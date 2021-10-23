21:46 23.10.2021 (обновлено: 21:47 23.10.2021)
Основатель "Агаты Кристи" объяснил резкое высказывание о "Ельцин Центре"
Музыкант Вадим Самойлов: я не мог не озвучить свою позицию по ЛГБТ в "Ельцин Центре"
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Бывший фронтмен группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов в эфире Соловьев LIVE заявил, что не планировал делать скандальных заявлений во время выступления в "Ельцин Центре".
"Что касается таких посылов со сцены, когда у тебя есть позиция — а она у меня есть — не могу ее не озвучивать. Находясь в "Ельцин Центре" ну не мог не озвучить свое отношение к этому. Я считаю, что это мой рок-н-ролл, и я имею на него право", — добавил он.
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Самойлов отметил, что его непреднамеренное высказывание "разворошило осиное гнездо", а также признался, что "не ожидал такого хайпа" вокруг ситуации.
Ранее музыкант во время выступления в рамках Ural Music Night выразил негативное мнение о деятельности "Ельцин Центра" и использовал нецензурную лексику, высказываясь со сцены о представителях ЛГБТ-сообщества. В беседе с Владимиром Соловьевым артист отметил, что причиной его речи стала боязнь за детей и подростков, которых может коснуться пропаганда нетрадиционных ценностей.
В самом "Ельцин Центре" в ответ на высказывание Самойлова отметили, что площадка сохраняет свою приверженность "общечеловеческим ценностям и либеральным идеалам, среди которых на первом месте — уважение к людям разных взглядов, рас и сексуальной ориентации", добавив, что с неуважением относятся "к тем, кто их оскорбляет и унижает". Также центр понадеялся "никогда более не видеть господина Самойлова".
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