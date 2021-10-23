Минобороны Турции заявило о стабилизации обстановки в сирийском Идлибе
Минобороны Турции: ситуация в Идлибе после встречи Путина и Эрдогана стала спокойнее
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
АНКАРА, 23 окт - РИА Новости. Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил о стабилизации обстановки в сирийском Идлибе после переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи 29 сентября.
"Время от времени (в Идлибе) происходят некоторые нарушения, в целом в рамках принятых мер сохраняется перемирие и стабильность. Обстановка стала спокойнее после встречи нашего президента с господином Путиным в Сочи", - цитирует заявление Акара сайт минобороны Турции.
В то же время он возложил на сирийскую армию ответственность за гибель десяти мирных жителей в Идлибе после теракта в Дамаске, при котором погибли 14 сирийских военных. "Эти люди не имели никакого отношения к событиям в Дамаске", - добавил турецкий министр.
Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентами РФ и Турции, достигнутыми 5 марта 2020 года в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.