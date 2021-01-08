https://ria.ru/20210108/feyki-1591586782.html
"Миром управляют педофилы-сатанисты": фейки, удивившие мир в 2020-м
"Миром управляют педофилы-сатанисты": фейки, удивившие мир в 2020-м
"Миром управляют педофилы, которые поклоняются Сатане, а Дональд Трамп ведет с ними тайную войну". Звучит абсурдно, но теория заговора QAnon стала одной из самых масштабных в Сети (сторонники есть даже в России!). Какие фейки в этом году были самыми важными, влияли на политику, а иногда - и на наше здоровье? Выпуск о главных обманах 2020-го.
2021-01-08T12:00
2021-01-08T12:00
2021-01-08T12:00
не верю!
подкаст
сша
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"Миром управляют педофилы-сатанисты": фейки, удивившие мир в 2020-м
"Миром управляют педофилы, которые поклоняются Сатане, а Дональд Трамп ведет с ними тайную войну". Звучит абсурдно, но теория заговора QAnon стала одной из самых масштабных в Сети (сторонники есть даже в России!). Какие фейки в этом году были самыми важными, влияли на политику, а иногда - и на наше здоровье? Выпуск о главных обманах 2020-го.
audio/mpeg
"Миром управляют педофилы-сатанисты": фейки, удивившие мир в 2020-м
"Миром управляют педофилы, которые поклоняются Сатане, а Дональд Трамп ведет с ними тайную войну". Звучит абсурдно, но теория заговора QAnon стала одной из самых масштабных в Сети (сторонники есть даже в России!). Какие фейки в этом году были самыми важными, влияли на политику, а иногда - и на наше здоровье? Выпуск о главных обманах 2020-го.
audio/mpeg
2020-й год был насыщенным на конспирологию и фейки (возможно, и вы получали в Whatsapp рассылку про то, что “вертолеты ночью будут распылять лекарство для дезинфекции”). Какие сюжеты были мировыми и распространялись в других странах? Какие фейки повлияли на образ Байдена на выборах? А какие - запускал и поддерживал Трамп? Разбираем главные международные фейки вместе с экспертами: политологом, обозревателем портала “Иносми” Дмитрием Бабичем и международным обозревателем Business fm, блогером Андреем Ромашковым. 03:20 Что такое QAnon и правда ли это “самая опасная теория заговора современности”10:00 Как популярность QAnon повлияла на результаты выборов в США 15:55 “Засыпающий” Байден и ноутбук его сына: главные фейки американских выборов28:30 Главные фейки о коронавирусе в России и почему некоторые из них оказались международными37:20 Какая тема будет самой “фейковой” в 2021-мСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, подкаст, сша
"Миром управляют педофилы-сатанисты": фейки, удивившие мир в 2020-м
"Миром управляют педофилы, которые поклоняются Сатане, а Дональд Трамп ведет с ними тайную войну". Звучит абсурдно, но теория заговора QAnon стала одной из самых масштабных в Сети (сторонники есть даже в России!). Какие фейки в этом году были самыми важными, влияли на политику, а иногда - и на наше здоровье? Выпуск о главных обманах 2020-го.
2020-й год был насыщенным на конспирологию и фейки (возможно, и вы получали в Whatsapp рассылку про то, что “вертолеты ночью будут распылять лекарство для дезинфекции”). Какие сюжеты были мировыми и распространялись в других странах? Какие фейки повлияли на образ Байдена на выборах? А какие - запускал и поддерживал Трамп?
Разбираем главные международные фейки вместе с экспертами: политологом, обозревателем портала “Иносми” Дмитрием Бабичем и международным обозревателем Business fm, блогером Андреем Ромашковым
.
03:20 Что такое QAnon и правда ли это “самая опасная теория заговора современности”
10:00 Как популярность QAnon повлияла на результаты выборов в США
15:55 “Засыпающий” Байден и ноутбук его сына: главные фейки американских выборов
28:30 Главные фейки о коронавирусе в России и почему некоторые из них оказались международными
37:20 Какая тема будет самой “фейковой” в 2021-м
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