Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20211023/shnobelevka-1755885256.html
Шнобелевская премия: странные исследования, которые заставляют задуматься
Шнобелевская премия: странные исследования, которые заставляют задуматься - РИА Новости, 23.10.2021
Шнобелевская премия: странные исследования, которые заставляют задуматься
В октябре 2021 объявили победителей юбилейной 30-й Шнобелевской премии. Это антоним Нобелевской премии: её выдают "за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься". Как устроена задница вомбата? Помогает ли секс при насморке? Какие бактерии живут в жёваной жвачке? Обсуждаем самых ярких лауреатов Шнобелевки последних лет.
2021-10-23T11:57
2021-10-23T11:57
мы все умрём. но это не точно
технологии
животные
наука
шнобелевская премия
химия
физика
биология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755885070_2:0:598:335_1920x0_80_0_0_7382f4f76b02d6b7ff200376ea1cdbcc.png
Шнобелевская премия: странные исследования, которые заставляют задуматься
В октябре 2021 объявили победителей юбилейной 30-й Шнобелевской премии. Это антоним Нобелевской премии: её выдают «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься». Как устроена задница вомбата? Помогает ли секс при насморке? Какие бактерии живут в жёваной жвачке? Обсуждаем самых ярких лауреатов Шнобелевки последних лет.
audio/mpeg
Шнобелевская премия: странные исследования, которые заставляют задуматься
В октябре 2021 объявили победителей юбилейной 30-й Шнобелевской премии. Это антоним Нобелевской премии: её выдают «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься». Как устроена задница вомбата? Помогает ли секс при насморке? Какие бактерии живут в жёваной жвачке? Обсуждаем самых ярких лауреатов Шнобелевки последних лет.
audio/mpeg
Строго 18+!Гостями эпизода стали Андрей Ромашков - видеоблогер, международный обозреватель Business FM - и Евгений Плисов - микробиолог, популяризатор науки, автор книги "Научное мировоззрение изменит вашу жизнь". Андрей и Женя были гостями таких легендарных выпусков наших подкастов как "Миром управляют педофилы-сатанисты": фейки, удивившие мир в 2020-м" и "Лекарства из бактерий кишечника".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755885070_77:0:524:335_1920x0_80_0_0_f37d6927ca396526bd158e5cc0c8be4c.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, животные, наука, шнобелевская премия, химия, физика, биология, подкаст, евгений плисов, аудио
11:57 23.10.2021
 

Шнобелевская премия: странные исследования, которые заставляют задуматься

Мы все умрём. Но это не точно
Шнобелевская премия: странные исследования, которые заставляют задуматься
11:57
Читать ria.ru в
В октябре 2021 объявили победителей юбилейной 30-й Шнобелевской премии. Это антоним Нобелевской премии: её выдают "за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься". Как устроена задница вомбата? Помогает ли секс при насморке? Какие бактерии живут в жёваной жвачке? Обсуждаем самых ярких лауреатов Шнобелевки последних лет.
Строго 18+!
Гостями эпизода стали Андрей Ромашков - видеоблогер, международный обозреватель Business FM - и Евгений Плисов - микробиолог, популяризатор науки, автор книги "Научное мировоззрение изменит вашу жизнь". Андрей и Женя были гостями таких легендарных выпусков наших подкастов как "Миром управляют педофилы-сатанисты": фейки, удивившие мир в 2020-м" и "Лекарства из бактерий кишечника".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноТехнологииЖивотныеНаукаШнобелевская премияХимияФизикабиологияПодкастЕвгений Плисов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:39В Крыму назвали открытие на границе украинских центров связи бессмысленным
12:38Съезд Союза театральных деятелей России открылся в Москве
12:20Американцы нашли "зверя" среди российских ВКС
12:18Президент Киргизии исключил вероятность размещения авиабазы США в стране
12:15В Северной Осетии введут систему QR-кодов
11:59В Карелии оценили вероятность введения локдауна
11:52Камера сняла, как произошел взрыв на рязанском заводе 0:23
11:46Число погибших при ДТП в Приамурье увеличилось до двух
11:42В Москве за сутки госпитализировали 1721 человека с COVID-19
11:33В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном доме
11:25Эксперт предрек новую волну гонений на УПЦ из-за визита Варфоломея в США
11:25Пушков посоветовал членам НАТО опасаться вступления в альянс Украины
11:22Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
11:13Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве шестилетнего внука
11:08В России за сутки 26 077 человек выздоровели от COVID-19
11:05Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
11:04В Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19
11:03В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертей
11:02В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
10:58Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США
Лента новостейМолния
В Крыму назвали открытие на границе украинских центров связи бессмысленным Съезд Союза театральных деятелей России открылся в МосквеАмериканцы нашли "зверя" среди российских ВКСПрезидент Киргизии исключил вероятность размещения авиабазы США в странеВ Северной Осетии введут систему QR-кодовВ Карелии оценили вероятность введения локдаунаКамера сняла, как произошел взрыв на рязанском заводеЧисло погибших при ДТП в Приамурье увеличилось до двухВ Москве за сутки госпитализировали 1721 человека с COVID-19В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном домеЭксперт предрек новую волну гонений на УПЦ из-за визита Варфоломея в СШАПушков посоветовал членам НАТО опасаться вступления в альянс УкраиныКрым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусомЖителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве шестилетнего внукаВ России за сутки 26 077 человек выздоровели от COVID-19Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусуВ Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертейВ России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США