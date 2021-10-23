https://ria.ru/20211023/samoylov-1755951348.html
"Ельцин Центр" прокомментировал скандал с основателем группы "Агата Кристи"
"Ельцин Центр" прокомментировал скандал с основателем группы "Агата Кристи" - РИА Новости, 23.10.2021
"Ельцин Центр" прокомментировал скандал с основателем группы "Агата Кристи"
"Ельцин Центр" в Екатеринбурге может прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля Ural Music Night после скандальных заявлений экс-фронтмена группы... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T16:00
2021-10-23T16:00
2021-10-23T18:28
шоубиз
екатеринбург
вадим самойлов
лгбт-сообщество
ельцин центр
"агата кристи"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт — РИА Новости. "Ельцин Центр" в Екатеринбурге может прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля Ural Music Night после скандальных заявлений экс-фронтмена группы "Агата Кристи" Вадима Самойлова в ходе выступления, сообщает пресс-служба центра.Ранее в соцсетях появилось резонансное видео, на котором Самойлов во время выступления в рамках Ural Music Night в "Ельцин Центре" выразил негативное мнение о деятельности площадки и использовал нецензурную лексику, негативно высказавшись со сцены о представителях ЛГБТ-сообщества.В "Ельцин Центре" отметили свою приверженность "общечеловеческим ценностям и либеральным идеалам, среди которых на первом месте — уважение к людям разных взглядов, рас и сексуальной ориентации", добавив, что с неуважением относятся "к тем, кто их оскорбляет и унижает"."Ельцин Центр" подчеркивает, что никто из организаторов Ural Music Night не прервал монолог Самойлова.
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екатеринбург, вадим самойлов, лгбт-сообщество, ельцин центр, "агата кристи"
16:00 23.10.2021 (обновлено: 18:28 23.10.2021)
"Ельцин Центр" прокомментировал скандал с основателем группы "Агата Кристи"
"Ельцин Центр" пригрозил прекратить работу с Ural Music Night после скандала с Самойловым
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт — РИА Новости.
"Ельцин Центр" в Екатеринбурге может прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля Ural Music Night после скандальных заявлений
экс-фронтмена группы "Агата Кристи" Вадима Самойлова в ходе выступления, сообщает пресс-служба центра.
Ранее в соцсетях появилось резонансное видео, на котором Самойлов во время выступления в рамках Ural Music Night в "Ельцин Центре" выразил негативное мнение о деятельности площадки и использовал нецензурную лексику, негативно высказавшись со сцены о представителях ЛГБТ-сообщества.
В "Ельцин Центре" отметили свою приверженность "общечеловеческим ценностям и либеральным идеалам, среди которых на первом месте — уважение к людям разных взглядов, рас и сексуальной ориентации", добавив, что с неуважением относятся "к тем, кто их оскорбляет и унижает".
"Ельцин Центр" подчеркивает, что никто из организаторов Ural Music Night не прервал монолог Самойлова.
"А потому оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами "Ночи музыки" и надеемся никогда более не видеть господина Самойлова в стенах "Ельцин Центра", — заявили в пресс-службе.