обстановки в сирийском Идлибе
Минобороны Турции заявило о стабилизации обстановки в сирийском Идлибе - РИА Новости, 23.10.2021
Минобороны Турции заявило о стабилизации обстановки в сирийском Идлибе
Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил о стабилизации обстановки в сирийском Идлибе после переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T10:33
2021-10-23T10:33
в мире
реджеп тайип эрдоган
сирия
турция
владимир путин
хулуси акар
россия
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АНКАРА, 23 окт - РИА Новости. Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил о стабилизации обстановки в сирийском Идлибе после переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи 29 сентября.В то же время он возложил на сирийскую армию ответственность за гибель десяти мирных жителей в Идлибе после теракта в Дамаске, при котором погибли 14 сирийских военных. "Эти люди не имели никакого отношения к событиям в Дамаске", - добавил турецкий министр.Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентами РФ и Турции, достигнутыми 5 марта 2020 года в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.
https://ria.ru/20211015/siriya-1754824899.html
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в мире, реджеп тайип эрдоган, сирия, турция, владимир путин, хулуси акар, россия
10:33 23.10.2021
 
Минобороны Турции заявило о стабилизации обстановки в сирийском Идлибе

Минобороны Турции: ситуация в Идлибе после встречи Путина и Эрдогана стала спокойнее

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / POOL
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АНКАРА, 23 окт - РИА Новости. Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил о стабилизации обстановки в сирийском Идлибе после переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи 29 сентября.
"Время от времени (в Идлибе) происходят некоторые нарушения, в целом в рамках принятых мер сохраняется перемирие и стабильность. Обстановка стала спокойнее после встречи нашего президента с господином Путиным в Сочи", - цитирует заявление Акара сайт минобороны Турции.
В то же время он возложил на сирийскую армию ответственность за гибель десяти мирных жителей в Идлибе после теракта в Дамаске, при котором погибли 14 сирийских военных. "Эти люди не имели никакого отношения к событиям в Дамаске", - добавил турецкий министр.
Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентами РФ и Турции, достигнутыми 5 марта 2020 года в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.
Разрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 22:48
Сирийские СМИ сообщили о подрыве машины с турецкими военными в Идлибе
 
В миреРеджеп Тайип ЭрдоганСирияТурцияВладимир ПутинХулуси АкарРоссия
 
 
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