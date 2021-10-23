https://ria.ru/20211023/siriya-1755917927.html

Минобороны Турции заявило о стабилизации обстановки в сирийском Идлибе

Минобороны Турции заявило о стабилизации обстановки в сирийском Идлибе - РИА Новости, 23.10.2021

Минобороны Турции заявило о стабилизации обстановки в сирийском Идлибе

Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил о стабилизации обстановки в сирийском Идлибе после переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T10:33

2021-10-23T10:33

2021-10-23T10:33

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АНКАРА, 23 окт - РИА Новости. Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил о стабилизации обстановки в сирийском Идлибе после переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи 29 сентября.В то же время он возложил на сирийскую армию ответственность за гибель десяти мирных жителей в Идлибе после теракта в Дамаске, при котором погибли 14 сирийских военных. "Эти люди не имели никакого отношения к событиям в Дамаске", - добавил турецкий министр.Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентами РФ и Турции, достигнутыми 5 марта 2020 года в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.

https://ria.ru/20211015/siriya-1754824899.html

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в мире, реджеп тайип эрдоган, сирия, турция, владимир путин, хулуси акар, россия