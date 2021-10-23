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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211023/samoylov-1755977687.html
Основатель "Агаты Кристи" не жалеет, что обматерил "Ельцин Центр" и геев со сцены
Основатель "Агаты Кристи" объяснил резкое высказывание о "Ельцин Центре" - РИА Новости, 23.10.2021
Основатель "Агаты Кристи" не жалеет, что обматерил "Ельцин Центр" и геев со сцены
Бывший фронтмен группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов в эфире Соловьев LIVE заявил, что не планировал делать скандальных заявлений во время выступления в "Ельцин РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T21:46
2021-10-23T21:47
шоубиз
вадим самойлов
владимир соловьев (телеведущий)
ельцин центр
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Бывший фронтмен группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов в эфире Соловьев LIVE заявил, что не планировал делать скандальных заявлений во время выступления в "Ельцин Центре"."Что касается таких посылов со сцены, когда у тебя есть позиция — а она у меня есть — не могу ее не озвучивать. Находясь в "Ельцин Центре" ну не мог не озвучить свое отношение к этому. Я считаю, что это мой рок-н-ролл, и я имею на него право", — добавил он.Самойлов отметил, что его непреднамеренное высказывание "разворошило осиное гнездо", а также признался, что "не ожидал такого хайпа" вокруг ситуации.Ранее музыкант во время выступления в рамках Ural Music Night выразил негативное мнение о деятельности "Ельцин Центра" и использовал нецензурную лексику, высказываясь со сцены о представителях ЛГБТ-сообщества. В беседе с Владимиром Соловьевым артист отметил, что причиной его речи стала боязнь за детей и подростков, которых может коснуться пропаганда нетрадиционных ценностей.В самом "Ельцин Центре" в ответ на высказывание Самойлова отметили, что площадка сохраняет свою приверженность "общечеловеческим ценностям и либеральным идеалам, среди которых на первом месте — уважение к людям разных взглядов, рас и сексуальной ориентации", добавив, что с неуважением относятся "к тем, кто их оскорбляет и унижает". Также центр понадеялся "никогда более не видеть господина Самойлова".
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вадим самойлов, владимир соловьев (телеведущий), ельцин центр, россия
21:46 23.10.2021 (обновлено: 21:47 23.10.2021)
 
Основатель "Агаты Кристи" объяснил резкое высказывание о "Ельцин Центре"

Музыкант Вадим Самойлов: я не мог не озвучить свою позицию по ЛГБТ в "Ельцин Центре"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭкс-участник группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов
Экс-участник группы Агата Кристи Вадим Самойлов - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Бывший фронтмен группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов в эфире Соловьев LIVE заявил, что не планировал делать скандальных заявлений во время выступления в "Ельцин Центре".
"Что касается таких посылов со сцены, когда у тебя есть позиция — а она у меня есть — не могу ее не озвучивать. Находясь в "Ельцин Центре" ну не мог не озвучить свое отношение к этому. Я считаю, что это мой рок-н-ролл, и я имею на него право", — добавил он.
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Самойлов отметил, что его непреднамеренное высказывание "разворошило осиное гнездо", а также признался, что "не ожидал такого хайпа" вокруг ситуации.
Ранее музыкант во время выступления в рамках Ural Music Night выразил негативное мнение о деятельности "Ельцин Центра" и использовал нецензурную лексику, высказываясь со сцены о представителях ЛГБТ-сообщества. В беседе с Владимиром Соловьевым артист отметил, что причиной его речи стала боязнь за детей и подростков, которых может коснуться пропаганда нетрадиционных ценностей.
В самом "Ельцин Центре" в ответ на высказывание Самойлова отметили, что площадка сохраняет свою приверженность "общечеловеческим ценностям и либеральным идеалам, среди которых на первом месте — уважение к людям разных взглядов, рас и сексуальной ориентации", добавив, что с неуважением относятся "к тем, кто их оскорбляет и унижает". Также центр понадеялся "никогда более не видеть господина Самойлова".
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ШоубизВадим СамойловВладимир Соловьев (телеведущий)Ельцин центрРоссия
 
 
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