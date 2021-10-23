https://ria.ru/20211023/shnobelevka-1755885256.html

Шнобелевская премия: странные исследования, которые заставляют задуматься

Шнобелевская премия: странные исследования, которые заставляют задуматься - РИА Новости, 23.10.2021

Шнобелевская премия: странные исследования, которые заставляют задуматься

В октябре 2021 объявили победителей юбилейной 30-й Шнобелевской премии. Это антоним Нобелевской премии: её выдают "за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься". Как устроена задница вомбата? Помогает ли секс при насморке? Какие бактерии живут в жёваной жвачке? Обсуждаем самых ярких лауреатов Шнобелевки последних лет.

2021-10-23T11:57

2021-10-23T11:57

2021-10-23T11:57

мы все умрём. но это не точно

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Шнобелевская премия: странные исследования, которые заставляют задуматься В октябре 2021 объявили победителей юбилейной 30-й Шнобелевской премии. Это антоним Нобелевской премии: её выдают «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься». Как устроена задница вомбата? Помогает ли секс при насморке? Какие бактерии живут в жёваной жвачке? Обсуждаем самых ярких лауреатов Шнобелевки последних лет. audio/mpeg

Шнобелевская премия: странные исследования, которые заставляют задуматься В октябре 2021 объявили победителей юбилейной 30-й Шнобелевской премии. Это антоним Нобелевской премии: её выдают «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься». Как устроена задница вомбата? Помогает ли секс при насморке? Какие бактерии живут в жёваной жвачке? Обсуждаем самых ярких лауреатов Шнобелевки последних лет. audio/mpeg

Строго 18+!Гостями эпизода стали Андрей Ромашков - видеоблогер, международный обозреватель Business FM - и Евгений Плисов - микробиолог, популяризатор науки, автор книги "Научное мировоззрение изменит вашу жизнь". Андрей и Женя были гостями таких легендарных выпусков наших подкастов как "Миром управляют педофилы-сатанисты": фейки, удивившие мир в 2020-м" и "Лекарства из бактерий кишечника".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, животные, наука, шнобелевская премия, химия, физика, биология, подкаст, евгений плисов, аудио